BMW julkisti uuden 5-sarjan – auton voi pysäköidä kaukosäätimellä

Saksalaisen BMW:n faneja odottavat mielenkiintoiset ajat, sillä BMW tuo nyt myyntiin uudet 5-sarjan autonsa.

5-sarja tuli ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1972, ja nyt BMW:n klassikko on edennyt jo seitsemänteen sukupolveensa.

BMW:lle 5-sarja on ollut tärkeä, sillä sarjan autoja on myyty maailmanlaajuisesti 7,6 miljoonaa.

Miten uusi 5-sarjan Sedan sitten eroaa edellisistä?

Lehdistötiedotteessaan BMW tarjoaa tukun ylisanoja, joilla yhtiö autoaan kuvailee: näyttää tietä tulevaisuuteen, edistyksellinen, tunteisiin vetoava.

Okei, entä sitten?

Ainakin uusi auto on sata kiloa edellistä 5-sarjalaista kevyempi. Lisäksi auto on saanut sisäänsä ison kasan uudenlaista teknologiaa. BMW kertoo, että uusi 5-sarjalainen on varustettu vakiona stereokameralla, joka pystyy sensorien ja tutkien avulla luomaan 3D-näkymän auton ympäriltä. Tutkat ja sensorit ovat lisävarusteita, yhtiö kertoo.

Autossa on myös uusia turvallisuusvarusteita, jotka muun muassa valvovat kaistamerkintöjä ja varoittavat risteävästä liikenteestä.

BMW:n uudessa 5-sarjalaisessa on uudistunut käyttöjärjestelmä, jota voi ohjata ohjaimella, puheohjauksella, eleohjauksella tai kosketusnäytöllä. Lisäksi 5-sarjalaisessa on tuulilasinäyttö, joka pystyy näyttämään muun muassa navigointiohjeita ja liikennemerkkejä.

Se näyttää yhtiön promokuvassa tältä:

BMW

Kiinnostava on myös lisävarusteena myytävä parkkiteknologia, joka BMW:n mukaan osaa etsiä vapaita pysäköintipaikkoja ja pysäköidä auton automaattisesti. Autossa on myös kauko-ohjauksella toimiva pysäköinti, jota kokeilimme BMW:n 7-sarjalaisen koeajon yhteydessä.

Näin pysäköit uuden BMW:n kaukosäätimellä

BMW:n uusi 7-sarjalainen on luksusauto, jonka voi pysäköidä kaukosäätimellä. Toimitus, kuvaus ja leikkaus: Markus Markkanen

Uuden BMW:n ennakkomyynti alkaa Suomessa marraskuussa. Se lanseerataan Suomessa helmikuussa, ja sen alustava hinta veroineen on 49 397 euroa (malli 520d).