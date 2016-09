Tässä ovat kalleimmat autot, jotka Suomeen on rekisteröity viime aikoina – kalleimman pelkkä autovero on yli kymmenen kertaa tavallisen perheauton hinta

Aston Martineita, Ferrareita, Porscheja ja iso liuta tehokkaita Mercedeksiä – muun muassa näitä merkkejä on listalla, jossa ovat Suomen kalleimmat autojot kahden viime vuoden ajalta.

HS pyysi Tullia kokoamaan rekisteröintitiedoistaan kymmenen kalleinta käytettyä ja uutta autoa vuosilta 2015 ja 2016. Kalleimmat autot on listattu taulukossa jutun lopussa.

Lista on autofanille kaunista katseltavaa ja paljastaa, että Suomessakin on aimo liuta rikkaita autofaneja.

Yleiskatsaus listaan paljastaa, että moni varakas suomalainen autoon panostava miettii satojenkin tuhansien eurojen hintaluokassa myös jossain määrin käytännöllisyyttä.

Listalla on nimittäin runsaasti esimerkiksi Mercedes-Benz-merkkisiä autoja, jotka ovat kertaluokkaa luotettavammassa maineessa kuin vaikkapa italialaiset tai brittiläiset autot.

Esimerkiksi klassisen kulmikkaasti muotoiltuja Mercedeksen G-sarjan maastureita on listalla kaikkiaan seitsemän kappaletta. Nämä autot ovat käyttökelpoisia talvellakin, eivätkä ne kavahda maasto-olosuhteitakaan.

Niin ikään edustusautona tunnettu S-sarjan Mercedes on ollut suosittu rikkaiden keskuudessa. Näitä autoja listoilla on joko kaksi- tai neljäovisina kahdeksantoista kappaletta. Joukossa on myös kolme todellista luksuslimusiinia eli Mercedes-Maybach-autoa.

HS koeajoi Mercedeksen S-coupén toissa vuonna. Koeajossa autoa kuvailtiin niin yliampuvaksi, että se osuu täydellisesti maaliinsa.

Kallein S-Mercedes on ollut nimenomaan kaksiovinen S-Mercedes. Siitä on maksettu vajaat 357 000 euroa.

Mielenkiintoista on se, että Mercedeksen lähimmät kilpailijat Audi ja BMW ovat näissä hintaluokissa selkeästi vähemmän edustettuina. Kallein Audi on urheiluauto R8 (noin 386 000 euroa) ja kallein BMW katumaasturi X5 (noin 259 000 euroa)

Hauskana yksityiskohtana mukana on yksi yhdysvaltalainen auto. Se on 6,2-litraisella moottorilla varustettu Cadillac Escalade, eli todella iso katumaasturi. Siitä on pulitettu noin 227 000 euroa.

Myös Porschet ovat olleet suosiossa. Tämäkin saattaa johtua jossain määrin käytännöllisyydestä, sillä Porsche on myös verrattain luotettavassa maineessa oleva auto.

Yhtään miljoonan euron Porsche 918 Spyderia tai Carrera GT -autoa ei tosin ole Suomeen rekisteröity ainakaan parin viime vuoden aikana.

Sellaisiakin ihmisiä selkeästi löytyy, joilla on varaa unohtaa käytännöllisyys ja ostaa itselleen kallis lelu.

Esimerkiksi Ferrareita tuskin kukaan ajaa pakkasessa.

Näitä kesäautoja on kuitenkin rekisteröity Suomeen vuosina 2015 ja 2016 ainakin 11 kappaletta. Muun muassa klassinen kesäauto California on ollut suosittu, ja sitä on ostettu uutena (noin 350 000 euroa) ja käytettynä (noin 150 000 euroa).

Mielenkiintoinen on myös superluksusauto Rolls-Royce Ghost, joka on erittäin harvinainen auto Suomessa.

Siitä joku on maksanut vuonna 2015 käytettynä 261 614 euroa. Senkin auton HS on ”koeajanut”. Lue tästä juttu, jossa toimittaja testaa saako autolla seuraa Helsingin yössä.

Tänä vuonna Suomen teille on rekisteröity myös Ferrarin perhemalli FF, jollainen on ollut muun muassa Kimi Räikkösen tallissa. HS oli Räikkösen ja Ferrari FF:n kyydissä viime vuoden lopussa.

Räikkösen kyytiin voi hypätä alla olevalla videolla:

Kimi Räikkönen vei HS:n Ferrari-ajelulle

Kun Kimi Räikkönen painaa kaasua, tuntuu kuin fysiikan lait murtuisivat. Räikkönen vei HS:n Ferrari-ajelulle Porvoon Premier Parkin radalle. Hyppää kyytiin! Kuvaus ja editointi: Esa Syväkuru HS, toimittaja: Jussi Sippola HS, kuvaus: Aki Rask.

Ferrarin lisäksi Suomeen on rekisteröity myös muutama brittiluksusauto Bentley Continental. Niistä on maksettu noin 200 000–300 000 euroa.

Kaikista kallein auto on niin ikään brittiauto. Se on ollut käytetty – ja varmasti pelkkä kesäauto. Se on nimittäin avoauto Aston Martin Vanquish Volante.

Kyseessä on luksusurheiluautomerkki Aston Martinin avoauto, joka on merkin kalleimpia. Suomeen rekisteröidessä siitä on maksettu vajaat 477 000 euroa. Yhtiön promokuvassa se näyttää tältä:

Monen mielestä kalliilla autoilla pröystäily on sikamaista puuhaa, mutta omalla tavallaan voimme kiittää näitä varakkaita autonystäviä.

Autojen ostajat ovat nimittäin tehneet Suomen valtiolle ison tilin. Näistä kalleimmista autoista on maksettu valtiolle autoveroa yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi siitä kalleimmasta Aston Martinista on kannettu veroa yli 220 000 euroa.

Se on summa, jonka (laskentavasta riippuen) noin 17 keskituloista suomalaista maksaa vuoden aikana veroa.

Alla oleviin taulukoihin on listattu viime ja tämän vuoden kalleimmat Suomeen rekisteröidyt autot. Vuoden 2016 tiedot on listattu syyskuuhun asti.

