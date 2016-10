Saksa suunnittelee polttomoottoriautojen kieltoa – vuonna 2030 vain päästöttömiä autoja

Polttomoottoriautoilun emämaasta Saksasta kuuluu merkittäviä autoilu-uutisia.

Maan liittoneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman, jonka mukaan uusien bensiini- ja dieselautojen myynti kielletään vuodesta 2030 alkaen.

2030 eteenpäin Saksassa saisi myydä vain sellaisia uusia autoja, jotka ovat joko ajossa päästöttömiä tai erittäin vähäpäästöisiä. Liittoneuvoston mukaan myös koko EU:n tulisi tehdä samoin.

Eli myydä vain sähköautoja, vetyautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Asiasta kertoi ensimmäisenä saksalainen Der Spiegel -lehti.

Päätöslauselma ei vielä tarkoita, että tällainen määräys tulisi voimaan. Liittoneuvostolla kun ei ole tässä asiassa varsinaista päätösvaltaa.

Silti kyseessä on erityisen merkittävä linjaus.

Jo aiemmin Saksa kertoi antavansa sähköautojen ostajille 4 000 euron tuen.

Saksa on autoilulle vähän kuin Hollywood viihdeteollisuudelle:

Saksa tunnetaan autoteollisuudestaan ja se pitkälti myös elää autoteollisuudestaan.

Saksaan mennään ajamaan kilpaa kuuluisalle Nürburgringin kilparadalle ja ihmettelemään Autobahnin nopeusrajoituksettomia teitä. Saksan kilpa-ajohistoria on niin ikään täynnä menestystarinoita.

Saksalaiset autobrändit ovat maailmankuuluja: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi ja niin edelleen.

Siksi on merkittävä uutinen, että Saksa suunnittelee kieltävänsä vuoteen 2030 mennessä sellaisten autojen myynnin, joista se on tullut tunnetuksi. Saksalaisia kun ei tunneta sähköautoistaan vaan nimenomaan polttomoottoriautoistaan.

Tällä hetkellä asiassa on karrikoiden sanoen kysymys vain nätistä puheesta, mutta on päätöslauselmalla jotain painoarvoakin. Saksan parlamentti – joka on siis se oikeasti päättävä elin – ei voi päättää asioista, joita liittoneuvosto ei ole ensin hyväksynyt.

Liittoneuvoston hyväksyntä on siis merkittävä poliittinen viesti.

Saksassa uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltäminen vuoteen 2030 mennessä on kerännyt kannatusta yli puoluerajojen, eli poliitikot haluavat antaa ainakin sellaisen vaikutelman, että he ovat kiellon kannalla.

Taustalla ovat Pariisin ilmastokokouksen linjaukset. Jos tavoitteet halutaan saavuttaa, liikenteen tulisi olla lähes päästötöntä vuoteen 2050-mennessä.

Saksa ei ole ensimmäinen valtio, joka on ilmaissut halunsa merkittävään vähäpäästöisen ja päästöttömän liikenteen tukemiseen.

Esimerkiksi Norja, joka on sähköautoilun kärkimaita, on esittänyt, että vuonna 2025 jokainen uusi myyty auto olisi sähköauto. Hollanti tähtää samaan samalla aikataululla.

Viisi keinoa, joilla Norja nousi sähköautoilun suurvallaksi

Norjasta on tullut sähköautoilun suurvalta, ja pääkaupunki Oslon katukuvassa sähköautoihin törmää jatkuvasti. HS:n haastattelema oslolaismies sanoo, että teillä kurvailee jo niin paljon luksussähköauto Tesloja, etteivät ne ole enää cooleja. Kuvaus ja leikkaus: Sami Kero, toimittaja: Jussi Sippola

Suomessa sähköautoilu on lapsenkengissään, ja hybridiautoja sekä ladattavia hybridiautojakin myydään vähän.

Suurin syy tähän on autojen kallis hinta suhteessa niiden käytännöllisyyteen sekä esimerkiksi latausinfrastruktuurin puute.

Nämä asiat taas ovat pitkälti seurausta Suomen politiikasta. Päättäjät eivät ole halunneet tukea erittäin vähäpäästöistä ja päästötöntä liikennettä merkittävällä tavalla.

Viime aikoina Suomessakin on tosin tehty aloitteita sähköautojen hyväksi. Ainakin kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk) on esittänyt, että vuodesta 2018 alkaen sähköauton ostajalle myönnettäisiin 4 000 euron tuki.

”Sähköautojen osuus uusista myydyistä autoista on tällä hetkellä alle 0,2 prosenttia. Tässä muut Pohjoismaat ja moni muukin EU-maa on selvästi edellä”, Kaikkonen sanoi HS:n haastattelussa elokuussa.

Tällainen tuki saattaisi oikeasti olla merkittävä, ja 2018 olisi sähköautojen myynnin kannalta edullinen ajankohta tuen lanseeraamiseen.

Noihin aikoihin Suomessakin alkaa todennäköisesti olla hinnaltaan ja toimintasäteeltään kilpailukykyisiä sähköautoja. Ainakin kansan sähköautoina markkinoidut Opel Ampera-e ja Renault Zoe ja mahdollisesti Tesla Model 3 -ovat silloin markkinoilla, tai ainakin tulossa markkinoille Suomessa.