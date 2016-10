Tutkimus selvitti, mikä on paras tapa kuljettaa lasta autossa: selkä menosuuntaan – mutta miten pitkään?

Mikä on paras tapa kuljettaa lapsia autossa?

Turvaistuimessa selkä menosuuntaan päin, tietää moni. Mutta missä vaiheessa lapsen voi istuttaa autoon kasvot menosuuntaan? Siitä on erilaisia näkemyksiä.

Suomessa esimerkiksi Liikenneturva ohjeistaa kuljettamaan lasta turvaistuimessa selkä menosuuntaan päin kolmevuotiaaksi saakka. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan näin kannattaisi tehdä 3–4-vuotiaaksi saakka.

Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen kertoo, että heidän kolmen ikävuoden ohjeistuksensa perustuu EU:n määrittelemiin minimivaatimuksiin.

Miten hyvin suomalaiset noudattavat ohjesääntöjä?

”En pysty sanomaan, että millaisissa penkeissä ja miten päin kiinnitettyinä suomalaislapset matkustavat. Mutta päätellen kysymyksistä, mitä meille tulee, niin osa tietää oikein hyvin ja osalla ei ole mitään hajua.”

Monia houkuttelisi ottaa lapsi turvaistuimesta pois jo aiemmin kuin ohjesäännöt kehottavat. Asiaa on tutkittu Yhdysvalloissa, jossa arvostettu kuluttajalehti Consumer Reports ja Yhdysvaltain lastenlääkärien akatemia linjasivat juuri, että lapsen pitäisi istua turvaistuimessa selkä menosuuntaan ainakin kaksivuotiaaksi saakka.

Tutkimuksen mukaan lapsen riski kuolla tai loukkaantua vakavasti on 75 prosenttia suurempi, jos alle kaksivuotias lapsi on istutettu autoon naama menosuuntaa kohti.

Tämä johtuu siitä, että törmäyksessä selkä menosuuntaan istuessa törmäysenergia jakaantuu tasaisemmin ja pään nytkähdysten vaikutukset minimoituvat.

Consumer Reportsin (CR) mukaan vanhemmilla on kuitenkin monia syitä, joiden varjolla he haluaisivat istuttaa lapsen naama menosuuntaan päin.

CR listaa yleisiä kysymyksiä, joita vanhemmilla on selkä menosuuntaan istutetuista lapsista.

Lehden mukaan monet vanhemmat saattavat olla huolissaan siitä, että lapsen olo on epämukava, kun tämä joutuu ahtautumaan selkä menosuuntaan päin jalat koukussa.

CR:n mukaan lapset ovat kuitenkin aikuisia notkeampia, sillä lasten luut ja nivelet eivät ole vielä niin kehittyneet kuin aikuisten: mikä saattaa näyttää epämukavalta meille, saattaa olla lapsen mielestä ihan ok.

Vanhemmat haluaisivat myös antaa lapsilleen ajon aikana purtavaa ja juotavaa, mutta se on hankalaa, jos lapsi istuu takapenkillä väärin päin.

CR ohjeistaa, että istui lapsi miten hyvänsä, ei kannata kurkotella takapenkille, sillä se on liikenneturvallisuusriski. Kurotellessa sitä tulee usein huomaamattaan kääntäneeksi rattia ja muutenkin keskittyminen häiriintyy. Lisäksi, jos lapselle jää vaikka pala kurkkuun, vanhemman on autossa turvavöissä ollessaan hankalaa puuttua tilanteeseen nopeasti.

Niin ikään CR:n mukaan ei ole hyvä idea päästää lasta istumaan naama menosuuntaan päin siksi, että lapsi itse kokee olevansa jo iso poika tai tyttö.

”Jos lapsi on sen kokoinen ja ikäinen, että lapsen olisi mahdollista istua kummin päin vaan, selkä menosuuntaan päin ollessaan lapsi on yleisesti ottaen enemmän turvassa”, lehti ohjeistaa.

Katso oheisella laskurilla, toimitko kuten muut kyselyyn vastaajat, vai poikkeaako käytäntösi muista. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

Suomalaisasiantuntijoiden ohjeet ovat pitkälti samansuuntaisia kuin yhdysvaltalaisten.

Kokosimme Liikenneturvan suomalaisasiantuntijoiden näkemysten pohjalta vinkit lasten autossa istumiseen.

Millaisia istuimia kunkin ikäiselle lapselle on saatavilla?

