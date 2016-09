HS koeajoi uuden Alfa Romeon – näin kulkee italialaismerkin kohtalon auto

Koeajossa Alfa Romeo Giulia 2.2 Diesel 180hv MT6 Super Giulia tähtää premiumautoksi. Design on aina ollut Alfa Romeon valtti. Nyt siihen liitetään jälleen takaveto. Auto on pienempää keskikokoluokkaa. Sisätilat ovat vähintään kilpailijoiden tasoa. Italialaisuus näkyy koristeellisuutena sisällä. Ohjauspyörän säädöt ovat miellyttävän laajat, ja ajoasennosta saa luontevan. 2,2-litran dieselvoimanlähteen nykyaikainen alumiini-sylinteriryhmä tuntuu liian äänekkäältä ja rouhealta. Suorituskyky on perusvahvaa. Suomessa vakiovarusteina on saatavilla muun muassa sähkösäätöiset ja lämmitettävät etuistuimet, lämmitettävä ohjauspyörä ja kaadettavat takaistuimen selkänojat. Kiihtyy sataseen 7,2 sekunnissa, huippunopeus 230km/h. Hinta: 43 490 euroa. Kulutus (ilmoitettu): EU-yhdistetty 4,2 litraa / 100 km diesel. Hiilidioksidipäästöt: 109 g/km. Kilpailijoita: Audi A4, BMW 3-sarja, Jaguar XE, Lexus IS 300h, Mercedes-Benz C-sarja, Volvo S60.

Italialaisella Alfa Romeolla eletään kohtalon hetkiä. Pitkään odotettu uusi Giulia-malli saadaan toden teolla myyntiin, ja sen vastaanotto autonostajien keskuudessa alkaa paljastua.

Giulia on Alfa Romeolle äärimmäisen tärkeä auto, sillä sen on pakko onnistua kaupallisesti. Viime vuosina Alfa Romeon mallikirjo on näivettynyt yhden mallin, Giuliettan, varaan.

Millä eväin eteenpäin?

Giulia on täysin uusi auto. Se perustuu pitkään salaisena pidettyyn Giorgio-perusrakenteeseen. Sille rakennetaan myöhemmin lukuisia muita korimalleja, myös katumaasturi.

Huomionarvoisinta kuitenkin on, että Alfa Romeo palaa juurilleen: takavetojen joukkoon.

Giulian tavoite on kilpailla ennen kaikkea saksalaisten takavetoisten premiummallien, BMW 3-sarjan ja Mercedes-Benz C-sarjan kanssa. Samaan ryhmään liittyvät myös Jaguar XE ja Lexus IS.

Yli miljardin euron tuotekehityskulut kertovat italialaismerkin ankarasta yrittämisestä ja tahtotilasta.

Giulian muotoilu on italialaistuotteeksi jopa konservatiivista mutta onnistuu silti säväyttämään etenkin matalan ja rohkean keulansa, lyhyen etuylityksensä ja voimaa uhkuvan peränsä ansiosta.

Moni näkee autossa varmasti selkeitä yhtäläisyyksiä BMW:n kanssa. Siitä huolimatta Giulia on selkeästi tunnistettava aito Alfa Romeo.

Laadukas tuntu jatkuu myös Giulian sisätiloissa.

Viihtyykö ratin takana?

Moottorivalikoima kattaa Suomessa kaiken 150 hevosvoiman dieselmanuaalista aina 510 hevosvoiman Ferrari-sukuiseen, 2,9-litraiseen tuplaturbo-V6-bensiiniin.

Menestyneintä mallia odotetaan kuitenkin yrityspuolen vauhdittamana 180 hevosvoiman 2,2-litraisesta dieselautomaatista. Se maksaa parempana Super-varustetasona runsaat 45 000 euroa.

Myöhemmin saataville tulee 2,0-litrainen 200 hevosvoiman turboahdettu bensiiniversio, joka saattaa olla dieseliä hienostuneempi ja siten sopivampi Giulian luonteeseen. Se on myös edullisempi.

Automaatin toiminta dieselin parina on esimerkillistä. Jos haluaa säästää parituhatta euroa, voi valita myös kuusiportaisen manuaalin.

