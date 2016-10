Pariisin autonäyttelyssä ei ollut kyse vain autoista – HS:n reportaasi vie autoalan kulisseihin, jossa samppanja virtaa asemiesten suojeluksessa

Pahoittelut, olutta ei ole, mutta kelpaisiko samppanja?

No kelpaa. Ja näyttää kelvanneen monelle muullekin, jotka ovat päätyneet tänne Pariisiin ja japanilaisen autonvalmistajan Nissanin loungeen syyskuun lopussa vuonna 2016.

Käynnissä on autoalan vuoden merkittävin tapahtuma, Pariisin autonäyttely.

Suurin osa samppanjalasi kourassa kulkevista ihmisistä on täällä työtehtävissä joko autofirman, yhteistyökumppaninsa tai lehdistön edustajana, mutta työn lisäksi kyse on myös juhlasta.

Juhlaan on aihetta, sillä autoala näyttää selvinneen kuluneen vuoden kriiseistä. Ne saivat alkunsa, kun edellinen suuri autonäyttely oli yhä meneillään.

Viime syksynä Frankfurtin autonäyttelyn aikana maailman suurimpiin kuuluva saksalaisyhtiö Volkswagen jäi kiinni päästöhuijauksesta.

Volkswagenin huijauksen varjo lankesi koko autoteollisuuden ylle. Täällä Pariisissa Volkswagen ja koko autoala pyrkivät pesemään kasvojaan ja saamaan suuren yleisön luottamuksen takaisin. Sitä ne yrittävät esittelemällä Pariisissa sähköautoja ja visioita tulevaisuudesta, jossa autot ovat päästöttömiä.

Pariisin autonäyttely on valtava. Messualue on kooltaan yli 120 000 neliömetriä eli yhtä suuri kuin Helsinki-Vantaan lentokentälle juuri avattu Suomen suurin parkkihalli P5. Hallin uumeniin mahtuu 4 600 autoa.

Itse autonäyttelyssä autoja ei ollut ihan niin paljon esillä, mutta tarjolla oli silti satojen autojen kattaus. Tutustu kuvagalleriaan alla:

Lokakuun alussa avautunut autonäyttely kestää kuun puoliväliin saakka, ja järjestäjät ovat varautuneet yli miljoonaan vierailijaan.

Tämä reportaasi tosin kertoo autonäyttelyn avajaisia edeltäneistä kahdesta päivästä, joina näyttelyn ovet eivät olleet auki suurelle yleisölle. Noina kahtena päivänä paikalle oli kutsuttu autoteollisuuden vaikuttajien lisäksi autoista kirjoittavia toimittajia ympäri maailmaa.

Nissan ja muut maailman suurimmat autonvalmistajat pyrkivät ennen autonäyttelyn avausta esittelemään toimittajille vain parhaita puolia yrityksestään ja autoistaan.

Yksi keino siihen on samppanja, joka riittävissä määrin nautittuna saa Fiatinkin näyttämään Ferrarilta. Selvyyden vuoksi: HS:n journalistit nauttivat työaikana vain lasin samppanjaa per naama.

Kaikki suurimmat autonvalmistajat Fordia lukuun ottamatta olivat paikalla Pariisissa. Pariisin autonäyttelyn perusteella suurilla autonvalmistajilla on hyvät mahdollisuudet pysyä suurina. Tai ehkä ne ovatkin jo liian suuria kaatuakseen.

Mercedes-Benzin osaston keskellä hohtaa hopeinen auto, jonka etusäleikkö hehkuu sähkönsinisenä. Auto on saksalaisyhtiön näkemys tulevaisuuden autosta, sähköllä toimiva katumaasturi.

Auton vieressä seisoo Mercedes-Benziä Suomeen maahantuovan Vehon yritys- ja brändiviestinnän päällikkö Karin Bäcklund.

Hän on autoalan konkari, joka on nähnyt alan muutoksen läheltä. Hän muistaa harvinaisen hyvin ensimmäisen autonäyttelynsä Vehon tiedotuspäällikkönä, mutta muiston kirkkaus ei johdu autoista.

Bäcklund nimitettiin Vehon tiedotuspäälliköksi alan suurimman autonäyttelyn aikana 2001, kun näyttely järjestettiin Frankfurtissa. Autoalan suuret näyttelyt ovat Euroopassa vuorovuosin Frankfurtissa ja Pariisissa.

”Tuosta autonäyttelystä muistan vain, että seurasimme televisiosta, kun kaikki tapahtui”, Bäcklund sanoo.

Televisioruudut välittivät maailmalle kuvaa New Yorkista, jossa matkustajalentokone oli juuri iskeytynyt toiseen WTC:n kaksoistorneista. Oli syyskuun yhdestoista.

Tuosta hetkestä alkoi tapahtumaketju, jonka seuraukset näkyvät myös täällä Pariisin autonäyttelyssä viisitoista vuotta myöhemmin. WTC-iskujen jälkeen Yhdysvallat aloitti suuren terrorisminvastaisen sotansa, jota se kävi ensin al-Qaidaa vastaan ja nyt Isisiä vastaan.

