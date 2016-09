Tesla on julkistamassa autopilot-järjestelmästään 8.0-version eli päivitetyn version, jonka pitäisi olla aiempaa turvallisempi.

Autopilot on niin sanottu semi-autonominen ajotila, eli auto pysyy tiellä ilman kuljettajan avustusta, mutta kuljettaja ei silti saa turvallisuussyistä ottaa käsiään ratista, vaikka se olisikin mahdollista.

Päivitys tulee Teslan kannalta hyvään aikaan, sillä autopilot-järjestelmä on kerännyt viime aikoina paljon kritiikkiä.

Teslaa on kritisoitu siitä, että se on käyttäytynyt vastuuttomasti kutsuessaan lähes itse ajavaa järjestelmäänsä autopilotiksi.

Nimi on viittaus siihen, että auto ajelisi itsekseen, vaikka Tesla ei itsekään suosittele, että kuljettaja ottaisi kätensä pois ratista.

Tesla itse sanoo, että järjestelmä pelastaa ihmishenkiä. Yhdessä kiistanalaisessa tapauksessa näin on saattanut jossain määrin käydäkin.

Eräs yhdysvaltalainen mies nimittäin väittää, että hänen Model X -Teslansa vei hänet sairaalaan, kun mies oli saanut kesken ajon keuhkoveritulpan (Lue lisää tapauksesta).

Toisaalta autopilot on tiettävästi aiheuttanut kolareita. Floridassa kuljettaja kuoli, kun autopilot ei tunnistanut suurta rekkaa kirkasta taivasta vasten.

Tesla pysyy kannassaan, että tilastollisesti autopilot on pelastanut henkiä, mutta moni on sitä mieltä, että se on vaarallinen järjestelmä.

Nyt tarjolla olisi kuulemma päivitys, joka kuulemma jarruttaa jopa ufon tullessa eteen.

Tesla ja monet uutissivustot ovat kertoneet, että autopilot-systeemin päivityksessä keskeisessä osassa on se, että nyt järjestelmä luottaa aiempaa enemmän tutkan tietoihin kuin kameroiden tietoihin.

Teslan mukaan tällainen järjestelmä olisi saattanut pelastaa esimerkiksi Floridassa rekkatörmäyksessä kuolleen kuljettajan.

Tutkan etuna kameraan nähden on se, että se tunnistaa asioita vaikkapa tiheän sumun, sateen tai lumen lävitse, eli huono näkyvyys tai laitteen ”sokaistuminen” eivät ole tällaisissa tilanteissa ongelma.

Tesla kertoi tapojensa mukaan asiasta hyvin teslamaisesti. Sen mukaan tutka haistaa minkä tahansa mitä sen eteen tulee, jolloin se tekee äkkijarrutuksen, oli kyseessä sitten ihminen, eläin, auto – tai vaikka ufo.

(Jos ollaan tarkkoja, siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, sillä eihän ufo ole sananmukaisesti mitään sen kummempaa kuin Unidentified Flying Object, eli tunnistamaton lentävä objekti. Tutkan kuin tutkan tulisi tunnistaa sellaiset.)

Ongelma voi olla siinä, että tutka ei varsinaisesti tiedä, mitä sen eteen tulee. Tämä saattaa johtaa niin sanottuihin vääriin positiivisiin tuloksiin: auto luulee, että edessä on jotain, vaikkei siinä olisikaan mitään.

”Jos auto jarruttelee jatkuvasti turhaan, se olisi parhaimmillaankin erittäin ärsyttävää ja pahimmillaan loukkaantumisriski”, Musk on sanonut.

Muskin mukaan tätä ongelmaa ei kuitenkaan päivitetyssä versiossa ole. Lisäksi järjestelmä oppii jatkuvasti, joten mitä enemmän sitä käyttää, sitä paremmin se Teslan mukaan toimii.

Järjestelmä tunnistaa Teslan mukaan esteen jopa silloin, jos Teslan edessä ajaa auto. Vaikka tämä auto ei huomaisi estettä, Tesla huomaisi. Teslan mukaan:

”Edessä ajava auto voi osua ufoon tiheässä sumussa, mutta Tesla ei osu siihen.”

Teslalta kerrotaan, että jos kaikki menee hyvin, päivitys on saatavilla tämän viikon keskiviikkona 21.9.