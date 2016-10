Kameratolpat vai keskinopeusvalvonta? Tutkimukset valottavat parasta tapaa valvoa liikennettä

Suomessa liikennettä saatetaan tulevaisuudessa valvoa kameratolppien ja perinteisen poliisivalvonnan lisäksi keskinopeusvalvonnalla.

Keskinopeusvalvontaa ryhdytään testaamaan loppuvuonna valmistuvassa Suomen pisimmässä maantietunnelissa, Tampereen Rantaväylällä.

Tällainen liikenteenvalvonta on toiminut hyvin esimerkiksi Norjassa, ja sen vaikutuksia liikenteeseen on tutkittu hiljattain Britanniassa.

Brittiläisen Royal Automobile Club Foundation for Motoring Ltd:n julkaisemassa tutkimuksessa kävi ilmi, että kun tietylle tieosuudelle asennettiin keskinopeuskamera, vakavat törmäysonnettomuudet vähenivät 36,4 prosenttia.

Olisiko keskinopeusvalvonta sitten parempi tapa hillitä ylinopeuksia, kuin nyt teillä laajasti käytössä olevat kameratolpat?

Olisi, sanoo asiantuntija. Mutta sakkotuloja se saattaisi vähentää.

Eläkkeellä oleva ylikomisario Sven-Olof Hassel oli työaikanaan liikkuvan poliisin Länsi-Suomen osaston päällikkö.

Hän seurasi ja seuraa yhä tarkasti liikennevalvonnan kehitystä. Hänen mielestään keskinopeusvalvontaa tutkinut brittitutkimus on erinomainen esimerkki menetelmän toimivuudesta.

”Esimerkiksi eräs mitattu tienpätkä oli 46 kilometrin mittainen. Se on hurjan pitkä matka, kun vertaa (Suomessa harjoitettavaan) pistevalvontaan, jossa pystytään valvomaan vain sitä yhtä kohtaa”, Olof kertoo.

Keskinopeusvalvonnassa mittarit mittaavat kuljettajan keskinopeuden tietyn matkan aikana. Järjestelmä antaa tällä tavalla kuskille armoa: kuski voi korjata virheensä alueella ja ajaa hiljempaa, jottei saa sakkoja. Liikenne taas ei ala sakata jokaisen tolpan kohdalla, kun ihmiset jarruttelevat.

Esimerkiksi Norjassa käytetään paljon keskinopeusvalvontaa, ja Norjan tilastokeskuksen lukujen perusteella liikennekuolemat ovat siellä huippualhaisia.

Vuonna 2015 Norjassa liikenteessä kuoli 2,2 ihmistä 100 000 ihmistä kohden. Suomessa luku on 4,7. Itse asiassa Suomen luku on koko Pohjoismaiden huonoin.

Hassel uskoo, että ainakin osittain keskinopeusvalvonnan puute selittyy Suomen liikennevalvonnan väärillä painotuksilla – sillä, että Suomessa haluttaisiin ensisijaisesti sakottaa.

Hän esittää väitteensä pohjaksi toisenkin tutkimuksen.

Kesäkuussa julkaistussa belgialaisen Hasselt-yliopiston suorittamassa tutkimuksessa tarkasteltiin nopeusvalvontaa poliisin liikkuvista yksiköistä käsin.

Tulos oli, että liikenneturvallisuuden kannalta on tehokkainta, jos valvonnassa yhdistetään näkyvää valvontaa ja salaista valvontaa. Luonnollisesti näkyvä valvonta kuitenkin vähentää sakkojen määriä, sillä eihän kukaan aja ylinopeutta, jos näkee, että tiellä on valvova poliisi.

Tässä valvonnan näkyvyydessä on eroja esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä, Hassel sanoo.

”Suomen ja Ruotsin käytännöissä on tässä asiassa merkittävä ero. Ruotsissa poliisin siirrettävissä yksiköissä on perävaunu, jossa on erittäin selkeästi poliisin tunnukset. Lisäksi siellä ilmoitetaan, että nyt olet menossa alueelle, jossa on valvontaa. Suomessa siirrettävät yksiköt ovat täysin salaisia”, Hassel sanoo.