Se ei yllä käytettävyydeltään aivan täsmällisempien kilpailijoiden tasolle.

Kuljettaja pääsee Giuliassa nauttimaan. Ajotuntuma herättää luottamusta, eikä ohjauksessa ole moitittavaa.

Ohjausvaste on neutraali ja antaa tarkan viestin auton etenemissuunnasta ilman jatkuvaa ohjailutarvetta.

Kun veto on takana, asiat loksahtavat helpommin oikeille paikoilleen ajamisen nautinnon suhteen.

Jotkut saattavat karsastaa takavetoisia autoja, mutta se on tänä päivänä turhaa. Giuliassa käytetään järjestelmää, jonka avulla auton hallittavuus säilyy parempana, jos kuljettajan kyvyt eivät aivan riitä pidon vähetessä, esimerkiksi talvella.

Järjestelmä korjaa tehokkaasti mahdollista yliohjautumisen taipumusta.

Kimmo Taskinen HS

Alfa Romeon toimitusjohtaja HS:lle: Jos Giulia ei menesty, katumaasturisuunnitelma on vaarassa

Jos Giulia ei menesty, saamme ehkä heittää hyvästit vuoden 2018 katumaasturille, sanoi Alfa Romeon toimitusjohtaja Harald J Wester HS:lle. HS tapasi hänet keväällä Geneven autonäyttelyssä, hyvissä ajoin ennen Giulian markkinoille saapumista.

”Autoja ostavilla asiakkailla on nykyisin hyvin monia odotuksia, joihin on pystyttävä vastaamaan. Uusi Giulia on tätä ajatellen päänavauksemme. Perusrakenteen modulaarisuuden ansiosta sille voidaan rakentaa esimerkiksi nelivetoinen, kompakti katumaasturi. Mutta olennaista on, voimmeko olla jatkossa kilpailukykyisiä tuotteillamme. Ilman suuria tuotantomääriä yhtälö ei ole toimiva”, Wester sanoi.

Kuusikymppinen autoalan konkari Wester on työskennellyt vuosikymmenten varrella Volkswagenille, autoalan alihankkija Magna Steyerille ja nykyisin Fiat Chrysler Automobilesille FCA:lle. Nykyisen työnantajansa leivissä hän noussut niin Abarthin, Maseratin kuin Alfa Romeonkin toimitusjohtajaksi.

Onko Giuliasta luvassa urheilullinen farmariversio?

”Se on mahdollista, mutta ei tällä hetkellä tärkeysjärjestyksen kärjessä. Seuraava uusi mallimme on kannaltamme tärkein tulevien viiden vuoden aikajänteellä, ja sen on oltava katumaasturi, kuten Maseratilla juuri julkistettu Levante-malli. Näköpiirissä on myös pistokehybridi, mutta silti tulevaisuuden Alfa Romeon on aina oltava eksklusiivinen, urheilullinen ja miellyttävä ajaa”, Wester sanoi.

”Meidän oltava rehellisiä perinteillemme, Fiat-aikakaudellamme niin ei useinkaan ole ollut.”

Mikä on pienemmän Giuliettan kohtalo?

”Nykyisistä malleistamme Giuliettasta tulee uusi versio jo ensi vuonna, mutta emme voi luvata sen olevan takavetoinen. Eurooppa on meille tärkeä markkina-alue, mutta katseet on suunnattava myös Kiinaan, ja siellä odotukset ovat hieman toisenlaiset kuin meillä täällä.”

Entä hybridit?

”Ennustan, että kymmenen seuraavan vuoden aikana näemme vähintään viiden prosentin markkinaosuuden erityyppisissä sähköisissä malleissa, joten kokonaisuus on hyvin monimuotoinen. Siksi eri mallien tuotekehityshaasteet on jaettu eri merkkiemme harteille. Silti on vaikea sanoa, kuinka kauan kestää, ennen kuin olemme entisaikojen kunniakkaassa tilanteessa, jossa Alfa Romeon visio on jälleen kristallinkirkas. Se on kuitenkin tavoitteemme.”