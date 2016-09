Porsche on tuomassa markkinoille auton, joka on kuin tehty suomalaisille autoilijoille – paitsi hinnan suhteen

Eri maailmankolkissa erilaiset ihmiset tykkäävät ajella erilaisilla autoilla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Australiassa suositaan pickupeja, kiinalaiset pitävät isoista neliovisista porrasperäisistä autoista ja Intiassa ajetaan pikkuruisilla autoilla.

Kerroimme asiasta jutussamme, joka käsitteli eri maanosien suosituimpia autoja.

Euroopalla ei ole selkeää yhteistä nimittäjää, mutta suomalaisilla on. Me rakastamme poikkeuksellisen paljon farmariautoja.

Nyt Porschella on meille ilouutisia. Se aikoo valmistaa ensimmäisen farmariautonsa koskaan.

Useat lähteet ovat uutisoineet Porschen uusimmasta autosegmenttialuevaltauksesta.

Lähteiden mukaan Porschen ristiriitaisia mielipiteitä herättävään Panamera-malliin perustuva farmarimalli julkistetaan ensi vuonna Geneven autonäyttelyssä.

Auto kilpailisi Mercedes-Benzin CLS Shooting Brake -auton kanssa. Kyseessä olisi siis urheilullinen, coupémainen farmariauto perus perhefarmariauton sijaan.

Perusperheautosta farmari-Porschen tulee erottamaan myös hinta, joka asettunee suurin piirtein samaan suuruusluokkaan nykyisen Panameran kanssa.

Uusi Panamera maksaa Suomessa veroineen halvimmillaan noin 120 000 euroa, ja tehokkaammat sekä varustellummat mallit ovat helposti jo 200 000 euron korvilla.

Porschen lonkeroiden levittäytymistä eri autosegmentteihin on ollut mielenkiintoista seurata.

Siitä ei ole montaa vuotta, kun Porsche oli synonyymi raa’alle urheiluautolle, kun ihmiset tunnistivat sen 911-mallista.

Sitten Porsche toi vuonna 1996 markkinoille halvemman Boxsterin, jota pilkattiin köyhän miehen Porscheksi. Vaikka Boxster oli suunniteltu vetoamaan laajempaan asiakaskuntaan, sekin oli vielä selkeästi urheiluauto. Koeajoimme hiljattain uusimman Porsche Boxsterin, lue juttu tästä.

2002 moni merkin fani järkyttyi, kun Porsche alkoi myydä isoa katumaasturia Porsche Cayannea. Se on kaukana pienestä ja ketterästä urheiluautosta.

Vuonna 2009 oli omintakeisesti muotoillun Panameran vuoro, joka kilpaili edustusluokan neliovisena autona esimerkiksi Mercedeksen S-sarjan, Audi A8:n ja BMW 7-sarjan kanssa.

Vuonna 2014 Porsche kurkotti kovasti suosiota saaneiden pienten katumaasturien markkinoille Macan-autollaan.

Nyt on jälleen uuden aluevalloituksen aika, kun Porsche tosiaan lähtee farmarimarkkinoille.

Porsche ei ole ainoa automerkki, joka on nähnyt maailmanlaajuisen autokaupan kasvussa mahdollisuuksia tehdä isompia rahoja volyymimarkkinoilla sen sijaan, että pitäytyisi silkkana urheiluautojen valmistajana.

Esimerkiksi Maserati, Jaguar ja Bentley ovat jo valmistaneet katumaasturin. Jopa Lamborghini on tuomassa sellaisen markkinoille. Esimerkiksi Kiinassa on jatkuvasti enemmän niin rikkaita ihmisiä, että tällaisille viisinumeroisia summia maksaville isoille autoille on kysyntää.

Porsche on tehnyt nimenomaan katumaasturikaupassa hyviä voittoja, ja Panamerojakin on myyty maailmanlaajuisesti 150 000 kappaletta. Nyt myyntiluvut ovat olleet laskussa, sillä Panamera alkaa olla jo vanha auto. Uusi, toisen sukupolven Panamera esiteltiinkin kesäkuussa.

Porsche on Volkswagenin omistama yritys, ja Volkswagen on todennäköisesti tällä hetkellä todella iloinen tästä asiasta.

Emofirma nimittäin kamppailee päästöhuijausskandaalissa, jonka hintalappu alkaa lähennellä 20:a miljardia dollaria.

Erittäin stabiili Porsche tuo turvaa tässä tilanteessa, sillä se tekee jatkuvasti suuria voittoja. Yritys on tehnyt juuri katumaasturikaupan voimin viimeisten 8 vuoden aikana ennätysmyyntejä vuodesta toiseen.

Sillä on ollut varaa laittaa miljardi euroa myös sähköauto Mission E:n kehitykseen, jonka on tarkoitus tulla markkinoille vuoteen 2020 mennessä.

Järeät avoautot vastakkain

Urheilullisen avoauton voi tehdä monella tavalla – HS koeajoi kaksi ääripäätä. Toimittajat: Markus Markkanen ja Harry Kuurio. Kuvaus ja editointi: Markus Markkanen.