Viime vuoden marraskuussa Isis teki Pariisissa sarjan terrori-iskuja, joissa kuoli 132 ihmistä. Alle kuukausi sitten Pariisin poliisi pidätti kolme naista, joiden epäiltiin suunnittelevan iskua Notre Damen katedraaliin. Naisilla oli yhteyksiä Isisiin.

Siksi Pariisin autonäyttelyn porteilla on nyt melkein kattavammat turvatarkastukset kuin lentokentällä. Laukut avataan ja niiden sisältö tarkistetaan kaksi kertaa ennen messualueelle pääsyä.

Autonäyttelyn loisteessa ja iloisessa ilmapiirissä ei mielellään miettisi Isistä, mutta terroristijärjestö ujuttautuu ajatuksiin, kun turvamiehet penkovat laukkuja ja vartijat kiertelevät messualuetta järeiden aseiden kanssa.

Isisin lonkerot linkittyvät autonvalmistajien bisnekseen, sillä Isis saa rahoituksensa öljystä, mustasta kullasta, jota se salakuljettaa Syyriassa hallitsemiltaan öljykentiltä ja myy eteenpäin markkinahintoja halvemmalla. On arvioitu, että Isis tienaa öljykaupalla noin kolme miljoonaa dollaria päivässä.

Öljybisneksen ytimessä ovat tietenkin polttoaineet, dieselpolttoaine ja bensiini, joille autofirmat etsivät nyt kuumeisesti korvaajaa sähköstä.

Karin Bäcklund muistaa, että jo viisitoista vuotta sitten Mercedes-Benz esitteli autonäyttelyssä tulevaisuuden autoja, jotka eivät kulkeneet bensalla. Vähäpäästöiset autot kulkivat vedyllä, sähköllä ja maakaasulla.

Mutta silloin ne olivat vain kaikuja tulevaisuudesta, jonka tulemiseen harva jaksoi uskoa, scifiunelmia, joita ei olisi tarkoitus myydä kuluttajille aikoihin, jos koskaan. Nyt perinteiset autonvalmistajat ovat huomanneet, että tuo tulevaisuus onkin jo saapunut. Nyt asiakkaille pitäisi tarjota muitakin kuin bensa- ja dieselautoja.

”Muutos on tapahtunut hurjan nopeasti”, Bäcklund sanoo samalla, kun kansainvälinen toimittajalauma parveilee saksalaisyhtiön auton ympärillä.

Suurimman huomion saa auton vieressä seisova Daimlerin toimitusjohtaja Dieter Zetsche. Daimler omistaa Mercedes-Benzin.

Zetsche esittelee uutistoimisto Bloombergille autoyhtiön uutta sähköistä konseptiautoa, Mercedes-Benz EQ:ta. ”Me käännämme nyt kytkimen uuteen asentoon”, hän sanoi Bloombergille.

”Me olemme valmiit tuomaan markkinoille sähköisten tuotteiden valikoiman, joka kattaa kaikki segmentit pienistä autoista luksusautoihin”, hän jatkoi.

Sähköinen katumaasturi voisi Zetschen mukaan tulla myyntiin ennen vuotta 2020. Sen jälkeen Mercedes-Benz julkaisee EQ-brändin alla sähköllä toimivia sedaneita, farmareita ja avokattoisia urheiluautoja.

Zetschen mukaan sähköautot aloittavat uuden ajan Mercedes-Benzissä, yhtiössä, jonka perustaja Karl Benz patentoi maailman ensimmäisen bensiinikäyttöisen auton tammikuussa 1886, hieman yli 130 vuotta sitten.

Opelin messuosasto vihertää kuin kasvihuone. Sen keskellä loistaa keltainen sähköauto Ampera-e, jota Opel markkinoi koko kansan sähköautona.

Amperan vieressä seisoo kaksi kaunista ihmistä, nainen ja mies, joiden tehtävänä Pariisin autonäyttelyssä on seistä kauniina auton vieressä. He ovat poseeranneet valokuvaajille jo tuntikausia, ja kerta toisensa jälkeen he onnistuvat tiristämään kasvoilleen tyynen ja tyylikkään ilmeen.

Heidän työtään seuraa myös Opelin Suomen-toimitusjohtaja Rami Kittilä. Hän istuu messualueelle rakennetulla portaikolla, joka on päällystetty vihreällä tekonurmella.

Kittilä on tyytyväinen, sillä Ampera-e:n vastaanotto on ollut innostunut. Yli 500 kilometriä yhdellä latauksella jaksavalla sähköautolla Opel voi nousta merkittäväksi peluriksi kasvavilla sähköautomarkkinoilla.

