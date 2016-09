Uusi Bugatti Chiron on käsittämätön luomus, mutta se on silti menneisyyden auto

Pian harvat ja valitut autofanaatikot saavat käsiinsä uuden Bugatti Chironin.

Bugatin lisäksi he omistavat yleensä muutakin. Kuten 64 autoa, 3 lentokonetta, 3 helikopteria ja huvijahdin.

Sellaisia ovat uuden Bugatti Chironin ostajat keskimäärin, sanoo Volkswagenin omistaman Bugatti-yhtiön toimitusjohtaja Wolfgang Durheimer.

Ja kauppa käy.

Parisataa 2,4 miljoonaa euroa (+ lisävarusteet + autovero) maksavaa Bugatti Chironia on nimittäin jo varattu ennakkoon. Eräs asiakas on varannut kuusi kappaletta näitä autoja. Autoja tullaan valmistamaan maksimissaan 500 kappaletta.

Uuden Bugattin tulo on tapaus automaailmassa, koska se todennäköisesti määrittelee tuotantoautojen huippunopeuden ja huipputeknologian uudelleen, kuten aiempi versio Bugatti Veyron teki.

Mutta eräs merkittävä asia uudessa Bugatti Chironissa on suorastaan vanhanaikainen.

Puhutaan ensin itse autosta. Siinä on 1 479 hevosvoimaa.

Valmistajan mukaan nelivetoinen Chiron kiihtyy 0– 100 km/h 2,4 sekunnissa, 0– 200 km/h 6,5 sekunnissa ja 0– 300 km/h 13,6 sekunnissa.

Se on siis perin nopea. Autolla pääsee kuulemma maksimissaan 463 kilometrin tuntivauhtia, mutta Bugatti on laittanut autoihinsa rajoittimen, jotta sillä pystyy ajamaan vain turvalliset 420 km/h.

Auto on jännä sekoitus hypernopeutta, korkeinta teknologiaa ja äärimmäistä luksusta, sillä Chironin sisätiloissa ei ole säästelty mukavuuksista nopeuden kustannuksella, kuten monissa muissa supernopeissa autoissa.

Siinä mielessä Chiron on ihan omassa luokassaan. Se on todennäköisesti verrattain mainio menopeli kaupungin mukulakivillä ja toisaalta radalla, jossa pääsee ajamaan 400 km/h.

Mukavuus jatkuu myös asiakassuhteessa. Bugattin mukaan yhtiön ”lentävät tohtorit” tulevat mihin tahansa maailmankolkkaan huoltamaan autoa, jos siinä sattuu olemaan jokin vialla.

Mutta se vanhanaikainen asia Chironissa on sen sydämessä. Se on moottori, joka on 8-litrainen, neljällä turbolla terästetty W16 polttomoottori.

Chironin merkittävimmät kilpailijat ovat Porsche 918 Spyder, Ferrarin LaFerrari sekä McLaren P1. Jossain määrin myös Koenigsegg Regera kuuluu samaan porukkaan, vaikka sen kohdalla kyseessä onkin paljon pienemmän pajan auto.

Kaikki edellä mainitut ovat hybridiautoja, eli niissä on polttomoottorin lisäksi sähkömoottori. Viesti on selvä: tulevaisuus on sähköinen, ja uusilla hyperautoilla tutkitaan tällaisen teknologian mahdollisuuksia.

Bugatti Chironin moottori on silkkaa fossiilista polttoainetta kuluttava polttomoottoriauto.

Yhtiön johtajan Wolfgang Durheimerin mukaan kyse on siitä, että he eivät nähneet tarvetta hybriditeknologialle saavuttaakseen parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

”Hybridi olisi tuonut mukanaan ylimääräistä painoa. Autossa ei ole juurikaan alueita, joihin voisi laittaa mitään ylimääräistä, joten muotoiluakin olisi pitänyt muuttaa”, hän sanoi Top Gearin mukaan.

Tämä päätös on siinä mielessä harmillinen, sillä hyperautot ennustavat ja edistävät usein sitä, mitä on tulossa tavallisempiin autoihin.

Hyperautot kun ovat Volkswagenin kaltaisille isoille yrityksille tärkeitä imago- ja teknologiankehitystuotteita sen sijaan, että niillä pyrittäisiin takomaan rahaa.

Jos VW:n omistama Bugatti näkee hybridi- ja sähkömoottoriteknologian niin vastenmielisenä, kalliina tai muuten vaan tyhjänpäiväisenä asiana, ettei se halua tutkia sen mahdollisuuksia komeimmassa teknologiatyönäytteessään, viesti on ristiriitainen.

Volkswagen kun on tulossa kovalla tohinalla sähköautomarkkinoille. Olisi kuvitellut, että Bugatti Chiron olisi ollut mainio paikka tutkia sähköteknologian mahdollisuuksia.