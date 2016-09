Ei se koko, vaan tyyli – MG Midget on kääpiösarjan kesäauto

Morris Garages -yhtiö keskittyi varhaisvuosinaan 1900-luvun alussa Morris-autojen jälleenmyyntiin. 1920-luvulla nimi lyheni muotoon MG ja omien autojen tuotanto alkoi. Vuosikymmenten vaihtuessa vaihtuivat myös yhtiön omistussuhteet moneen kertaan. 1970-luvulla kokeiltiin yhteistyötä japanilaisen Hondan kanssa ja 1995 brittimerkin hallinta siirtyi saksalaiselle BMW:lle. Vuonna 2000 alkunsa saanut MG Rover -yhteenliittymä ei kauan porskuttanut. Se ajautui jo vuonna 2005 konkurssiin.

MG:n pallottelu jatkui vielä tämänkin jälkeen. Konkurssin päätteeksi kiinalainen Nanjing Automobile Group haali MG:n itselleen, mutta kiinalaisyhtiö sulautui pian yhteen SAIC Motorin kanssa. Firma toimi jonkin aikaa nimellä NAC MG UK Limited, mutta melko pian huomattiin, että on kaikkien osapuolten hermojen kannalta parempi, että nimi lyhenee muotoon MG Motor. 2010-luvulla MG-nimen alla tuotetut autot on siis rakennettu ensin Kiinassa, mutta kokoonpano on hoidettu Britanniassa Birminghamin tehtaalla.

MG Midget on pieni, kaksipaikkainen urheiluauto. Se oli tuotannossa vuosina 1961–1979. Järvenpääläisen Jani Huhtamäen Midget on vuosimallia 1969. "Pieni autohan tämä on, mutta kyllä tänne tämmöinen 1,9-metrinen ukkeli mahtuu. Menee kuin kenkälusikalla", Huhtamäki murjaisee.

Kenkälusikkavertaus tuntuu varsin osuvalta, mutta kun autoon on saanut itsenä pujotettua sisään, on tilaa ihan kohtuullisesti. Myös tavaratilan koko on yllätys. "Tavaratila on iso. Sinne mahtuu isommankin perheen kesäretken juomat."

Huhtamäki tunnustautuu aktiiviseksi vanhojen autojen harrastajaksi. Varsinainen MG-mies hän ei ole. Brittiauto hankittiin vaihtelun vuoksi, isompien jenkkiautojen seuraksi. Kesän lähestyessä loppuaan on Midget jäänyt jo vähemmälle huomiolle. Syksyllä aika kuluu enemmän muun muassa hot rod -mallisen Fordin ja 1930-luvun Mercuryn parissa.