Top Gear -kolmikon uutta ohjelmaa kuvataan pian Lapissa – poronliha saa kehuja

Suositun autoiluohjelman Top Gearin entiset nokkamiehet ovat tuomassa uuden ohjelmansa kuvaukset Suomen Lappiin.

Lue tästä millainen ohjelma The Grand Tourista on tulossa.

Juontaja Jeremy Clarksonin vetämä The Grand Tour kertoo Facebook-sivuillaan, että se hakee studioyleisöä kuvauksiin Lappiin marraskuun kolmantena päivänä.

Ohjelman tekijät kertovat kuvaavansa ohjelmaa salaisessa kuvauspaikassa Lapissa. Fanejaan he houkuttelevat paikalle sekä ohjelmallaan että paikallisella herkulla, kuivatulla poronlihalla.

”Come for the show...stay for the reindeer jerky?” ohjelma kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Facebook-päivityksestä ei käy ilmi, onko myös juontajakolmikko tulossa Lappiin eikä se, minkälaisia osuuksia ohjelmaan kuvataan.

Jeremy Clarkson luotsasi vuosia huippusuosittua Top Gearia, joka tuli kiertueellaan myös Suomeen vuonna 2012. Tuolloin Clarkson veti ohjelman toisen juontajan James Mayn kanssa. Kolmas juontaja Richard Hammond oli tuolloin poissa, ja häntä paikkasi radiojuontaja Jussi Heikelä.

Top Gear Live

Näin Heikelä muisteli Helsingin Messukeskuksessa järjestettyjä kuvauksia HS:n haastattelussa:

”Clarkson oli ammattilainen. Hän toimi määrätietoisesti, oli kiinnostunut tekemämme ohjelman sisällöstä ja suomalaisista erikoispiirteistä. Hän oli yllättävän kiinnostunut, mitä yksittäiset ihmiset hänestä Twitterissä sanoivat. Aika etäiseksi meidän välimme jäivät, mutta hänestä sai kuvan symppisjannuna, joka ei ollut aivan oman itsensä herra sillä hetkellä”, Heikelä kertoi.

Clarkson sai potkut Top Gearista viime vuoden keväällä käytyään ohjelman tuottajan kimppuun. Lue Jeremy Clarksonin tarina tästä jutusta: Jeremy Clarksonin nousu ja tuho – näin Top Gear valloitti autoilevan maailman

The Grand Tour alkaa Amazonin suoratoistopalvelussa marraskuun 18. päivä.