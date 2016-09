Muovi on kaunista – huolella tehty puuvenekopio on tyylikäs kulkupeli

Elite Craft 20 -vene on yhdysvaltalaisen Classic Era Watercraft Inc. -yhtiön luoma retrohenkinen kulkupeli. Vene muistuttaa hyvin paljon 1950-luvun puuveneitä. Virtaviivaista vesiohjusta ei ole kuitenkaan tehty puusta vaan lujitemuovista, eikä se ole aito 1950-luvun tuote.

Jan Friman on ylpeä Elite Craft -veneen omistaja. Sporttinen paatti valmistui vuonna 1986.

Elite Craft 20 on nimensä mukaisesti 20 jalkaa eli 6,1 metriä pitkä kaunotar. Laitteen viiden litran moottorista löytyy puhtia 230 hevosvoimaa.

Tyylikkään näköinen vene on herättänyt ansaittua huomiota ja sen ulkopintojen siisti "lakkapinta" saa usein erityiskehut. Puukuvio on hämäävän aidon näköinen, mutta muovivenettä ei tarvitse lakata. "Kyllä tämä on harhauttanut monen laiturivieraan", Friman naurahtaa.

Aidon puuveneen omistaminen ei ole tunnetusti aivan ongelmatonta. Työmäärän lisäksi omistajalta vaaditaan melko tuhtia rahapussia. Elite Craft ei sekään ole ilmainen, mutta syksyn saapuessa ja veneilykauden loppuessa muoviveneen omistaja pääsee huomattavasti helpommalla. "Pesu ja vahaus riittää. Sen jälkeen öljynvaihto moottorille, ja se on sitten heti seuraavana keväänä valmis vesille laskettavaksi."