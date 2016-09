Hyvällä maulla kustomoitu B-Ford ihastuttaa

Hot rod on Yhdysvalloista alkunsa saanut autojen rakentelun tyylisuunta. Termi yleistyi 1930- ja 1940-luvuilla, kun vanhoja, huonokuntoisia autoja ryhdyttiin rakentamaan kiihdytyskilpailuja varten. Hot rodeista piti saada mahdollisimman tehokkaita ja kevyitä. Usein kaikki turha kuten katto, konepelti ja lokasuojat riisuttiin pois. Moottoreita muokattiin paremman suorituskyvyn aikaansaamiseksi.

Pikkuhiljaa rodit saapuivat myös Pohjoismaihin. Varsinkin Ruotsissa jenkkiautojen harrastus on jo kauan ollut aktiivista. Myös Suomesta löytyy nykyään kiitettävä määrä persoonallisia autokaunottaria.

Yksi ylpeä rodin omistaja on helsinkiläinen Ari-Pekka Jussila. Jussilan auto on virallisesti vuoden 1932 Ford B-model. Auto on avomallinen, mutta tarvittaessa siihen saa myös vaalean rättikaton. Kulkinetta liikuttaa V8-moottori, joten kevyellä autovanhuksella tuskin jää liikenteen jalkoihin.

Jussilan leppoisat kesäajelut ovat rajoittuneet pääkaupunkiseudun harrasteautotapahtumiin. Vanha B-Ford on kesäauto parhaasta päästä, mutta talvikautena seniorikulkupeli pääsee viettämään ansaittuja lepopäiviä.