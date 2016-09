Miksi autokauppa käy nyt kuumana? Sille on ainakin kolme syytä

Jos jonkin tuotteen myynti lisääntyy 20,9 prosenttia, se on kova juttu.

Tällainen hyppäys tapahtui uusien henkilöautojen kaupassa tämän vuoden helmikuussa. Ja kun tarkastelee muita kuukausia, voi huomata, että autokauppa on melkoisessa nousukiidossa. Heinäkuuta lukuun ottamatta kaikkina kuukausina on tullut lisäystä, monin paikoin jopa kaksinumeroisia prosentteja.

Viime kuussakin autoja myytiin 9,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten elokuussa, ja koko vuoden tammi-elokuun lisäys on ollut 11,8 prosenttia.

Miksi autokauppa on piristynyt näin kovasti?

Otetaan alkuun vähän takaisin päin. Autotuojat ry:n Tero Kallio nimittäin ei uskalla vielä paukutella henkseleitä.

”Jonkin aikaa on ollut ihan hyviä prosentteja. Mutta täytyy muistaa, että lähdetään aika alhaiselta tasolta. Ylenpalttinen hehkutus voi olla vähän liioittelua”, Kallio sanoo.

Suomessa myytäneen tänä vuonna noin 116 000 uutta henkilöautoa. Se olisi noin 7 000–8 000 enemmän kuin viime vuonna.

Jos kuitenkin vertaa vaikkapa Ruotsiin ja suhteuttaa autojen myynnin väkilukuun, Suomessa pitäisi Kallion mukaan myydä liki 20 000 uutta henkilöautoa.

”Se tuskin on realismia. Mutta 140 000–150 000 voisi olla ihan realistinen luku”, Kallio sanoo.

Kasvua on silti tullut. Se johtuu seuraavista asioista.

1. Talous kasvaa

Vaikka hyvät talousuutiset ovat edelleen harvinaista herkkua, jonkinlaista valonpilkahdusta saattaa olla näkyvissä.

”Pakettiautot ovat lisänneet myyntiään paljon, mikä kertoo siitä, että pk-yritykset investoivat. Ja kun ne investoivat, se tarkoittaa sitä, että niillä on myös keikkaa”, Kallio sanoo.

Eli rakentaminen on lisääntynyt, mikä taas on merkki siitä, että talous on elpymässä.

”Kyllä meillä tänä vuonna talous kasvaa”, Kallio sanoo.

Ja kun talous kasvaa ja ihmiset eivät pelkää tolkuttomasti menettävänsä työpaikkaansa heti huomenna, he uskaltavat ostaa uuden auton – ja autokauppa kasvaa.

2. Autoverouudistus

Toinen syy on autoverouudistus, eli autoveron lasku.

Tämä syy on tavallaan hieman hassu, sillä jos totta puhutaan, kyseessä oli melko mitätön autoveron alennus. Tänä vuonna autoverouudistuksen ansioista uuden, yleisimmin ostettavan auton hinta on pudonnut noin 100–300 euroa.

Se ei ole paljon tuotteessa, joka maksaa kymmeniä tuhansia.

Autokaupassa on kuitenkin todella kova hintajousto, eli kun hinta laskee vähänkin, kysyntä lisääntyy verrattain paljon.

”Riippuen laskelmista autokaupassa yhden prosentin hinnanalennus nostaa kysyntää 2,5–2,8 prosenttia”, Kallio sanoo.

Lisäksi autoverouudistus on paljolti psykologiaa. Vaikka hinta ei laskisi juuri lainkaan, jo se, että se laskee edes vähän, saa kaupan rullaamaan verrattain hyvin.

3. Autojen ostotavan murros

Kolmantena syynä on murros siinä, miten uusia autoja ostetaan ja omistetaan.

Yhä useampi nimittäin ostaa auton ja tiettyjä palveluita (kuten huoltopalveluita) samassa paketissa tietyksi määräajaksi sen sijaan, että haluaisi omistaa auton.

”Tänä vuonna on tullut paljon ’199 tai 299 euroa kuussa’ -sopimuksia. Kyseessä on autonostotapa, joka lähestyy liisausta: kiinteällä kuukausierällä saa uuden auton esimerkiksi kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Auton hankintatapa saattaa olla murroksessa.”

Tällä tavalla uuden auton jäännösarvoriski eli se, kuinka paljon auton arvo alenee näiden vuosien aikana, jää autokaupalle.

+ Romutuspalkkiokokeilu

Neljäs syy autokaupan piristymiseen ei oikeastaan tänä vuonna ole juuri enää vaikuttanut, sillä viimeiset romutuspalkkioautot lunastettiin tämän vuoden tammikuussa.

Kyseessä oli kampanja, jossa vähintään 10 vuotta vanhan auton romutettavaksi viedessä sai 1 500 euron ostoavun uuteen vähäpäästöiseen autoon.

Romutuspalkkiokokeilun onnistuminen on hyvä todiste autokaupan hintajoustosta, ja viime vuonna kampanjan suosio yllätti lähes kaikki. Suomalaiset veivät romutuspalkkiokokeilun tiimoilta 8 000 autoa romutettavaksi ja ostelivat uusia, lähinnä B-segmentin eli pienen kokoluokan autoja.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa sanoi, että valtio tienasi autoveroina jokaisesta romutettavasta autosta keskimäärin 2 644 euroa. Sen arvioidaan tuottaneen noin 17 miljoonaa euroa valtiolle.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ja autoalan selvityksen mukaan noin 60 prosenttia kokeilun aikana ostetuista autoista oli sellaisia, joita ei olisi hankittu ilman romutuspalkkiota.

Poliitikot eivät ole vielä virallisesti päättäneet, jatketaanko romutuspalkkiokokeilua jollain tavalla tänä vuonna, mutta HS:n tietojen mukaan jatkoa saattaa olla luvassa. Romutuspalkkio saattaa jopa nousta vuodentakaisesta.