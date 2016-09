HS Pariisin autonäyttelyssä: Volkswagen esitteli sähköauton, jolle se lupaa jopa 600 kilometrin toimintasädettä

Pariisi.

Saksalainen autoyhtiö Volkswagen yrittää Pariisin autonäyttelyssä ottaa askeleita kohti uutta aikaa.

Se esitteli torstaina yleisölle uuden täysin sähköllä toimivan konseptiautonsa, jonka nimi on I.D.

Volkswagen kutsuu itse uutta autoaan yhtä vallankumoukselliseksi kuin Volkswagenin legendaarinen Kuplavolkkari. Kupla oli Volkswagenin ensimmäinen automalli, jota valmistettiin yli 21 miljoonaa kappaletta.

Volkswagenin lehdistötilaisuuden perusteella yhtiön uusi auto voi hyvinkin olla vallankumouksellinen.

Se on täysin sähköllä toimiva auto, jolle yhtiö lupailee jopa 600 kilometrin toimintasädettä. Tällainen auto voisi innostaa suuren joukon ihmisiä vaihtamaan polttomoottoriauton sähköautoon.

Varsinkin kun Volkswagenin brändijohtaja Herbert Diess lupasi lehdistötilaisuudessa, että auton hinta tulee olemaan dieselmoottorilla varustetun Volkswagen Golfin luokkaa. Tällä haavaa uuden diesel-Golfin saa halvimmillaan noin 23 300 eurolla.

Volkswagenin konseptiautossa on paljon uudenlaista teknologiaa, kuten lisättyä todellisuutta hyödyntävä tuulilasi. Lisäksi auton latauksen pystyisi yhtiön mukaan hoitamaan langattomasti.

Auto on myös jatkuvasti internetyhteydessä, ja sen ominaisuuksia voi päivittää netin välityksellä. Tämän idean Volkswagen on kopioinut suoraan kalifornialaiselta sähköautovalmistaja Teslalta.

Volkswagenin brändijohtaja Diess sanoikin lehdistötilaisuudessa, että yhtiö aikoo haastaa sähköautoillaan juuri Teslan.

Volkswagenin esittelemä sähköauto on vasta konseptimalli, jonka on määrä tulla markkinoille vuonna 2020. Vuoteen 2025 mennessä Volkswagenin tavoitteena on myydä miljoona täyssähköautoa. Samaan vuoteen mennessä Volkswagenin I.D.-auton olisi myös opittava ajamaan ilman kuljettajaa.

Yhtiö kertoi suunnitelleensa auton niin, että se päivittyy jossain vaiheessa täysin itsestään ajavaksi.

Ennen konseptiautoa Volkswagen tuo markkinoille myös sähköisen Volkswagen Golfin uuden version, jonka toimintasäteeksi luvataan 300 kilometriä.

Volkswagen pyristelee selvästi irti vuosi sitten käynnistyneen päästöskandaalin aiheuttamasta taakasta. Brändijohtaja Diess aloittikin lehdistötilaisuuden sanomalla, että Volkswagenin vuosi on ollut raskas.