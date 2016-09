Renaultin suuri sähköyllätys ja kaikkien mopoautojen kuningas – HS seuraa Pariisin autonäyttelyä

Pariisi. Pariisissa alkaa tällä viikolla suuri autonäyttely, jossa maailman suurimmat autonvalmistajat pullistelevat lihaksiaan ja esittelevät uusia autojaan.

Näyttely avautuu yleisölle lauantaina, mutta HS seuraa messujen antia paikan päällä torstaina ja perjantaina, kun näyttely on auki lehdistölle.

Pariisissa esiin ovat nousseet etenkin sähköautot, kun sekä Volkswagen että Mercedes-Benz esittelivät sähköiset konseptiautonsa.

Lisäksi esimerkiksi Opel esitteli 500 kilometrin toimintasäteellä varustetun Ampera-e:n ja Renault 300 kilometrin toimintasäteellä varustetun Zoen.

Tarjolla oli kuitenkin myös paljon muuta. Tässä poimintoja messujen tarjonnasta torstailta:

Sähköinen yllätys Renault Zoe

Yksi Pariisin autonäyttelyn yllätyksistä oli Renaultin uudistunut sähköauto Zoe, jonka toimintasäteeksi lupaillaan 400 kilometriä.

Auto on tulossa myös Suomen markkinoille.

Uusi Nissan Micra

Japanilainen Nissan esittelee Pariisissa uutta Nissan Micraa. Viidenteen sukupolveensa ehtinyt pikkuinen Micra on saanut sisäänsä uutta teknologiaa, muun muassa automaattisen hätäjarrutuksen, liikennemerkkien havainnointijärjestelmän ja kuolleen kulman varoitusjärjestelmän. Moottorivalikoimasta löytyy 0,9-litrainen kolmisylinterinen turbobensiinimoottori ja 1,5-litrainen diesel.

Kimmo Taskinen / HS

Skodan ensimmäinen maasturi Kodiaq

Skoda tuo markkinoille ensimmäisen ison katumaasturinsa Kodiaqin, joka on tulossa Suomeen ensi vuoden alkupuolella. Autosta on tarjolla viisi- ja seitsemänpaikkaiset versiot, jotka molemmat on varusteltu muun muassa nettiyhteydellä. Mielenkiintoinen teknologinen yksityiskohta autossa on myös mikrofoni- ja kaiutinjärjestelmä, joka vahvistaa etupenkillä puhuvien matkustajien äänet takapenkkiläisille.

Kimmo Taskinen / HS

Uudistunut Toyota Prius

Japanilaisen autojätin Toyotan Prius-hybridi on noussut maailman suosituimmaksi hybridiautoksi. Pariisissa Toyota esitteli sen uutta plug-in-versiota, joka on tulossa Suomen markkinoille maaliskuussa, Toyotan viestinnästä kerrottiin. Auto on kehittyneempi versio aiemmasta Priuksesta ja se jaksaa pelkän sähkön voimin jopa 50 kilometrin matkan. Näin sen viralliseksi kulutukseksi saatiin testeissä vain yksi litra sadalla kilometrillä.

Kimmo Taskinen / HS

Massiivinen mopoauto

Näyttely on täynnä kiiltäviä ja tehoilla pröystäileviä henkilöautoja, mutta eräästä Pariisin messukeskuksen nurkasta löytyy myös kokoelma mopoautoja.

Suomessakin suositun mopoautojen valmistajan Ligierin mopoautojen vieressä tönöttää mopoauton ja kuorma-auton yhdistelmä, Highlander X.