Viisi syytä, miksi BMW, Audi, Mercedes ja Porsche ovat kateellisia Teslalle

Viime kuukausina automaailmassa on puhuttu runsaasti Porschen ensimmäisestä täyssähköisestä urheiluautosta Mission E:stä.

Se tulee kuulemma olemaan sähköauto, joka on Porschen nimen veroinen – eli nopea, ajettava ja nopeasti ladattava täyssähköauto.

Niitä pitäisi myydä aika monta, jotta Mission E:n kehityskustannukset saataisiin katettua, sillä auton kehitystyö vaatii noin miljardi euroa.

Samaan aikaan Audi, BMW ja Mercedes-Benz ovat tuomassa markkinoille niin sanottuja Tesla-tappajia, eli Teslan Model S -mallin kanssa kilpailevia premium-perheautoja, jotka olisivat täyssähköisiä. Audin auto tulisi markkinoille vuonna 2018, ja Mercedes esittelee omansa jo tulevassa Pariisin autonäyttelyssä.

BMW on urheiluvertausta käyttääksemme jättämässä osittain tämän korkeuden väliin ja tähtää jo autonomisien autojen markkinoille, sillä se aikoo tuoda täyssähköisen ja täysin itse ajavan iNEXT auton markkinoille vuonna 2021. Sillä aikaa BMW:n lienee tarkoitus kohennella pienemmän kokoluokan i3-sähköauton myyntiään, jonka suosio on laskenut viime kuukausina.

Näillä firmoilla on paljon yhteistä. Ne ovat kaikki saksalaisia premium-merkkejä, ne ovat kaikki perinteikkäitä autonvalmistusyrityksiä ja ne ovat kaikki hyvin menestyneitä jättiyrityksiä.

Ne kaikki myös taistelevat yhteistä vihollista vastaan, joka on Tesla, eikä taistelu oikein suju.

Tesla on viemässä saksalaisjättejä nakkikioskille muun muassa seuraavien syiden takia.

Saksalaiset ovat myöhässä

Tesla maksoi oppirahansa uransa alussa sähköautojen suhteen epäonnistumisilla, mutta nyt se on saavuttanut sähköautonvalmistajaksi verrattain merkittäviä markkinaosuuksia. Ennen kaikkea se on saavuttanut mielikuvan siitä, että sähköauto ja Tesla ovat suurin piirtein synonyymeja.

Tesla tekee toki edelleen tappiota, mutta se on kehittänyt jo kolme verrattain hyvin myyvää autoa, joilla on asiakkaita. Saksalaisilla on kallis kehitystyö vasta suurelta osin edessä, ja sen jälkeen täytyisi vielä saada ihmiset ostamaan niitä sähköautoja ja vallata markkinatilaa.

Teslalla on erityisoikeuksia…

Tesla on vähän kuin se boheemi taiteilijatyyppi aristokraattisissa sukujuhlissa: jos se käyttäytyy vähän miten sattuu ja oksentaa humalassa puutarhaan kaikkien silmien edessä, se on ihan ok, koska se nyt vaan on sellainen erilainen tyyppi.

Kun saksalaisilta vaaditaan viimeisen päälle laatua ja säntillisyyttä, monia Teslan omistajia pienet lastentaudit eivät haittaa, sillä saavathan he olla mukana muuttamassa maailmaa start-up-firman sähköautoilla.

Tesla on myös ottanut Robin Hood -imagostaan kaiken irti kamppaillessaan esimerkiksi Yhdysvaltojen autokauppajärjestöjä vastaan myymällä autojaan suoraan omista liikkeistään ilman välikäsiä. ”Fight the Power!” Tesla sanoo ja saa sympatiapisteitä.

Teslaa siis ymmärretään – ainakin vielä – ihan eri tavalla, kuin perinteikkäitä autonvalmistajia, koska se on muutakin kuin auto.

Tesla on elämäntapa.

…ja se tietää sen

Teslan tosi nopea ajomoodi on nimetty ”järjettömäksi” (Ludicrous). Vähän aikaa sitten Tesla mainosti ilmanpuhdistusjärjestelmäänsä bioaseidentorjuntatilaksi.

”Selviät biologisilla aseilla tehtävästä hyökkäyksestä Teslassa”, yhtiöstä tiedotettiin, tietenkin hieman kieli poskessa.

Se on aika paljon viileämpää markkinointia kuin pateettisella musiikilla lihavoitu automainos, jossa ylistetään ”ajamisen iloa” (BMW) tai ”Paras tai ei mitään” (Mercedes-Benz). Saksalaiset näyttävät kuivakoilta ja jäykiltä pölypöksyiltä Teslan rinnalla.

Teslan on pakko pistää parastaan

Uutena valmistajana Teslalla on paljon todistettavaa, mikä saa sen toimimaan äärirajoilla ja parhaalla tasollaan.

Hyvin menestyvillä, ehkä hieman hyvin sujuneen bisneksen laiskistamilla saksalaisilla on saattanut käydä niin sanottu Nokia-syndrooma: ne ovat sokeutuneet bisneksensä sujuvuuteen ja jämähtäneet jäykkiin rakenteisiinsa liiaksi. Nämä yritykset ovat niin valtavia, että niiden kääntäminen ei käy nopeasti.

Teslalla on Elon Musk

Kukaan ei tiedä, kuka on Mersun, BMW:n, Audin tai Porschen pomo. Mutta aika moni autoista tietämätönkin tietää Elon Muskin.

Miehen, joka on ottanut harteilleen kestävän kehityksen pelastajanviitan niin autoilussa kuin akkutehtailussa puhumattakaan vaikkapa avaruusmatkailusta SpaceX-firmansa tiimoilta tai siitä, että hän rakentaa ”omin käsin” maailmanlaajuista pikalatausverkostoa.

Musk on Teslalle samaa mitä Steve Jobs Applelle tai Timo Soini Perussuomalaisille – elintärkeä kasvo, johon kokonaisuus identifioidaan.

Mutta mitä isommaksi Tesla kasvaa, sitä enemmän sen täytyy alkaa pelata samoilla säännöillä kuin muidenkin.

Vielä tällä hetkellä Tesla valitaan lopulta siksi, että halutaan näyttää tai olla jotain erityistä, osa jotain muuta kuin perinteiset, mennyttä maailmaa huokuvat polttomoottoriautot.

Jo Teslan halvemman hintaluokan Model 3 -auto tulee olemaan tulikoe, sillä sen asiakkaat ovat ainakin osittain jo niitä, jotka koko automaailmaa ja muutakin kapitalistista maailmaa pyörittävät: perinteisiä keskiluokkaisia ihmisiä, jotka vaativat autoltaan ennen kaikkea toimintavarmuutta ja käytännöllisyyttä.

Jos Model 3:t alkavat hyytyä kauppakeskusten pihoihin lasten itkiessä ja jäätelöiden sulaessa ostoskasseissa, Tesla saa äkkiä keskiluokkaisen kuluttajan vihat niskaansa.

Ja siinä vaiheessa eivät ideologia tai hauskat letkautukset merkitse pennin vertaa.