Kuten Norjassa, jossa on keskinopeusvalvontaa, Ruotsissakin liikennekuolemat ovat matalalla. Norjan tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Ruotsissa liikenteessä kuoli 2,6 ihmistä 100 000 kohden.

Suomessahan luku oli se 4,7.

Voiko näistä tutkimuksista sitten päätellä, että Suomessa tosiaan panostetaan liikenneturvallisuuden sijaan sakkoihin?

Ei, sanoo poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein.

”Ruotsin ja Norjan vähäisemmät liikennekuolemat selittyvät pääosin muilla asioilla, kuten leveimmillä ja parempikuntoisilla teillä, liikennekulttuurilla ja uudemmalla autokannalla.”

Keskinopeusvalvontaa Pasterstein taas kannattaisi mielellään, mutta hänen mukaan asiassa on tekninen ongelma.

”Suomessa pitää olla kasvotunnistus. Kuljettaja pitäisi siis kuvata pisteessä a ja pisteessä b, jotta varmistutaan siitä, että kuljettaja ei ole vaihtunut tällä välillä. Lisäksi, joillain pätkillä voi olla kymmeniätuhansia autoja päivässä. Jatkuva salaman välkähtely häiritsisi liikennettä.”

Tunneliolosuhteissa Pastersteinin mukaan sen sijaan keskinopeusvalvontaa voitaisiin harrastaa, sillä tunneleissa on liikennevirtaa seuraavat kamerat, jotka kuvaavat koko ajan, mitä tapahtuu. Tällä tavalla kuljettajan mahdollinen vaihtuminen kesken matkan voidaan todentaa.

Tampereen tunnelissa keskinopeusvalvontaa aletaankin kokeilla.

Silti pelkkä keskinopeusvalvonta ei Pastersteinin mukaan olisi riittävä keino valvoa liikenneturvallisuutta. Hänen mukaansa keskinopeustolppien välillä kuski voi kompensoida hetkittäisiä ylinopeuksia pitämällä vaikka tupakkatauon: tolppien välillä voi kaahata miten lystää, kunhan keskinopeus pysyy aisoissa.

”Pitäisi olla sekä keskinopeusvalvontaa että keskinopeustolppien välillä pistevalvontaa. Silloin saisimme merkittävästi parannettua liikenneturvallisuutta.”

Entä liikennevalvonnan näkyvyys ja sen erot Suomessa ja Ruotsissa?

Belgialaistutkimuksen mukaanhan selkeästi ilmoitettu valvonta sekä piilossa oleva valvonta yhdessä ovat paras tie hyvään liikenneturvallisuuteen.

Pastersteinin mielestä Suomessa toimitaan juuri näin: tolppakameroista ilmoitetaan, muusta valvonnasta ei.

Hassel on eri mieltä.

”Nykyiset automaattiset, pistekohtaiset kamerapaikat eivät suinkaan ole hyvin näkyvästi esillä. Paikkojen havaittavuutta voidaan parantaa ja samalla tuoda esille, mikä nopeusrajoitus on voimassa kameraa lähestyttäessä. Ja liikkuvien yksiköiden näkyvästä valvonnasta on saatu hyviä tuloksia Ruotsissa, Englannissa ja Skotlannissa. Eiväthän ne muutoin sitä käyttäisi.”

Pasterstein on eri mieltä. Jos siirrettävien yksiköiden pitäisi olla näkyvillä, niin pitäisi olla myös perinteisen liikennevalvonnan puolella, hän sanoo.

”Niidenhän (poliisien) pitäisi olla siellä nopeusmittauspäässä huomioliivi päällä, ettei kukaan varmasti aja ylinopeutta. Tämä ajatus on minulle vieras. Tarkoituksemmehan on nimenomaan ottaa liikenteestä ne ylinopeutta ajavat pois. Eli jos jossain ajetaan ylinopeutta, niin rikkeentekijät otetaan kiinni. Valvonnan tarkoitus on valvoa ja ottaa kiinni.”

Pasterstein sanoo, että poliisi tiedottaa ennakkoon kiinteistä kameratolpista ja vaikkapa viikoista tai päivistä, jolloin järjestetään tehovalvontaa. Mutta:

”Jonkin verran pitää olla myös sitä, että koituu oikeasti sanktioita, jos ajaa ylinopeutta.”