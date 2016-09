Tutkimus: Vanhukset ovat yhtä turvallisia kuskeja kuin muutkin – asiantuntija tyrmää: ”Ajaminen ei ole kansalaisoikeus”

Swansean yliopiston tutkimuksen mukaan vanhat ihmiset eivät ole yhtään sen vaarallisempi kuskeja kuin muutkaan.

Asiaa tutkittiin testien avulla, joissa mitattiin vanhojen ihmisten reaktioita erilaisten hankalien suoritusten aikana. Lisäksi tutkimuksissa käytettiin poliisin kolaritietoja.

Tutkimuksen lopputulos oli, että yli 70-vuotiaat eivät aiheuta onnettomuutta liikenteessä yhtään sen todennäköisemmin kuin muutkaan.

Itse asiassa he ovat neljä kertaa epätodennäköisemmin osallisina liikenneonnettomuuteen verrattuna 17–21-vuotiaisiin, tutkimus kertoo BBC:n mukaan.

Vanhat ihmiset ovat siis yhtä hyviä kuskeja kuin muutkin?

Ei ainakaan kaikkien mielestä, sillä suomalaisasiantuntija tyrmää väitteen.

Liikennelääketieteen professori Timo Tervon mukaan tällaisten tutkimusten uutisointi on vastuutonta.

”On täysin absurdia väittää, että kun ihminen kaikessa muussakin huononee ja terveydentila huononee, ettei sillä olisi mitään vaikutusta ajamiseen”, Tervo sanoo.

Hän ei tiedä, miten tutkimus on tehty, joten on hankalaa ampua alas sen väitteitä kohdistetusti. Mutta hän sanoo:

”Kaikissa maissa, joissa on onnettomuustutkintaa, iän ja liikenneonnettomuuksien käyrä on U-kirjaimen muotoinen, eli riski on korkeampi nuorilla ja vanhoilla. Vaikka sitä kuinka selittäisi joku BBC että ei, niin se vaan on.”

Virheellinen lopputulos saattaa johtua siitä, että joskus tilastoja saatetaan tutkia Tervon mukaan virheellisesti.

Jos kyseessä on vaikkapa tilasto, joka näyttää onnettomuudet suhteessa ikään, se ei välttämättä kerro mitään, sillä moni iäkäs ei enää aja autoa.

Tämän takia tilastot tulisi laatia Tervon mukaan niin, että ne kuvaisivat onnettomuuksien suhdetta niihin, joilla on voimassa oleva ajokortti.

”Silloin se käyrä on sen U:n muotoinen. Vielä parempi olisi, jos mukaan saataisiin ajosuorite (eli se, kuinka paljon ajetaan), koska vanhemmat ajavat yleensä vähemmän.”

Syitä vanhan ihmisen huonompaan suoriutumiskykyyn liikenteessä on Tervon mukaan paljon.

”Aloitetaan nyt vaikka lääkekorvauksista – 60-vuotiaasta ylöspäin ne nousevat selvästi, samoin hoitopäivät sairaalassa: sairauksien määrä on paljon suurempi. Yli 85-vuotiaista kolmanneksella on Alzheimeria, ja heille tulee paljon havainto- ja toimintavirheitä.”

Tervon mukaan melko iäkkäillä eli 65–75-vuotiailla on verrattain runsaasti sairaskohtauksia, kuten sydänperäisiä ongelmia. Tämä tekee heistä verrattain riskialttiita kuljettajia.

”Ja sitten on vielä vanhemmat – nämä teräsvaarit – joille tulee enemmän havainto- ja huomiovirheitä, mikä korreloi aivojen ikääntymisen kanssa. He ovat toisaalta usein hyväkuntoisempia sydämensä osalta, mutta aivojen nopeus eli kognitio ei enää riitä.”

Tervo kertoo tarinan hyvästä ystävästään, joka on kuulemma huippuälykäs kaveri, jonka päättelykyvyssä tai aivotoiminnassa ei ole mitään vikaa. Hän kuitenkin reputti ajokokeen vanhuuttaan.

”Kun on oikein vanha, niin sitä voi olla vaan niin hidas, ettei pärjää. Nopeus ei yksinkertaisesti riitä tekemään monia asioita yhtä aikaa.”

Eräästä asiasta Tervo on samaa mieltä kuin BBC:n uutisoima tutkimus.

Sen mukaan vanhukset suoriutuvat heikosti, jos he tuntevat olevansa paineen alla liikenteessä.

”Liikenteessä on kaiken ikäisiä, joten täytyy ymmärtää, että vanhat eivät toimi yhtä vikkelästi. Heitä täytyy kunnioittaa ja heille täytyy antaa aikaa, koska he tekevät kykyjensä mukaan. Jos tööttäilee ja painostaa, siinä voi joutua iäkäs ongelmiin.”

Hän haluaa myös muistuttaa, että ikä numerona ei sinänsä ratkaise.

”Iäkkäät voivat olla erittäin turvallisia kuskeja. Ikä numeroina ei siis ole välttämättä riski – tiettyyn rajaan asti.”

Aihe on arka, sillä ajokortin pois ottaminen voi olla vanhalle ihmiselle kova kolaus. Esimerkiksi maaseudulla asuvan saattaa olla hankalaa päästä liikkumaan, jos ei voi ajaa omalla autolla.

”Yhteiskunnat ovat muuttuneet sellaisiksi, että palveluiden saavuttaminen on aina vaan hankalampaa. Kaikki menee nettiin, sekin on iäkkäille vaikeaa. Ja kun sitä vapaa-aikaa kuitenkin olisi, siitä haluaisi tietenkin nauttia.”

Swansean yliopiston tutkimuksen mukaan ajokortiton ikäihminen on altis masennukselle ja eristäytymiselle, sillä tämä ei enää pääse tapaamaan esimerkiksi sukulaisiaan samaan tapaan kuin ajokortin omistaessaan

Tervo sanoo, että ymmärtää kaiken tämän oikein hyvin, mutta:

”Ei se oikeuta julkaisemaan tuloksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Ei ajaminen ole kansalaisoikeus. Jos ikä ei vaikuttaisi, niin liikennelentäjätkin saisivat lentää loppuun asti.”

Tervon mielestä jo autokoulussa pitäisi opettaa, että jossain vaiheessa voi olla, että ajokortista täytyy luopua sairauttaan tai vanhuuttaan.

Asiasta keskusteltaneen yhä enemmän tulevaisuudessa, kun suomalaiset ikääntyvät. Tällä hetkellä keskustelu ei Tervon mielestä ole asianmukaista.

”Liikenteestä levitetään koko ajan propagandaa. Paskapuhetta on liikennekeskustelu täynnä. Se on kieltämättä raivostuttavaa, vaikka on selvät tiedot saatavilla.”

Tulevaisuudessa vanhojen ihmisten liikkuvuuteen saattaa olla tulossa parannusta, sillä yksityisautot käyvät tämän tästä autonomisemmiksi.

Sähköautonvalmistaja Teslalla on jo järjestelmä, jota se kutsuu Autopilotiksi, ja sen avulla auto osaa ihmisen avustamana ajaa jo melkein itsestään.

BMW on tuomassa jo 2021 markkinoille itsestään ajavan auton, ja esimerkiksi Volvolla on autonomisen ajamisen kehitystyö jo pitkällä.