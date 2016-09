Suomalainen autoilusovellus tähtää ”satojen miljardien” firmaksi – kysyimme perustajalta, onko hän tosissaan

Korealainen sanomalehti tuli hiljattain tapaamaan sitten Sampo Hietasta ja tämän liikekumppaneita. He tulivat kyselemään Hietasen johtamasta ja perustamasta firmasta.

Sen firman nimi on MaaS Global, ja sen toimiala on – niin – MaaS.

Se on lyhenne sanasta Mobility as a Service, eli liikkuminen palveluna, ja syvennymme siihen termiin tuonnempana.

Hietanen tapasi korealaistoimittajan Sanomatalon alakerrassa Helsingin keskustassa. Toimittaja kysyi:

”Omistatteko vain tämän kiinteistön, vai omistatteko ehkä kaikki muutkin toimistot tässä vieressä?”

Nyt Sampo Hietanen nauraa tapaukselle puhelimessa.

”Oli lähellä, etten pärähtänyt sujuvasti valehtelemaan! Mutta ei Uberkaan viisi vuotta sitten ollut paljoa meitä isompi.”

Tarinan opetus on se, että korealaistoimittajalla oli tavallaan ihan hyvä syy uskoa, että tämä alle vuoden ikäinen suomalaisfirma, jossa on parikymmentä työntekijää, voisi omistaa kaiken sen. Se firma tekee nimittäin ensimmäisenä maailmassa sovellusta, jolla on mahdollisuudet olla erittäin – siis oikeasti erittäin – iso juttu maailmassa muutaman vuoden sisällä.

Korealaistoimittajan jutun näkökulmakin oli Hietasen mukaan vanha kunnon ”Suomen uusi Nokia”.

”Jos kaikki menee hyvin, tämä on satojen miljardien firma viiden vuoden päästä.”

Oletko nyt ihan tosissasi?

”Kyllä, naurattaa se minuakin. Mutta bisnesanalyytikoita se ei naurata. Miten tahansa sen laskee, niin se vaan on”, Hietanen sanoo.

Mistä on oikein kysymys?

MaaS on termi, jolla puhutaan siitä, mitä liikkuminen tulee olemaan tulevaisuudessa.

(Harva muuten tietää, että tämä joka puolella maailmaa käytetty termi on Hietasen ja muutaman muun suomalaisen Mustiossa keksimä juttu, kun he olivat ministeriön järjestämässä aivoriihessä pohtimassa tulevaisuuden liikkumista )

Idea on, että yhä harvempi omistaa tulevaisuudessa liikkumisvälineen kuten auton. Sen sijaan ihmiset ostavat tietynlaiselta operaattorilta palvelun, ja operaattori hoitaa ihmisen liikkumisen.

Vähän niin kuin Netflix: et enää omista elokuvaa, vaan maksat ”operaattorille”, joka omistaa oikeudet kaikkiin elokuviin. Sitten voit katsella niitä elokuvia niin paljon kuin sielu sietää, kunhan maksat kuukausimaksun ”operaattorille”.

Sampo Hietasen MaaS Global haluaa olla tietynlainen liikkumisen Netflix. Se onnistuu Hietasen mukaan sovelluksella, jonka nimi on Whim. Se tarkoittaa päähänpistoa.

Kun Hietanen selittää systeemin ideaa, selviää, että minkään muun niminen se sovellus ei voisi ollakaan.

Hietanen kertoo:

”Mikä on parasta siinä, että omistaa auton? Se, että vaikka viikonloppuna tulee päähänpisto – eli whim – että lähdenpä tuonne tai tuonne. Sitten ottaa vaan auton alle ja menee. Se meidän täytyy pystyä tarjoamaan ihmisille.”

Sovelluksen idea siis on, että autoton voi elää yhtä helppoa elämää kuin autonomistaja. Jos sovelluksesta joskus tulee sellainen kuin suunniteltu, se toimii parhaimmillaan esimerkiksi näin:

Rekisteröidyn sovellukseen ja maksan kuukausimaksun. Sitten haluan päästä Tukholmaan kahville tapaamaan serkkuani. Laitan sovelluksen päälle puhelimestani ja kerron sille, että haluan Tukholmaan.

