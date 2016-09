HS Pariisin autonäyttelyssä: Opelin ja Renaultin uudet sähköautot saattavat viedä sähköautoilun valtikan pois Teslalta

Pariisi

Suuret autonvalmistajat tulevat nyt ryminällä sähköautomarkkinoille. Tämä on käynyt selväksi tällä viikolla alkaneessa Pariisin autonäyttelyssä, jossa monet valmistajat ovat esitelleet sähköautojen konseptiversioitaan.

Saksalaisten autojättien Volkswagenin ja Mercedes-Benzin sähköautokonsepteja osattiin odottaa. Nuo autot esittelemme tarkemmin alempana tässä jutussa. Autot ovat futuristisia ja teknologialtaan kehittyneitä sähköautoja, jotka kuitenkin tulevat markkinoille vasta vuosien päästä.

Tämä onkin ollut suurille autonvalmistajille ongelma: ne ovat puhuneet pitkän toimintamatkan sähköautoista ja esitelleet kunnianhimoisia suunnitelmia, mutta eivät ole saaneet autoja markkinoille.

Toisin on tehnyt kalifornialainen Tesla, joka on noussut tietynlaiseksi sähköautoilun henkiseksi johtajaksi. Se on kertonut tuovansa pitkän toimintamatkan (346 km) edullisen sähköauton markkinoille ehkä vuonna 2017.

Tarkkaa julkaisupäivää Tesla ei ole osannut sanoa, mutta se pani auton silti myyntiin. Tuhannen euron varausmaksulla sai paikan autojonossa, ja jonohan siitä syntyi: yli 400 000 varasi auton näkemättä ja ajamatta sitä henkilökohtaisesti.

Viimeistään siinä vaiheessa suuret autonvalmistajat tajusivat, että sähköautoille on suuret markkinat.

Harva osasi odottaa, että autojätit pystyisivät vastaamaan Teslan haasteeseen jo Pariisissa, mutta esimerkiksi Opelin ja Renaultin esittelemät sähköautot saattavat viedä sähköautoilun valtikan pois Teslalta.

Tutustutaanpa Pariisin autonäyttelyn sähköautoihin.

Opel yllätti toimintamatkallaan

Kimmo Taskinen / HS

Yhdysvaltalaisen General Motorsin omistama Opel esitteli Pariisissa Opel Ampera-e:n, jonka 400 kilometrin toimintasädettä yhtiö ylisti ennakkoon. Pariisin autonäyttelyyn Opel oli valmistellut yllätyksen, josta brändinrakentajat voivat olla ylpeitä: yhtiö kertoi, että auton toimintasäde onkin noussut 500 kilometriin.

Oho.

Sähköautojen akkujen riittävyys on ollut aiemmin valtava ongelma, mutta nyt Opelilla on ilmeisesti innovoitu niin perusteellisesti, että toimintamatka voi heittää sadalla kilometrillä ylöspäinkin.

Toki Opel Ampera-e ei välttämättä yllä ihan luvattuun 500 kilometriin, sillä sähköautojen toimintasäteen mittauksessa käytetty NEDC-menetelmä ei ole luotettavin mahdollinen. Opel tosin kertoi, että autolla oli ajettu 417 kilometrin matka Lontoosta Pariisiin, minkä jälkeen toimintamatkaa oli vielä 80 kilometriä jäljellä.

Auto on tulossa Euroopassa myyntiin keväällä, mutta Suomen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Yhdysvalloissa vastaavaa mallia ryhdytään myymään jo tänä vuonna Bolt-nimellä. Yhdysvaltain hintatiedoista voi päätellä, että auton hinta tulee liikkumaan 30 000–40 000 euron välimaastossa. Sähköautojen markkinajohtajan, Nissanin uuden Leafin (toimintamatka 250 km), hinta on Suomessa yli 40 000 euroa.

Renault Zoe kiilasi kaikkien ohi

Kimmo Taskinen / HS

Ranskalaisvalmistajan sähköauto Zoe tuli markkinoille jo neljä vuotta sitten, mutta nyt se on tulossa myös Suomeen. Ja vielä päivitetyllä akulla, jonka myötä sen toimintamatka kasvaa 400 kilometriin. Zoen hinnat lähtevät 32 990 eurosta, ja sen asiakastoimitukset alkavat ensi vuoden alussa.

Näin Renaultilla on nyt tarjota suomalaisille autoilijoille edullisemman luokan sähköauto, jonka toimintasäde peittoaa kevyesti vaikkapa Nissan Leafin ja lähentelee Teslan luksusmallia Model S:ää.

Mercedes-Benz esitteli uuden sähköautobrändin

Kimmo Taskinen / HS

Saksalaisen Mercedes-Benzin sähköinen katumaasturi on näyttävä ilmestys. Pariisissa esitelty konseptiauto aloittaa uuden ajan perinteisessä autoyhtiössä, yhtiön omistajan Daimlerin toimitusjohtaja Dieter Zetsche hehkutti.

Konseptiauto on osa uutta mallilinjastoa, jonka nimi on EQ. Zetsche kertoi, että yhtiö aikoo tuoda EQ-brändin alla markkinoille sähköisen katumaasturin lisäksi sedaneita, farmareita ja avokattoisia urheiluautoja. Yhtiön tavoitteena on myydä vuonna 2025 jopa kymmentä erilaista sähköautomallia. Ensimmäinen auto voisi tulla markkinoille ennen vuotta 2020.

Konseptiautonsa yhtiö kertoi kulkevan 500 kilometriä latauksella.

Volkswagen I.D. - tulevaisuuden Kuplavolkkari?

Päästöskandaalissa ryvettynyt Volkswagen pyrkii nousemaan takaisin jaloilleen panostamalla sähköiseen tulevaisuuteen. Yhtiö esitteli torstaina yleisölle uuden täysin sähköllä toimivan konseptiautonsa, jonka nimi on I.D. (Video autosta jutun alussa.)

Volkswagen kutsuu itse uutta autoaan yhtä vallankumoukselliseksi kuin Volkswagenin legendaarinen Kuplavolkkari. Kupla oli Volkswagenin ensimmäinen automalli, jota valmistettiin yli 21 miljoonaa kappaletta.

Lehdistötilaisuuden perusteella yhtiön uusi auto voi hyvinkin olla vallankumouksellinen.

Se on täysin sähköllä toimiva auto, jolle yhtiö lupailee jopa 600 kilometrin toimintasädettä. Tällainen auto voisi innostaa suuren joukon ihmisiä vaihtamaan polttomoottoriauton sähköautoon.

Volkswagenin brändijohtaja Herbert Diess lupasi lehdistötilaisuudessa vielä, että auton hinta tulee olemaan dieselmoottorilla varustetun Volkswagen Golfin luokkaa. Tällä haavaa uuden diesel-Golfin saa halvimmillaan noin 23 300 eurolla.

Volkswagenin esittelemä sähköauto on vasta konseptimalli, jonka on määrä tulla markkinoille vuonna 2020. Vuoteen 2025 mennessä Volkswagenin tavoitteena on myydä miljoona täyssähköautoa. Samaan vuoteen mennessä Volkswagenin I.D.-auton olisi myös opittava ajamaan ilman kuljettajaa.

Yhtiö kertoi suunnitelleensa auton niin, että se päivittyy jossain vaiheessa täysin itsestään ajavaksi.

Ennen konseptiautoa Volkswagen tuo markkinoille myös sähköisen Volkswagen Golfin uuden version, jonka toimintasäteeksi luvataan 300 kilometriä.