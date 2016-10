Toyotan uusi vetyauto toimii myös voimalaitoksena – tällaisia ovat autonvalmistajien uusimmat konseptiautot

Piikikäs auto kiinnittää huomion. Vai onko se sittenkin moottoripyörä?

Ranskalainen insinööri Luciano Giol esitteli Pariisin autonäyttelyssä Formula Giol -nimistä autoaan. On ehkä vaikea sanoa, mistä erikoisessa autossa on kyse, mutta on helppoa sanoa, mitä ranskalainen Giol autollaan tavoittelee: aurinkovoimalla toimivien autojen yleistymistä.

Luciano Giol ryhtyi opiskelemaan aurinkoenergiaa 1970-luvulla, ja hän on rakentanut useita erilaisia aurinkoautoja. Giol on pieni yhden miehen yritys, mikä kuvaa hyvin aurinkoautojen tilannetta autoteollisuudessa.

Pariisin autonäyttelyssä autonvalmistajat pyrkivät esittelemään vaihtoehtoja bensa-autoille, mutta aurinkovoimalla toimivia autoja ei juuri näkynyt. Giol saattaa kuitenkin pian saada seuraa, sillä Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on kertonut, että seuraavaksi hän haluaa kehittää sähköautojaan suuntaan, jossa ne saisivat käyttövoimansa suoraan auringosta.

Auringon lisäksi Pariisissa oli esillä myös muita voimanlähteitä.

Kuten vety.

Vetyautoihin on panostanut etenkin japanilainen Toyota, joka esitteli Pariisissa konseptiautoaan Toyota FCV Plussaa. Valkoinen auto näyttää sinisen tuulilasinsa kanssa enemmän sukellusveneeltä kuin autolta.

Toyotan mukaan kyseessä onkin enemmän kuin auto, sillä sitä voi käyttää myös voimalaitoksena, joka tuottaa virtaa esimerkiksi kodin tarpeisiin.

Pariisissa käynnissä olevassa autonäyttelyssä autonvalmistajat esittelevät kymmeniä erikoisia konseptiautoja. Alla katsaus Pariisin autonäyttelyn konseptiautoihin.