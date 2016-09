Opel haastaa Teslan: Esitteli sähköauton massoille ja lupailee 400 kilometrin toimintasädettä

Opel Ampera-e Toimintasäde (valmistajan ilmoittama): ”Yli 400 km”, realistinen lukema noin 300 km Kiihtyvyys: 0–50 km/h: 3,2 s. Ohituskiihtyvyys (80 km/h – 120 km/h): 4,5 s. Huippunopeus: 150 km/h Teho: 204 hv Pituus: 4,17 metriä Tilat: viidelle Tavaratilat: 381 litraa Hinta: Suomen hinta on vahvistamatta, Yhdysvalloissa auto maksaa noin 35 000 euroa Myynnissä: Ensi vuoden keväällä Euroopassa, tämän vuoden lopulla Yhdysvalloissa

Opel kertoi keskiviikkona tuovansa markkinoille auton, joka voi vaikuttaa merkittävästi sähköautoilun yleistymiseen.

Kyseessä on auto nimeltä Opel Ampera-e.

Ensimmäisten tietojen perusteella sen toimintasäde (yli 400 km) peittoaa sähköautoyhtiö Teslan ”kansan sähköauton” Model 3:n (toimintasäde 346 km) ja on tulossa markkinoille vielä selvästi ennen Teslan autoa.

Teslan autoa on varattu ennakkoon jo yli 400 000 kappaletta, vaikka sen julkaisupäivästä ei ole tarkkaa tietoa.

Ampera-e esitellään yleisölle ensimmäistä kertaa Pariisin autonäyttelyssä kuun lopussa.

Opel kertoo tiedotteessaan, että firman pääjohtaja Karl-Tomas Neumann sanoo auton demokratisoivan sähköautoilun, ja että auto sopii ihan oikeasti jokapäiväiseksi käyttöautoksi.

Se on tietenkin juuri sitä, mitä firman pomon pitääkin sanoa. Mutta tällä kertaa tässä markkinointipuheessa saattaa olla jotain perää.

Selvitetään ensin nimiasia, joka on vähän hämmentävä.

Opel Ampera-e on käytännössä pitkälti sama auto, jota myydään Yhdysvalloissa nimellä Chevrolet Bolt.

”Autoilla on monia yhteisiä osia kuten akku ja voimansiirtojärjestelmä, mutta niissä on myös omia osia”, kertoo Opel Finlandin PR-johtaja Johanna Laune.

”Ampera-e:ssä on uniikki alusta ja Euroopan olosuhteisiin räätälöity ohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu muun muassa lisäämään ketteryyttä mutkaisilla teillä. Myös muun muassa maskissa, ohjauspyörässä ynnä muissa on omia persoonallisia piirteitä”, Laune kertoo.

Bolt tulee myyntiin jo tämän vuoden lopussa Yhdysvalloissa, mutta Ampera-e tulee Eurooppaan Launeen mukaan ensi vuoden keväällä.

Suomen tilanne julkistetaan Launeen mukaan myöhemmin, kuten myös hinnat Suomessa.

Jos kuitenkin vertailee Yhdysvaltojen hintatietoja, auto asettunee 30 000–40 000 euron väliin Suomessa, eli se tulee todennäköisesti olemaan suurin piirtein samaa hintaluokkaa kuin Teslan Model 3, jota voidaan odottaa – ehkä – joskus vuoden 2018 puolella.

Ampera-e:llä on siis etulyöntiasema aikatauluissa, kuten myös toimintasäteessä, joka on tietojen mukaan muutamia kymmeniä kilometrejä suurempi kuin Teslan autossa.

Ampera-e:n luvattu yli 400 kilometrin toimintasäde on kuitenkin mitattu NEDC-menetelmällä, joka ei ole omiaan kertomaan totuutta etenkään sähköautojen todellisesta toimintasäteestä.

Opel myöntää itsekin tiedotteessaan, että todellinen toimintasäde on 300 kilometrin luokkaa.

Auto on pitkän toimintasäteensä ja verrattain kilpailukykyisen hintansa lisäksi segmentiltään suosittu pieni crossover-auto, eli hieman samaa tyyppiä kuin Nissan Qashqai, joten siitä saattaa hyvinkin tulla ensimmäinen sähköauto, joka houkuttelee suurempia massoja sähköautojen pariin.

Toimintasäde ja hinta ovat nimittäin tähän mennessä olleet ne kaksi suurinta estettä sähköautojen yleistymiselle. Tällä hetkellä Teslalla pääsee jo pitkälle, mutta siitä ilosta joutuu maksamaan jopa 100 000 euroa.

Toisaalta esimerkiksi Nissan Leafin saa halvemmalla, noin 40 000 eurolla, mutta siinä toimintasäde voi jäädä jopa alle 200 kilometrin, vaikka valmistaja lupailee säteeksi 250 kilometriä (Lue HS:n Nissan Leaf -koeajo tästä).

Aika näyttää, miten hyvin Opel Ampera-e yltää lupauksiinsa.