Turvaistuin valitaan lapsen koon mukaan. Istuimissa on usein erilaisia asennusohjeita, joten niihin pitää aina tutustua tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen laissa säädetään, että alle 135-senttisen lapsen täytyy istua jonkinlaisessa turvalaitteessa. Istuinta olisi hyvä sovittaa lapsen kanssa ennen ostamista, jos se on mahdollista.

Markkinoilla on lastenistuimia viidelle erilaiselle ryhmälle:

Ryhmä 0: alle 10 kiloa (alle 9 kk)

Ryhmä 1: alle 13 kiloa (alle 1,5 vuotta)

Ryhmä 2: 9–18 kiloa (6 kk – 4 vuotta)

Ryhmä 3: 15–25 kiloa (3–6 vuotta)

Ryhmä 4: 22–36 kiloa (5–11 vuotta)

Turvaistuimet voi lisäksi jakaa kolmeen erilaiseen kategoriaan:

Kaukalo: Tätä tarvitaan jo matkalla synnytyssairaalasta kotiin. Kaukalo asetetaan aina selkä menosuuntaan päin. Kaukaloa käytetään, kunnes istuimen painoraja tulee vastaan tai kunnes lapsen silmät ylettävät istuimen selkänojan yläreunan tasolle. Lapsi kiinnitetään kaukaloon ohjeiden mukaan.

Turvaistuin: Kun lapsi istuu jo vankasti ilman tukea, ostetaan selkä menosuuntaan oleva turvaistuin. Selkä menosuuntaan on turvallisin tapa matkustaa, ja näin pitäisi menetellä niin pitkään kuin mahdollista, kuitenkin vähintään kolmivuotiaaksi asti. Lapsen pää on verrattain painava ja kaula niin hento, että kasvot menosuuntaan istuttaessa vakavien vammojen ja kuoleman riski on huomattava. Useimmat turvaistuimet täyttävät ryhmien 1 ja 2 kriteerit, mutta tämä – sekä oikeanlainen kiinnitystapa – pitää varmistaa aina tapauskohtaisesti.

Turvavyöistuin ja istuinkoroke: Nyt lapsen on aika istua jo kasvot menosuuntaan päin. Yleensä tässä vaiheessa ollaan neljän vuoden ikäisiä. Lapsi kiinnitetään matkustamaan auton omilla turvavöillä. Useimmat turvavyöistuimet on hyväksytty 15–36-kiloisille lapsille. Jos käyttää istuinkoroketta, täytyy ottaa huomioon, että lapsen päätä tukee auton istuimen oma päätuki. Turvavyön lanneosan tulee kulkea lapsen reisien päällä lonkkaluuta vasten, ei vatsan ylitse. Turvavyön olkainosan tulee kulkea olkapään kautta, ei kaulalla. Vyötä ei laiteta kainalon alta tai selän taakse.

Ostaisinko uuden vai käytetyn istuimen?

Viiden vuoden jälkeen istuimen rakenteet ovat päässeet väsymään, joten sitä vanhempaa ei kannata ostaa. Oli käytetty istuin kuinka vanha tahansa, sen täytyy olla kolaroimaton: kolaroidun istuimen rakenteet ja jännitteet ovat rikkoutuneet ja vyöt ovat venyneet, eikä tällainen istuin ole turvallinen. Istuimen täytyy olla E-hyväksytty. Se kertoo, että istuin on EU-alueen standardien mukainen. Istuimen valmistushetki lukee istuimen rungossa – ja jos ei lue, kierrä tällainen istuin kaukaa.

Istutanko lapsen etu- vai takapenkille?

Lapsen on suositeltavaa matkustaa takapenkillä. Jos autossa on kuitenkin vain lapsi ja kuljettaja, saattaa tuntua fiksuimmalta laittaa lapsi etupenkille. Silloin pitää ottaa huomioon turvatyyny. Selkä ei saa olla menosuuntaan, jos lapsi on turvatyynypaikalla. Jos lapsi on alle 140 senttiä pitkä, myös kasvot menosuuntaan istuessaan turvatyynyn laukeamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Joissain autoissa turvatyynyn voi kytkeä pois päältä.

Istuimen kiinnitys näyttää hankalalta, ja olen edelleen epävarma!

Lisäoppia voi hakea vaikkapa Liikenneturvan nettisivuilta, jossa on linkkejä videoihin, jotka opastavat erilaisten istuinten asennuksessa.