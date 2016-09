HS koeajoi: Nissanin lava-autoa Navaraa myydään myös vapaa-ajan käyttöön – sopiiko se siihen?

Koeajossa Nissan Navara Double Cab 2,3 dCi 190 hv 4x4 Automaatti Tekna Navara on ajettaessa henkilöautomainen ja hiljainen. Myös sisusta on parhaalla varustetasolla viihtyisä. Jäykkä runko ja takajousitus heikentävät auton mukavuutta, sillä kori jää vavahtelemaan tien epätasaisuuksista. Koeajoauton 190-hevosvoimaisen dieselmoottorin kulutus on kohtuullinen, ja se jaksaa liikuttaa raskasrakenteista lava-autoa mukavasti. Nelivetoinen ja alennusvaihteella varustettu Navara soveltuu hyvin työntekoon. 22 sentin maavaran turvin auto etenee huonokuntoisillakin teillä. Viisipaikkaisella ohjaamolla lavan pituus jää lyhyeksi. Hinta: 55 998 euroa. Päästöt: 183 g/km. Kulutus: 7,0 l/100km. Kilpailijoita: Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max.

Perinteisesti lava-auto yhdistää hyvän tavarankuljetuskyvyn ja mainiot maasto-ominaisuudet kohtuulliseen ostohintaan. Siksi niitä hankitaan työjuhdiksi ja monikäyttöajoneuvoiksi varsinkin hankaliin käyttöolosuhteisiin.

Nissan lupaa kuitenkin enemmän. Valmistajan mukaan uudistunut Navara on monipuolisen työvälineen lisäksi fiksu auto myös vapaa-aikaan.

Kuinka monikäyttöinen Nissanin avolava on todellisuudessa, ja riittääkö sen mukavuus arkiajoon?

Ennen kuin vastaamme näihin kysymyksiin, katsotaan, miltä auto näyttää. Voit tutkia Navaraa eri kulmista liukuria vetämällä:

Millainen ajaa?

Alku vaikuttaa lupaavalta: Navara on ajettaessa yllättävän henkilöautomainen. Sisusta on parhaalla Tekna-varustetasolla viihtyisä, ja autoon on saatavissa modernit viihdelaitteistot seitsemän tuuman kosketusnäytöllä.

Ahtaissa tiloissa käsittelyä helpottavat auton pysäköintitutkat, peruutuskamera ja ympäristön lintuperspektiivistä näyttävä 360-kamera.

Matka-ajossa auton suuren koon huomaa lähinnä hitaasta ohjausvälityksestä ja pilareihin osuvan tuulen suhinasta.

Kuormaamattomana ajomukavuutta heikentää kuitenkin lava-autoille tyypillinen ongelma. Erillisrunko on matala ja jäykkä ja takajousitus kova, minkä takia auto jää vavahtelemaan tienpinnan epätasaisuuksiin ajettaessa.

Kun ajaa heikkokuntoisella tiellä, piirre alkaa ärsyttää etenkin pidemmillä matkoilla.

Millainen tekniikka?

Molemmat Navaran moottorivaihtoehdot ovat 2,3-litraisia nelisylinterisiä dieselmoottoreita. Koeajoauton tehokkaampi 190-hevosvoimainen ja 450 newtonmetriä vääntävä versio on suositeltava vaihtoehto erityisesti raskaita kuormia vetävälle.

Se jaksaa liikuttaa raskasrakenteista lava-autoa mukavasti myös maantienopeuksissa. Tehokkaamman moottorin yhteyteen on saatavissa seitsenvaihteinen automaattivaihteisto. Se lisää ajamisen vaivattomuutta ja helpottaa hidasta maastoajoa.

190-hevosvoimaisen moottorin ja automaattivaihteiston yhdistelmällä koeajon kulutus oli runsaat kahdeksan litraa satasella pääkaupunkiseudulla ja noin 7,5 litraa moottoritiellä. Se on auton kokoon ja tehoihin nähden melko hyvä lukema.

Millainen käytettävyys?

Navara sopii ainakin työntekoon. Työkyvyistä kertoo 22 sentin maavara, jonka ansiosta autolla voi ajaa huonoilla teillä ja maastossa syrjäisempiin työkohteisiin.

Kaikki mallit ovat lisäksi nelivetoisia, ja niissä on alennusvaihde. Nelivedon voi kytkeä päälle huonon kelin yllättäessä sadan kilometrin tuntinopeuteen saakka.

Navarassa on varusteista riippuen noin 900 kilon kantavuus. Sen perässä saa vetää 3 500-kiloista jarrullista peräkärryä. Lisäksi auton lava on yllättävän fiksu. Sen yläreunan siirrettävät kiinnikkeet helpottavat ja nopeuttavat kuormausta selvästi.

Pitkällä Double Cab -ohjaamolla auto on viisipaikkainen. Takatilat ovat kohtuullisen kokoiset väliaikaiseen käyttöön, mutta jalkatilaa on niukasti eikä istuin ole erityisen mukava.

Pidemmällä ohjaamolla lavan pituus jää valitettavan lyhyeksi. Tämä heikentää työkäyttöön sopivuutta merkittävästi.

Viisipaikkaisuus kostautuu myös huomattavasti korkeampana ostohintana, sillä tällöin autoa ei saa rekisteröityä pakettiautoksi.

Kimmo Taskinen / HS

