Suomalaisen superauton salaisuuksia julki: Professorit epäileväisiä auton tehoista

Suomalainen sähköautoprojekti Toroidion elää mielenkiintoisia aikoja.

Viime vuoden huhtikuussa auton suunnittelija Pasi Pennanen esitteli Toroidionin Monacossa ja lupaili sähköautoilun vallankumousta (Lue Toroidionin tarina tästä).

Pennanen kertoi, että heidän sininen autonsa on maailman tehokkain sähköauto, jonka patentoitu sähköinen voimalinja voi mullistaa koko maailman sähköautoilun.

”Olemme ratkaisseet kaikki perinteiset ongelmat, joita sähköiset ajoneuvot tänä päivänä kohtaavat”, Pennanen sanoi.

Miten Toroidion oli ne ratkaissut? Sitä Pennanen ei kertonut.

”Keksintömme on patentoitu ja vielä salainen”, hän sanoi huhtikuussa.

Salaisuutena Toroidionin tiimin keksinnöt ovatkin pysyneet, sillä auton teknologioista yhtiö ei ole vielä kertonut tarkemmin.

Nyt salaisuuden verho on raottonut, kun yksi Toroidionin patenttihakemuksista on tullut julkiseksi. Siihen voi tutustua täällä. Hakemuksessa esitellään Toroidionin moottorikeksintöä.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksen johtaja, professori Jorma Kyyrä on seurannut Toroidionin taivalta mielenkiinnolla.

Kun hän huomasi, että patenttihakemus oli tullut julkiseksi, hän viestitti siitä heti kolmelle professorikollegalleen. Suomalainen sähköautohanke on puhututtanut alan ihmisiä laajalti.

”Meitä on useampia professoreita, joiden kanssa olemme pohtineet, mikä mahtaa olla se erityinen juttu, mitä he ovat keksineet”, Kyyrä sanoo.

Miltä keksintö sitten patenttihakemuksen perusteella näyttää?

”Noh, he ovat hakeneet patenttia, mutta sitä he eivät saaneet. Kyseessä on hyödyllisyysmalli”, Kyyrä sanoo.

Se tarkoittaa sitä, että patentti- ja rekisterihallitus ei myöntänyt Toroidionille patenttia, vaan hyödyllisyysmallisuojan. Sen tarkoituksena on antaa suojaa teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät yllä patentoitavuuden tasolle.

”Ilmeisesti keksintö ei ollut riittävä.”

Toroidionin hyödyllisyysmalliin on tutustunut myös sähkötekniikan professori Juha Pyrhönen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hän totesi Tekniikka & Talouden haastattelussa, että ”jos minä suunnittelisin tällaisen moottorin, saisin kaikilta haukut”.

”Tällainen moottori loksahtaa navalta toiselle kuin muinainen Soliferin dynamo. Moottoria tuskin voi pyörittää vapaana käsin sen suuren hammasvääntömomentin takia. Rakenteesta aiheutuu sähkömagneettista ja mekaanista meteliä. Todennäköisesti se huutaa kuin sireeni”, hän sanoi lehden mukaan.

Pyrhösen mukaan auton suurin kompastuskivi on hyödyllisyysmallin perusteella moottorin vaatima teho ja akun koon suhde. Jotta auto yltäisi luvattuihin yhden megawatin tehoihin, akuston olisi oltava massiivinen. Pyrhösen mukaan akun pitäisi painaa noin tuhat kiloa, vaikka valmistaja on ilmoittanut, että koko auto painaisi yhteensä vain 860 kiloa.

Professori Kyyrä sanoo suhtautuvansa Toroidionin hyödyllisyysmalliin Pyrhösen tapaan hieman skeptisesti.

”Tuntuu, että monet yksityiskohdat ovat toimivia ja pitävät paikkansa, mutta toimiiko kokonaisuus sitten niin kuin on ilmoitettu”, hän pohtii.

Ilmoitettu kokonaisuus tarkoittaisikin aivan käänteentekevää autoa.

Toroidionin kertomien tietojen mukaan 1 341-hevosvoimainen sähköauto kiihtyisi nollasta neljäänsataan kilometriin tunnissa 11 sekunnissa. Huippunopeus olisi 450 kilometriä tunnissa, mikä tekisi siitä maailman nopeimman tuotantoauton.

Näitä lukemia ei kuitenkaan ole vahvistettu tositilanteessa testiradalla, vaan ne ovat yhtiön kertomia teoreettisia lukuja.

”Toivottavasti se toimisi, koska se olisi hieno saavutus”, Kyyrä sanoo.

”Toivottavasti kaikki toimisi niin kuin on mainostettu. Ei näissä malleissa välttämättä kaikkia yksityiskohtia ole.”

HS ei tavoittanut Pennasta kommentoimaan tätä juttua.