Autojen uudet turvalaitteet ovat pelastaneet useita ihmisiä liikenteessä. Luistonesto, ajonvakautusjärjestelmä, ABS-jarrut, kuolleen kulman valvonta ja vaikkapa automaattinen hätäjarrutus ovat erinomaisia ominaisuuksia ajoturvallisuuden kannalta.

Ongelmallista turvalaitteissa on se, että ihmiset saattavat alkaa luottaa niihin liiaksi.

Esimerkiksi aikoinaan normaali, refleksinomainen toiminto kaistaa vaihtaessa on ollut olan yli vilkaisu (koska kuollut kulma). Nykyään tätä liikettä näkee entistä harvemmin liikenteessä.

Moni myös luulee, että luistonesto tai ajonvakautusjärjestelmä pelastaa tilanteen kuin tilanteen, mutta nekään eivät voi muuttaa fysiikan lakeja.

Kovasti hehkutettu automaattinen jarrutusjärjestelmäkin on mainio varuste, mutta ainakin Yhdysvalloissa ihmiset luottavat siihen liikaa.

Kaksi kolmesta luulee, että järjestelmä pysäyttää auton kokonaan ilman kuljettajan apua, vaikka näin ei ole.

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä on yksi kehutuimmista uusista turvalaitteista, ja se on tulossa lähivuosina vakiovarusteeksi lähes kaikkiin uusiin autoihin.

Laite toimii sensorien ja kameroiden avulla. Jos se havaitsee edessä jonkin sortin objektin, se jarruttaa itsestään.

Järjestelmissä on kuitenkin paljon eroja valmistajasta riippuen. Jotkut systeemit pysäyttävät auton kokonaan, mutta toiset vain hidastavat autoa. Yhdysvaltainn autoliiton AAA:n mukaan osa täysin pysähtyvistäkin järjestelmistä on sellaisia, että ne eivät välttämättä estä törmäystä.

Kuitenkin kaksi kolmesta yhdysvaltalaisesta kuljettajasta elää siinä uskossa, että jokainen automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä pysäyttää auton aina ilman minkäänlaista kuskin apua.

Tämä luulo ei AAA:n mukaan ole yksinkertaisesti totta.

”Asiakkaiden ymmärryksen ja järjestelmän todellisen toiminnan välillä on iso aukko”, liiton johtajiin kuuluva Greg Brannon sanoi CNN:n mukaan.

Uusien turvavarusteiden katsotaan olevan askelia kohti itsestään ajavia autoja, mutta asiantuntijoiden mielestä järjestelmät ovat vielä tällä hetkellä niin epäluotettavia, että ollaan vielä kaukana autonomisista autoista.

Esimerkiksi autovarusteita valmistavan Delphi-yhtiön varapääjohtaja Glen De Vos sanoi Autonewsin mukaan, että järjestelmistä tulisi tehdä kouriintuntuvampia ja luotettavampia.

”Tällä hetkellä on vaara, että ne ovat vain ärsyttäviä. Tämän vuoksi ihmiset kääntävät ne pois päältä”, hän sanoi.

Autonewsin mukaan kaistavahti on hyvä esimerkki järjestelmästä, joka ei ole saavuttanut asiakkaiden suosiota. Kyseessä on järjestelmä, joka varoittaa, mikäli kuljettaja on ajautumassa kaistalta.

Asiakkaat pitävät järjestelmää ärsyttävänä ja holhoavana, sillä se valittaa, mikäli vaihtaa kaistaa ilman, että käyttää vilkkua. Moni vaihtaa ihan tietoisesti kaistaa niin, että jättää vilkuttamatta.

Kaksi kolmesta kuskista kääntää Insurance Institute for Highway Safetyn (IIHS) tutkimuksen mukaan tämän järjestelmän pois päältä. Kontrastiksi vain yksi prosentti kääntää automaattisen hätäjarrutuksen ja törmäyksestä varoittavan systeemin pois päältä.

General Motorsin tutkimusten perusteella se, miten järjestelmä varoittaa, vaikuttaa paljon. Puolet käänsi kaistavahdin pois päältä, kun se varoitti äänimerkillä, ja vain yksi kolmasosa käänsi sen pois päältä, kun varoitus tuli värinän muodossa.

Vaikka turvajärjestelmistä on suuri apu, kannattaa silti pitää mielessä Yhdysvaltain autoliiton vinkki siitä, miten niihin kannattaa suhtautua.

Vaikka autossa olisi kaikki mahdolliset turvallisuusteknologian uutuudet, kannattaa ajaa kuin niitä ei olisi ollenkaan. Silloin ne toimivat hyvänä turvaverkkona.