HS koeajoi: Ford Edge on näyttävä ja nuorekas katumaasturi, jolla on hyvät ajo-ominaisuudet

Koeajossa Ford Edge 2.0 TDCi A6 AWD Sport Ylemmän keskikoon nelivetoinen katumaasturi Edge eurooppalaistuu onnistuneesti hyvien ajo-ominaisuuksiensa ansiosta. Edgen ajettavuus on vakaata ja kulku melko reipasta, vaikka omapainoa autolle on kertynyt runsaasti. Vääntävä diesel sopii tähän autoon, mutta jotain toistakin moottorivaihtoehtoa ja etuvetoista versiota kannattaisi harkita. Sport-varustetason muotoilu on urheilullisempi kuin vajaat parituhatta euroa edullisemman Titaniumin. Sportissa saa myös jämäkämmän jousituksen. Tilat ovat hyvät edessä ja takana, ja takaistuinten selkänojat saa taitettua tavaratilan puolelta helposti. Kiihtyvyys sataan 9,6 sekuntia, huippunopeus 211 kilometriä tunnissa. Hinta: 60 008 euroa. Kulutus (ilmoitettu): EU-yhdistetty 5,9 litraa / 100 km diesel. Hiilidioksidipäästöt: 152 g/km. Kilpailijoita: Audi Q5, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Škoda Kodiaq (tulossa), SsangYong Rexton, Volvo XC60.

Olisi helppo ajatella, että Ford Edge tulee Eurooppaan ennen kaikkea siksi, että katumaasturien suosio kasvaa jatkuvasti. Mutta taustalla on muutakin, sillä Ford ei ole onnistunut valtaamaan katumaastureiden Euroopan-markkinoita Kuga-mallillaan.

Uusia malleja tulee nyt kaksi, vanhaa Kugaa pienempi Ecosport ja suurempi Edge. Myös Kuga uudistuu syksyn mittaan.

Edge on jo kymmenvuotias malli, ja nykyinen versio on sen toisen sukupolven edustaja. Edge valmistetaan Fordin Kanadan-tehtaalla Oakvillessä.

Myös esimerkiksi monet japanilaismerkit testaavat uudet automallinsa omilla markkinoilla ennen vientiä muihin maihin.

Miltä Edge näyttää?

Edgen muotoilussa on itsevarmaa ja näyttävää nuorekkuutta. Vielä kuin varmemmaksi vakuudeksi auton konepellissä on kaksi hyvin samantyyppistä pitkulaista kohoumaa kuin Nissanin hitti-Qashqaissa.

Qashqain kilpailijaksi Edge ei kuitenkaan taivu, sillä Edge on huomattavasti kalliimpi ja myös kookkaampi.

Kokovaikutelma ei silti ole niinkään pituudessa, vaan ennemminkin auton korkeudessa ja leveydessä.

Voit katsoa Edgeä eri puolilta vierittämällä oheista liukuria:

Mittasuhteista seuraa, että sisällä on hyvin tilaa oikeastaan kaikkiin suuntiin, myös takapenkillä. Sisätilojen muotoilu noudattelee Fordin tuttua nykyilmettä.

Edgeä harkitsevalle on tehty asiat helpoiksi, kun tarjolla on vain yksi voimalinjavaihtoehto, kaksilitrainen tuplaturbo-diesel-automaatti. Edge on aina myös nelivetoinen, eikä varustetasojakaan ole kuin kaksi, Titanium ja Sport.

Koeajossa näistä oli vajaat parituhatta euroa kalliimpi Sport. Siinä on lisänä muun muassa suuremmat peräti 20-tuumaiset pyörät, urheilullisempi jousitus ja ajonopeuden mukaan mukautuva ohjaus.

Entä tien päällä?

Ford on onnistunut Edgen ajotuntuman kehittelyssä suorastaan hienosti.

Auto on kuljettajalle tasapainoinen ja miellyttävä kokonaisuus, joka ottaa tiukatkin mutkat hallitusti korin korkeudesta huolimatta.

Ohjaus muuntaa välitystään nopeuden kasvaessa siten, että suurissa nopeuksissa ohjauspyörää täytyy kääntää enemmän, että saisi pyörät kääntymään saman verran kuin hitaassa ajossa. Seurauksena on vakaampi ohjaustuntuma esimerkiksi moottoritiellä.

Sport-varustetason jousitus on säädetty jämäkäksi, mutta suurten pyörien ansiosta tien epätasaisuudet eivät tunnu sisällä kovin paljon.

Pyöristä huolimatta Edge on miellyttävän hiljainen jopa karkeilla tien pinnoilla, sillä autossa on aina vakiovarusteena erityinen Active Noise Control -järjestelmä, joka suodattaa häiritsevää matalataajuuksista melua pois.

Lähes kahden tonnin omamassa on 4,8 metrin mittaiselle autolle suuri, ja siitä seuraa, ettei Edge aivan pienellä kulutuksella selviä.

Auto kulutti sekalaisessa ajossa 7,7 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 45 kilometriä tunnissa. Testiajoon sisältyi niin kaupunki-, maantie- kuin moottoritieajoakin.

Mutta missä viipyy hybridiversio? Useimmilla kilpailijoilla sellainen on jo saatavilla tai ainakin pian tulossa.

Kimmo Taskinen / HS

