Tältä näyttää tasan miljoona euroa maksava Porsche Carrera GT

Porsche Carrera GT on yksi stuttgartilaismerkin tehokkaimmista superautoista. Sitä valmistettiin vuosina 2004–2006. Auton suorituskyky on sitä luokkaa, että vauhtipäiden on syytä hakeutua tämän auton puikoissa suljetuille radoille höyryjään päästelemään. Tämä auto ei pidä taajama-alueista. Kaupunkiajossa kulutus on vajaat kolmekymmentä litraa sadalla.

Porsche Carrera GT on ahdettu täyteen raakaa voimaa. Autoa puskee eteenpäin Porschen alunperin Le Mansin legendaarisiin 24 tunnin ajoihin kehittämä 5,7 litran V10-moottori. Kiihtyvyys nollasta sataan pyörii kolmen ja neljän sekunnin välillä ja 200 km/h saavutetaan tarvittaessa alle kymmenessä sekunnissa. Tehdas ilmoittaa huippunopeudeksi 330 km/h. Yli 600 hevosvoimaa kevyessä, hiilikuituisessa maantieohjuksessa tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille, mutta vaatii myös kuljettajalta osaamista.

Aivan kaikille Porsche GT ei siis sovi, mutta harvalla siihen on varaakaan. Hintalapun numerosarja on näyttävä. Porschen hintapyynti on tasan miljoona euroa. Mistä noin muhkea hinta koostuu? Asiasta täytyy kysyä Truck Masters Finland Oy:n Rene Salliselta. "Vaikeahan näitä on hinnoitella", Sallinen toteaa. Epäilemättä hintalapun numerosarjaan tulee lisää merkkejä ainakin auton harvinaisuuden vuoksi. Kyseinen autoyksilö on ainoa laatuaan Suomessa, ja Sallisen mukaan niitä on alle tuhat jäljellä koko maailmassa.

"Tässä on keraaminen kytkin. Myös jarrut ovat keraamiset ja tässä on täysin hiilikuituinen runko", Sallinen jatkaa pohdintaa. Myös nahkaa ja alumiinia on käytetty harkitusti. Menopelin infernaaliset tehot ja laadukkaat materiaalit vaikuttavat tietysti myös auton arvoon.

Tämän hintaluokan auton asema sijoittajien arvoasteikolla muodostuu siis hyvin monesta osatekijästä. Keräilijöiden suosimien autojen hinnoilla on tapana heilahdella aikakausien mukaan.

Kaikki ovat varmasti kuulleet lausahduksen "auton arvo laskee heti kun sen ajaa liikkeestä ulos”. Niin sanottujen normaalien arkiautojen kohdalla tämä pitää varmasti paikkansa, mutta on olemassa myös automalleja, joiden arvo nousee vanhetessaan. Mikään ei vaikuta auton arvonnousuun niin vahvasti kuin harvinaisuus ja olematon saatavuus.

Viime vuosina miljoonaluokan autojen hinnat ovat olleet noususuunnassa. Esimerkiksi joidenkin Ferrari-mallien hintojen tiedetään tuplaantuneen parissa vuodessa. Suomessa Porsche Carrera GT maksoi aikoinaan uutena noin 800 000 euroa. Superautojen arvonnousu voi olla arvaamatonta. Joten jos taskun pohjalla polttelee ylimääräinen miljoona, Porsche Carrera GT saattaa hyvinkin olla tuottoisa sijoitus. Tai sitten ei.

Videon kuvaushetkellä Porsche Carrera GT oli Suomen kallein myynnissä ollut auto. Nyt tuon valtikan ovat kaapanneet jo muut sijoitusautoalan yrittäjät.