Ajotunneista jopa puolet voi nyt suorittaa tietokoneen ääressä – tällainen on HS:n testaama simulaattori

Ratti ja penkki tärisevät, kun autokoulun simulaattorin vääntää käyntiin.

Kuljettajaa ympäröi kolme näyttöä, joissa kolmiulotteinen kaupunkimaisema vilisee ohi. Nainen kuulokkeissa antaa ajo-ohjeita. Virtuaaliauto liikkuu verkkaisesti, ja kun kaasua polkaisee vähän kovempaa, näytöllä alkaa vilkkua punainen varoitusteksti, joka varoittaa liian kovasta nopeudesta.

Ja jos sattuu ajamaan kolarin, näytölle ilmestyy teksti: kolari.

Autokoulun ajotunteja voi nyt suorittaa tällaisessa ajosimulaattorissa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt CAP-autokouluketjulle kokeiluluvan, jonka myötä simulaattorilla voi korvata jo puolet ajokortin perusvaiheen ajotunneista.

”Eihän tämä kokonaan oikeaa autoa korvaa, mutta tällä voi tehdä sellaisia asioita, joita simulaattorilla on fiksua tehdä”, sanoo CAP-Groupin toimitusjohtaja Pekka Kari.

Kari antaa esimerkkejä: ”Simulaattorissa asioita voi toistaa paineettomasti ja ajankäytöstä tulee tehokasta. Jos haluamme luoda hätäjarrutustilanteen, se voidaan luoda heti. Tai jos haluamme harjoitella ohittamista, voimme tehdä tuhat ohitusta tunnissa. Tien päällä taas saatetaan joutua ajamaan koko tunti ilman ohituksia.”

Lisäksi ajo-oppilaat pääsevät simulaattorissa harjoittelemaan esimerkiksi raitiovaunujen seassa ajoa tai hirven kohtaamista tiellä.

Karin johtama CAP-autokouluketju on perustettu vuonna 2009, minkä jälkeen se on kasvanut kovalla vauhdilla.

Nyt toimipisteitä on jo 50, ja Karin suunnitelmissa jokaiseen on tulossa mahdollisuus suorittaa ajotunteja simulaattorissa. Tällä haavaa simulaattorikoulutus on 20 prosenttia perinteistä ajokoulutusta halvempaa.

Halvempi hinta houkuttelee varmasti monia ajokortista haaveilevia, mutta pystyykö simulaattorilla todella korvaamaan jopa puolet ajotunneista?

Kysyimme Liikenneturvan asiantuntijalta.

”Se tuntuu kyllä tosi isolta määrältä siitä ajotuntien resurssista, joka on muutenkin niukka”, sanoo Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi, joka on seurannut pitkään Suomen kuljettajakoulutuksen kehitystä.

”Mutta suhtaudun simulaattoreihin neutraalisti. En ota puoleen tai vastaan kantaa ennen kuin niistä on tutkittua tietoa.”

CAP-Autokoulun Pekka Kari kertookin, että he selvittävät, miten simulaattorissa ajotunteja ottaneiden ajotaidot vertautuvat niihin ajo-oppilaisiin, jotka ajavat ajotuntinsa simulaattorin sijaan aidoilla teillä.

Lammin mukaan simulaattoreihin liittyy hyviä ja huonoja puolia.

”Hyvää on se, että kaikille voidaan luoda samanlaiset tilanteet, joita voidaan helposti kontrolloida. Simulaattorilla voidaan myös jäljitellä tilanteita, jotka olisivat oikeasti vaarallisia”, hän sanoo.

”Lisäksi simulaattorista saa suuren määrän objektiivista dataa, jonka perusteella voidaan suunnata harjoittelua luontevasti ja tehokkaasti oikeisiin asioihin.”

Huonot puolet liittyvät keskeisesti yhteen kysymykseen: miten hyvin simulaatio pystyy jäljittelemään todellisuutta?

”Simulaatio on sitä parempi, mitä lähempänä se on todellista elämää. Jos se on kaukana oikeasta autoilusta, tulee ongelmia.”

Esa Syväkuru / HS

HS:n testin perusteella autokoulusimulaattorin heikkoutena on aidon ajotuntuman puute.

Vaikka ratti ja penkki hieman tärisevät, tuntuma jää hyvin kauas liikkuvan auton suuren massan synnyttämästä liikkeen tunnusta.

Vaikka todellisuutta muistuttavaan kokemukseen on vielä pitkä matka, tuntuu simulaattori erinomaiselta työkalulta esimerkiksi liikennesääntöjen opettelemiseen.

Lammi kuitenkin uskoo, että simulaattorien käyttö tulee lisääntymään ajo-opetuksessa.

”Se kehitys on vääjäämätöntä. Siksi pitääkin selvittää huolellisesti, mihin se sopii ja mihin se ei sovi. Onhan se selvää, että autoilussa olennaista on tuntuma ajoneuvoon. Mutta jos on tarkoitus harjoitella hyvin mekaanista väistämissääntöä, tuntumalla ei välttämättä ole niin suurta tarvetta. Riippuu, mitä tavoitellaan.”

Lammi muistuttaa, että ajokoulutuksessa on jo vuosia käytetty pimeän ajon simulaattoreita, joista saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Täydellisesti ajokokemusta jäljittelevää simulaattoria ei kuitenkaan ole vielä näköpiirissä.

”Liikennetilanteessa vastapuolena on oikeita ihmisiä, joiden käyttäytyminen on hyvin ennalta arvaamatonta. Pystytäänkö sitä koskaan jäljittelemään?” pohtii Lammi.