Haluaisitko naarmuttaa puolen miljoonan euron Lamborghinia? Se onnistuu nyt taidenäyttelyssä Tanskassa

Haluaisitko jostain syystä naarmuttaa puolen miljoonan euron hintaista Lamborghinia?

Se olisi nyt mahdollista Tanskan Århusissa sijaitsevassa ARoS-taidemuseossa. Musta Lamborghini on osa museon No Man is an Island – The Satanic Verses -näyttelyä, joka aukesi viikonloppuna.

Näyttelyn avajaisissa museon johtaja Erlend Høyersten sai kunnian viiltää Lamborghiniin ensimmäisen naarmun. Se näytti tältä:

Another day at the office. Enjoy the sound #art #lamborghini @d0lk #thesatanicverses #nomanisanisland Video, jonka Erlend Høyersten (@erlendhoyersten) julkaisi 2. 09ta 2016 klo 4.16 PDT

Installaatio on norjalaisen katutaiteilijana tunnetun Dolkin käsialaa.

ARoS-taidemuseo luonnehtii Lamborghini-teosta absurdin vaurauden kuvaukseksi, jossa kalliista autosta tulee vielä arvokkaampi sen jälkeen, kun taidemuseon kävijät pääsevät naarmuttamaan sen pintaa. Tuon käsittelyn jälkeen se ei ole enää vain kallis auto, vaan taideteos.

Lamborghini valjastettiin taiteen välikappaleeksi kaksi vuotta sitten myös Suomessa, kun taiteilija Riiko Sakkinen käynnisti joukkorahoituskampanjan, jonka tavoitteena oli kerätä Sakkiselle riittävästi rahaa, jotta hänellä olisi varaa ostaa 230 000 euron Lamborghini Huracán.

”Lamborghini Huracán -urheiluauto tulee taiteilijan päivittäiseen käyttöön ja siten suuren yleisön kontemploitavaksi kaduilla ja moottoriteillä”, joukkorahoituskampanjassa kerrottiin.

Vastikkeena rahoittajille taiteilija tarjosi itsensä käyttämiä ja signeeraamia alushousuja. Kampanja onnistui keräämään vain 3 300 euroa, joten Lamborghini jäi ostamatta.

