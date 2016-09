Top Gearin tekijöiden uusi show alkaa parin kuukauden päästä – tämä siitä tiedetään

Heti, kun Jeremy Clarkson oli lähtenyt kovan mediakohun saattelemana Top Gearista väkivaltaisen käytöksensä takia, alkoi spekulaatio.

Tuleeko Clarksonilta ja tovereiltaan James Maylta sekä Richard Hammondilta jonkin sortin uusi auto-ohjelma?

Tulihan se, ja se alkaa Amazonin suoratoistopalvelussa marraskuun 18. päivä, eli reilun kahdeksan viikon päästä.

Tässä kaikki, mitä ohjelmasta tiedetään tähän mennessä.

Nimi

Ohjelman nimestä käytiin paljon spekulaatiota, mutta nimeksi on varmistunut The Grand Tour.

Hahmot

Lähes koko entinen Top Gear -kööri on ohjelmassa mukana. Vain testikuski Stig puuttuu. Lisäksi mukana on Top Gearia aiemmin tuottanut Andy Willman, jota pidetään keskeisenä vaikuttajana siihen, että Top Gear oli niin viihdyttävä kuin se oli.

Tyyli

Ennakkotietojen mukaan The Grand Tour tulee olemaan hyvin samanlainen kuin Top Gear oli.

Koko ohjelma lepää Clarksonin, Mayn ja Hammondin keskinäisen kemian varassa, mikä oli myös Top Gearin kantava voima.

Lisäksi ohjelman konsepti on hyvin samankaltainen, eli kolmikko kiertää maailmaa ja käyttää erilaisia moottoroituja ajoneuvoja näissä maailmankolkissa. Ensimmäinen jakso kuvataan Etelä-Afrikassa, ja tämän lisäksi kuvauksia tehdään ainakin Saksassa, Yhdysvalloissa ja Brittein saarilla.

Mukana on myös Top Gearista tuttu studio-osio, joskaan ei tietenkään samassa studiossa kuin aiemmin. Studio-osioissa on liveyleisö.

Mukana tulee olemaan myös julkkiksia. Ainakin näyttelijät Charlize Theron ja Matt Damon ovat jollain tavalla mukana The Sun -lehden mukaan, ja oletettavasti monia muitakin eturivin julkimoita on saatu mukaan.

Erot

Top Gearin perinteinen testirata, Stig-hahmo (eli se kypärän taakse kätkeytynyt testikuljettaja) ja osio, jossa istutetaan tähti halpaan perheautoon ajamaan ratakierros, ovat poissa. Nämä konseptit ovat nimittäin BBC:n omaisuutta. Kolmikko tulee oletettavasti testaamaan autoja erinäisillä maailman moottoriradoilla.

Budjetti

Budjetti on noin nelinkertainen verrattuna aiempaan Top Geariin, eli jokaiselle episodille on jyvitetty keskimäärin 4,5 miljoonaa puntaa eli yli 5 miljoonaa euroa. Vertailuksi: esimerkiksi vuoden 2005 suomalainen suurelokuva Äideistä parhain oli budjetiltaan noin puolet yhdestä The Grand Tourin episodista.

Autot

Ohjelman ensimmäisessä jaksossa tullaan ennakkotietojen mukaan ajamaan ainakin kolmella tämän hetken kuumimmalla hyperautolla, eli Ferrarin LaFerrarilla, McClaren P1:lla ja Porsche 918 Spyderilla. Näitä tullaan vertailemaan ensimmäisessä episodissa.

Katseleminen

The Grand Touria voi katsoa jokainen, joka maksaa Amazon Primen suoratoistopalvelun vuosimaksun. Kaikkia episodeja ei todennäköisesti julkaista kerrallaan, vaan kerran viikossa. Jokainen jakso on noin 60 minuuttia pitkä.