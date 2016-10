Tutkimus selvitti liikenteen päästöjen ja kolarien yhteyttä: Mitä enemmän typpioksidia, sitä enemmän kolareita

Uuden tutkimuksen mukaan ilmansaasteilla voi olla yllättäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Se tiedetään, että liikenteen saasteet aiheuttavat sairauksia ja kuolemia, mutta Lontoon taloustieteellisen yliopiston tutkimuksen mukaan ne saattavat aiheuttaa myös kolareita ja muita kuskin inhimillisestä virheestä johtuvia onnettomuuksia, kertoo Telegraph.

Saasteet ovat liikenteessä moninaiset, mutta etenkin typpidioksidi (NO2) on tutkimuksen mukaan merkittävä riski.

Jos NO2 lisääntyy yhden mikrogrammaan kuutiometrillä, onnettomuuksien määrä kasvaa tutkimuksen mukaan kahdella prosentilla.

Miksi?

Voisi kuvitella, että kyse on liikennemäärästä:

Mitä enemmän liikennettä, sitä enemmän NO2:a ja sitä enemmän onnettomuuksia. Eli kysymys ei ole saasteista, vaan liikenteen määrän lisääntymisestä.

Tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan selitä asiaa. Vaikka onnettomuudet suhteutettiin lisääntyneeseen liikennemäärään, onnettomuusriski oli silti korostunut, mikäli NO2:a oli ilmassa enemmän.

Tutkijat epäilevätkin, että liikenteen saasteet vaikuttavat kuljettajan terveydentilaan niin paljon, että onnettomuusriski kasvaa.

Tutkimusta johtaneen Lutz Sagerin mukaan kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka viittaa siihen, että ilmansaasteet vaikuttavat ihmisten yleisen terveyden lisäksi myös onnettomuuksien määrään.

”Analyysi osoittaa kausaliteetin saasteiden ja onnettomuuksien välillä”, Sager sanoi Telegraphin mukaan.

Kausaliteetti on siis todistettu, mutta syyt ovat vielä epäselvät.

Sager veikkaa, että syyt saattavat johtua esimerkiksi saasteiden aiheuttamista kiusallisista vaivoista.

Myrkyllinen ilma saattaa aiheuttaa esimerkiksi silmien vetistymistä ja nuhanenäisyyttä. Nämä vaivat saattavat olla tutkimuksen mukaan liikennetilanteessa niin häiritseviä, että ne osaltaan lisäävät onnettomuuksien määrää.

Lisäksi saasteiden aiheuttama yleinen voinnin huononeminen saattaa olla omiaan aiheuttamaan onnettomuuksia.

Niin ikään näkyvyyden heikkeneminen saattaa Lutzin mukaan olla syynä onnettomuuksien lisääntymiseen saasteisessa ilmassa.

Sagerin mukaan ei ole sinänsä merkittävää, mikä onnettomuudet lopulta aiheuttaa. Merkittävää on se, että ilmansaasteiden ja liikenneonnettomuuksien välille on löytynyt korrelaatio.

Hänen mukaansa tutkimustulokset ovat todennäköisesti sovellettavissa myös muuhun maailmaan, vaikka mittaustulokset on otettu Iso-Britannian alueilta.

Kaikki eivät ole Sagerin kanssa samaa mieltä.

Britannian autoliitto AA:n johtaja Edmund Kingin mukaan on hankalaa selvittää, onko onnettomuuksien lisääntymisessä kysymys todellisuudessa saasteiden määrästä, vai onko syy sittenkin lisääntyneissä liikennemäärissä ja siinä, millaisesta liikennekokonaisuudesta on kysymys.

”Jos ajattelee paikkoja, joissa on paljon ilmansaasteita, ne ovat huomattavasti vilkkaampia takseineen, busseineen ja kuorma-autoineen. Siellä on paljon erilaista liikennettä, ja tällä tavalla siellä tuppaa olemaan suurempi onnettomuusriski”, King sanoi Telegraphin mukaan.

Hän ottaa esimerkiksi Intian Mumbain ja New Delhin. Niissä ilmansaasteongelma on kyllä paha ja niissä on paljon onnettomuuksia, mutta myös liikenne on verrattain kaoottista.

”Mielestäni tämä tutkimus voi olla vähän kaukaa haettu. Olisi hyvin vaikeaa todistaa, että ilmansaasteet heikentävät kuljettajan kuntoa.”