Tältä näyttää Opelin uusi sähköauto

Opel yllätti Pariisin autonäyttelyssä, kun se kertoi, että sen sähköauto kulkeekin yhdellä latauksella 500 kilometrin matkan. Aiemmin Opel Ampera-e:n toimintasäteeksi oli kerrottu 400 kilometriä. Toimittaja: Jussi Sippola, kuvaus: Kimmo Taskinen, leikkaus: Kristiina Marttinen.

Tosin tämä on Opelille jo tuttua. Tai oikeammin Opelin omistavalle yhdysvaltalaiselle autojätille General Motorsille.

GM toi jo 1996 myyntiin täysin sähköllä toimivan auton, jonka nimi oli EV1. Monet rakastuivat päästöttömään sähköautoon, joka kulki yhdellä latauksella 160 kilometriä.

Se keräsi suosiota etenkin Kaliforniassa, jossa monet näyttelijät kuten Tom Hanks ylistivät autoa julkisuudessa.

Sähköautojen aika ei kuitenkaan ollut vielä tullut, GM päätti. Se lopetti auton valmistamisen 1999 ja päätti tuhota suurimman osan sähköautoistaan.

Kaliforniassa EV1:lle järjestettiin hautajaisia, joista yhdet esiteltiin 2006 julkaistussa dokumenttielokuvassa Who Killed the Electric Car? Dokumentti väittää, että GM lopetti sähköauton valmistuksen muun muassa öljyteollisuuden lobbauksen takia.

GM:n mukaan se lopetti sähköauton valmistamisen, koska markkinat eivät olleet sen mielestä vielä valmiit sähköautoille.

Nyt markkinat ovat valmiit, ja saksalainen autojätti Volkswagen korostaa sitä järjestämällä lehdistötilaisuutensa aluksi lähtölaskennan kohti uutta aikaa, kohti sähköautojen aikaa.

Tältä näyttää Volkswagenin tuleva sähköauto

HS seurasi Pariisissa, kun Volkswagen esitteli tulevaisuuden sähköautonsa, jonka toimintasäde on yhtiön mukaan jopa 600 kilometriä.

Toimittajalaumat tungeksivat Volkswagenin osaston ympärillä, kun suurella näyttöruudulla numerot laskevat kahdestakymmenestä kohti nollaa. Lähtölaskenta on niin pitkä, että sen aikana ehtii hyvin muistella, miten monta Volkswagenin autoa jäikään kiinni päästöhuijauksesta: niin joo, 11 miljoonaa.

Laskennan päätteeksi Volkswagenin brändijohtaja Herbert Diess julistaa uuden ajan alkaneeksi.

Lavalle ajaa valkoisena hohtava konseptiauto, jota Diess hehkuttaa yhtä vallankumoukselliseksi kuin Volkswagenin ensimmäinen auto, Kuplavolkkari. Kuplan valmistus alkoi vuonna 1938, kun Adolf Hitler halusi luoda halvan auton kansalle.

Volkswagenin uusi Kupla on nimeltään I.D., ja se on 600 kilometriä latauksella kulkeva sähköauto. Auto tulee myyntiin vuonna 2020, ja vuonna 2025 auton teknologia on yhtiön mukaan päivittynyt niin, että se osaa ajaa ilman kuljettajan osallistumista.

Automarkkinoinnin evoluutio on selvästi tullut pisteeseen, jossa autonvalmistajat eivät enää kilpaile sillä, kenellä on vahvin moottori ja eniten hevosvoimia, vaan sillä, kenellä on kestävin akku ja älykkäin ohjelmisto.

Kaliforniastahan se lähti, nyt menossa oleva autoalan murros. Nettibisneksessä rikastunut miljardööri Elon Musk päätti sijoittaa rahojaan sähköautoyhtiö Teslaan, jonka kautta hän halusi tehdä sähköautoista houkuttelevia.

Musk on onnistunut, mistä kertoo muun muassa se, että yli 400 000 ihmistä on jo tilannut ennakkoon Teslan kansanauton Model 3:n, vaikkei sen julkaisupäivämäärää vielä edes tiedetä.

Viimeistään Teslan suosion on täytynyt osoittaa perinteisille autonvalmistajille, että sähköautoille on suuri kysyntä. Ja kun maailman suurimpiin yrityksiin kuuluvat autojätit saavat pyöränsä pyörimään, ne kyllä saavat sähköautojaan myyntiin.

Pariisissa esitellyistä sähköautoista esimerkiksi Opel Ampera-e ja Renault Zoe ovat tulossa Suomeenkin jo ensi vuonna.

Teslan tulo markkinoille varmasti kiihdytti perinteisten autofirmojen siirtymistä kohti sähköautoja. Se on hyvä asia, jos autoyhtiöt haluavat päästä esimerkiksi Euroopan unionin määrittelemiin päästörajoihin. EU:n tavoitteena on tehdä liikenteestä käytännössä päästötöntä vuoteen 2050 mennessä.

Pariisin autonäyttelyssä 2016 tuo tavoite ei enää vaikuta niin kaukaiselta scifiunelmalta. Varsinkaan samppanjalasi kourassa.