Avaruusajan Amerikan rauta kerää katseita

Ford Fairlane oli tuotannossa vuosina 1955–1970. 1950-luvun lopulla, eli Ford Fairlanen ensimmäisen mallisukupolven aikoihin jenkkiautot olivat monen mielestä tyylikkäimmillään. Avaruusbuumi oli tuolloin ennennäkemättömän kova ja se näkyi myös automuotoilussa. 1950–60-lukujen vaihteessa Amerikan autoteollisuus suosi muotoilussaan näyttäviä takaeviä ja neljää etuvaloa. Takasiipivillityksen loisteliaimmat autot valmisti Cadillac.

Vuosina 1958 ja 1959 tehtiin paljon Fairlanen näköisiä ja kokoisia jenkkikomistuksia. Samanhenkisiä autoja Fairlanen kanssa ovat muun muassa Dodge Mayfair, Mercury Monterey, Imperial Crown, Buick Riviera ja Ford Galaxie. Viimeksi mainittu ei juurikaan eroa ulkoisesti Fairlane-mallista.

Vantaalaisen Petri Petäjän Ford Fairlane 500 on vuodelta 1959. Autossa on eväkoristeet, mutta tehosteet eivät hyppää silmille kulkupelin muista muodoista. Petäjän autoon tuo puhtia 5,7 litran bensiinikone. Vaihteita ohjailee automaattilaatikko.

Ford Fairlanen avomallin erikoisuus on persoonallinen kattomekanismi. Autossa on raskas kovakatto, mutta se saadaan taiteltua tavarasäiliöön napin painalluksella. Petäjän autoyksilön tapauksessa katto liikkuu tosin lihasvoimin. Sähkömekanismi on työn alla.

Auton katto-ongelmat eivät ole Petäjää pahemmin häirinneet. Tämän vuoden kesällä auto oli tien päällä jatkuvasti, mutta kattoa ei tarvinnut kaivaa tavarasäiliöstä kertaakaan.

Talvi on tunnetusti kiireistä aikaa autotalleissa viihtyville. Aika näyttää, onko Fairlanen kattomekanismi kunnossa kevään koittaessa. Petäjän mieltä tosin polttelee jo toinen autoprojekti. Automies pohtii kuumeisesti ensimmäisen hot rodin hankintaa.

Toimiva Fairlanen kattomekanismi näytetään Autotallien aarteet -videoblogin videossa: Classic Motorshow on autoharrastajan taivas. http://www.hs.fi/hstv/autotallienaarteet/Classic+Motorshow+on+autoharrastajan+taivas/v1430529938767