Sovellus tilaa taksin, vuokra-auton, autonjakopalvelun auton tai vastaavan, joka vie lentokentälle. Se on varannut matkaliput lentokoneeseen. Tukholman lentokentällä odottaa taas sopiva kyyti (esimerkiksi taksi tai vuokra-auto), joka vie minut haluamaani kahvilaan.

”Kaikki on maksettu sillä kuukausimaksulla ja kaikki matkaliput ynnä muut hoidettu. Me hoidamme kaiken.”

Se, millaisen kyydin saa, riippuu siitä, minkäkokoisen kuukausimaksun on maksanut. Hietanen arvioi, että kuukausimaksut asettuvat tulevaisuudessa noin vajaan sadan euron ja ”reilusti yli tonnin” välimaastoon. Kuukausimaksulla saa sitten matkustaa niin paljon kuin haluaa.

Isolla rahalla mennään siis lentokentälle Rolls-Roycella, pienemmällä kuukausimaksulla pikkuisella vuokra-autolla tai vaikkapa julkisella liikennevälineellä.

Tänään perjantaina MaaS Global päästää ensimmäistä kertaa asiakkaat kokeilemaan palvelua, Hietanen kertoo.

He ovat jo pidemmän aikaa testanneet sovellusta erilaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa, ja Hietasen mukaan kaikki on mennyt tähän mennessä hyvin. Ennen haastattelua hän on juuri ajanut sovelluksella tilaamallaan Sixt-vuokra-autoyrityksen Mercedeksellä.

”Minulla on Whim, ja klikkasin siitä, että haluan auton alle. Se kysyi, että minkä auton, ja kerroin, että Mersun. Sitten se tilasi minulle taksin, joka vei minut Hakaniemeen, jossa odotti vuokra-Mersu.”

Hietanen kertoo, että heti he eivät uskalla vapauttaa palvelua kaikkien käyttöön, sillä se saattaisi johtaa katastrofiin.

Yhteistyökumppaneita ei ole vielä riittävästi mukana, joten ihmiset eivät saisi hyvää käyttäjäkokemusta. Vain rajattu ryhmä pääsee siis tänään perjantaina ensimmäisiksi asiakkaiksi.

Se kuulostaa järkevältä, sillä palvelun toimimisen elinehtohan on, että kaikki mahdolliset ihmisten liikuttamiseen liittyvät yritykset ja tahot ovat hommassa mukana: julkinen liikenne, lentoliikenne, taksit, autojen jakamispalvelut, vuokra-autoyrityksen, leasingautot ja niin edespäin.

MaaS on konsepti, jonka on arvioitu oleva rahakas markkina-alue tulevaisuudessa. Ennusteita on monia, mutta esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä tämä alan arvo on kaikkien ennusteiden mukaan sellainen, että ykkösen perässä on vähintään 12 nollaa. Joissain ennusteissa ykkösen tilalla on kakkonen.

Pähkinänkuoressa: puhutaan, ei miljardi-, vaan biljoonabisneksestä.

Tässä on tavallaan yksi MaaS Globalin ongelmista.

Koska markkinat ovat niin valtavat ja koska Hietasen perustaman firman idea on sellaisenaan ensimmäinen laatuaan maailmassa, sijoittajat kysyvät usein saman kysymyksen.

Oletatteko meidän uskovan, että tällainen mullistava idea tulisi jostain pienestä Suomesta?

”Tämän asian kanssa saa tehdä paljon töitä. Sijoittajat katsovat hyvin tarkkaan sitä toimeenpanokykyämme Suomessa. Tähän (MaaS-) alueeseen tullaan laittamaan valtavat määrät rahaa, emmekä me tule olemaan ainoita tällä pelikentällä.”

Kilpailu tulee siis olemaan kovaa. Ja kuulostaahan se uskomattomalta, että tästä tosiaan tulisi satojen miljardien yritys.

Mutta Hietanen sanoo:

”Ei se auta kuin yrittää!”