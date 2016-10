Suomessa autoilijoita sakotetaan poikkeuksellisella tavalla – Testaa, kuinka hyvin tunnet Euroopan sakkokäytännöt

Suomessa autoilijat joutuvat tulevaisuudessa yhä tarkempaan syyniin, kun hallitus haluaa lisätä teiden valvontaa ja korottaa sakkoja. Tässä jutussa tutustutaan sakkokäytäntöihin muualla Euroopassa.

Jutun lopussa on kyselylomake, jossa voit kertoa omista kokemuksistasi.

Tämän kuun alussa Suomen poliisi ryhtyi sakottamaan ylinopeuksista aiempaa herkemmin. Aiemmin rikesakko rapsahti, jos ylinopeutta oli kahdeksan kilometriä tunnissa, mutta nyt alaraja on seitsemän kilometriä tunnissa.

Viime syksynä hallitus päätti korottaa sakkoja ja käytännössä kaksinkertaisti rikesakot. Alin ylinopeudesta määrättävä rikesakko on Suomessa nyt 140 euroa, ylin 200 euroa.

Sittemmin hallitus halusi korottaa rikesakon enimmäismäärää vielä lisää, 400 euroon, mutta perustuslakivaliokunta torppasi idean.

Jos Suomi korottaisi rikesakon enimmäismäärän 400 euroon, nousisimme kansainvälisessä vertailussa kovimpien sakottajien joukkoon rikesakkojen osalta. Tämä käy ilmi esimerkiksi hallituksen esityksestä, joka käsittelee juuri rikesakkojen korotuksia.

Jos autoilija taas saa Suomessa ylinopeudesta rikesakon sijaan päiväsakkoja, sakot voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin.

Suomen päiväsakkojärjestelmä on saanut aiemmin huomiota maailmalla. Vastaavan kaltaista järjestelmää ei muissa maissa ole, mutta sakotettavan tulot vaikuttavat eri tavoin sakkoihin myös esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Norjassa ja Ranskassa.

Jos Suomessa ajaa ylinopeutta 21 kilometriä tunnissa, saa rikesakon sijaan päiväsakkoja. Ja koska päiväsakon koko riippuu sakotettavan tuloista, esimerkiksi pohjalainen miljonääri sai viime vuonna yli 54 000 euron sakot, joista kirjoitettiin mediassa ympäri maailmaa.

Mutta miten muualla Euroopassa sitten sakotetaan?

Autoiluun keskittyvä Autoblog-sivusto listasi eri maiden kovimpia ylinopeussakkoja muutaman vuoden takaa. Listan kärjessä oli entisen Nokia-johtajan Anssi Vanjoen saamat 116 000 euron sakot, jotka tosin laskivat myöhemmin oikeudessa alle 6 000 euroon.

Muissa maissa Suomen päiväsakkojärjestelmä on herättänyt hämmennystä ja ihastusta, kertoi HS:lle aiemmin poliisitarkastaja Pasi Kemppainen, joka johtaa Euroopan liikennepoliisiverkostoa TISPOLia.

”Meidän mallimme on vähän harvinaisempi, ja sitä on toisaalta kummasteltu, mutta toisaalta ihasteltu kollegoiden keskuudessa. Kun heille perustelee, miksi meillä on sellainen järjestelmä, poliisikollegat näkevät siinä järjen”, Kemppainen kertoi.

Vastaavaa järjestelmää ei muualla ole, vaikka monissa muissakin maissa sakotettavan tulot vaikuttavat räikeimmissä tapauksissa sakkojen suuruuteen.

”On sellaisia kuin meillä, ja sitten on kiinteitä summia, joissa ei katsota tulotietoja lainkaan. Aika moni maa käyttää kiinteitä summia. Esimerkiksi Tanskassa on samanlainen tuloihin keskittyvä järjestelmä kuin meillä, mutta se koskee vain rattijuopumuksia.”

Monissa maissa jaetaan kuitenkin suurempia rikesakkoja kuin Suomessa. Esimerkiksi Norjassa rikesakon enimmäismäärä on 382 euroa.

Saksa on taas omassa kastissaan. Pienin rikesakko on Saksassa 10 euroa, suurin 30 euroa. Myös Ranskassa rikesakot ovat keskitasoa alemmalla, sillä Ranskassa rikesakko on 68 euroa oli ylinopeus sitten 10, 15 tai 20 kilometriä tunnissa.

Alla olevassa taulukossa voit vertailla eri maiden rikesakkojen kokoja. Taulukon tiedot on poimittu hallituksen esityksestä.

