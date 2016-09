Toyota tekee uudelle autolleen polttoainetta ihmisten ulosteesta – koeajoimme vetyauton, jonka pakoputkesta tulee ulos vain vettä

Suuret autonvalmistajat panostavat nyt vimmaisesti sähköautoiluun, mutta japanilainen autojätti Toyota kulkee omia polkujaan.

Se panostaa autoon, jonka polttoaineena voi käyttää vaikkapa ihmisten ulostetta. Ja juuri sitä Toyota tekee nyt voimalaitoksessa Japanin Fukuokassa: jalostaa ulosteesta polttoainetta.

Asiasta kertoo muun muassa uutissivusto Quartz.

Fukuokassa Toyota muokkaa viemärijätteestä vetyä, joka toimii polttoaineena Toyotan Mirai-autossa.

Toyota Mirai on japanilaisen autoyhtiön näkemys tulevaisuuden päästöttömästä autosta. Sen polttoaineena toimii vety, joka on niin ympäristöystävällinen polttoaine, että sitä käyttävän auton pakoputkesta tupruttaa ilmoille vain vesihöyryä.

Vetyauto Mirai on hybridi, mutta kun perinteisessä hybridissä on sähkö- ja polttomoottori, Miraissa on sähkömoottori ja polttokenno. Polttokennossa vedystä ja hapesta syntyy sähköä, joka pyörittää sähkömoottoria.

Auton toimintaan voi tutustua tarkemmin alla olevassa interaktiivisessa grafiikassa (juttu jatkuu grafiikan alla):

Fukuokan voimalaitos tuottaa nyt 300 kiloa vetyä päivässä. Tällä pystyy täyttämään 65 Mirai-auton tankit.

Toyota esitteli Mirain Los Angelesin autonäyttelyssä vuonna 2014, ja sitä myydään Yhdysvalloissa yli 50 000 dollarin hintaan (44 600 euroa). Mirain tulosta Suomen markkinoille ei ole vielä tietoa.

Vetyautot ovat vielä hyvin harvinaisia, sillä niille ei ole juurikaan saatavilla tankkauspisteitä. Toyota Mirain pääinsinööri Yoshikazu Tanaka myöntää Quartzin haastattelussa, että tilanne on hankala: vetyautoja ei haluta ostaa, koska tarjolla ei ole vetyautojen tankkausasemia, ja kukaan ei halua rakentaa tankkausasemia, koska vetyautoja on niin vähän.

EU kuitenkin panostaa tulevina vuosina vetyautoiluun Euroopassa ja aikoo sijoittaa vetyautoilun mahdollistavaan infrastruktuuriin 650 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

Esimerkiksi Saksaan ollaan nyt rakentamassa 50:tä vetyautoasemaa, ja vuoteen 2023 mennessä asemia on tulossa 400.

Suomessa vetyautoiluun panostaa kemianteollisuuden yritys Woikoski, joka omistaa Suomen ensimmäisen vetyauton, Hyundai ix35:n.

Woikoski aikoo lanseerata Suomeen 20 vetytankkausasemaa vuoteen 2030 mennessä.

HS koeajoi Toyota Mirain viime vuoden lokakuussa Hampurissa, joka on tehnyt panostuksia vetyautojen tankkausinfrastruktuurin rakentamiseen.

Lyhyen testin perusteella autoa voi kuvailla perusvarmaksi Toyotaksi, jossa kiinnostavinta on sitä pyörittävä teknologia.















