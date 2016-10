Autot ovat nyt täynnä hienoja ja kalliita ominaisuuksia, mutta autoilijat eivät käytä niitä, kertoo tutkimus

Uusissa autoissa alkaa olla jo niin paljon järjestelmiä, että ihmiset eivät tiedä, mihin kaikkeen heidän autonsa pystyvät. Joissain tapauksissa he eivät edes halua käyttää hankalia ja kalliita järjestelmiä, vaikka tietäisivät niiden olemassaolosta.

Näin kertoo markkinointitutkimusyhtiö J.D. Powerin selvitys.

Tutkimuksen mukaan ihmiset käyttävät etenkin turvallisuuteen liittyviä varusteita, mutta esimerkiksi integroitu navigaattori – joka on muuten erittäin kallis laite – jää usein pölyttymään, ja autoilijat navigoivat mieluummin vaikkapa puhelimensa avulla.

U.S. Tech Experience -nimisessä tutkimuksessa kysyttiin laitteiden käytöstä uusien autojen omistajilta, jotka olivat käyttäneet autoaan 90 päivää.

Heiltä kysyttiin kaikenlaisista auton laitteista turvallisuusvarusteista navigointijärjestelmien kautta viihdeteknologiaan.

Kyselyyn vastasi 13 269 yhdysvaltalaista autoilijaa.

Kun täyttä tyytyväisyyttä kuvattiin lukemalla 1 000 pisteellä, keskimäärin ihmiset olivat tyytyväisiä 730 pisteen edestä.

Tyytyväisimpiä oltiin turvallisuuteen liittyviin laitteisiin.

Esimerkiksi kuolleen kulman valvonta, kaistavahti ja peruutuskamera olivat kyselyyn vastanneiden mieleen. Turvalaitekategoria kokonaisuudessaan sai keskimäärin parhaat pisteet: 754.

Kaikkein eniten varusteista käytetään peruutuskameraa sekä kuolleen kulman valvontaa. Kolme neljästä kuljettajasta kertoi käyttävänsä näitä varusteita joka kerta ajaessaan.

Ne olivat myös haluttuja varusteita, sillä 96 prosenttia ilmoitti, että haluaa nämä varusteet seuraavaan autoonsa.

Pääsyy turvallisuuslaitteiden suosioon on varmasti nimenomaan turvallisuuden ja mukavuuden kaipuu, mutta niillä voi säästää myös rahaa. Turvalaitteet saattavat nimittäin ainakin tulevaisuudessa tehdä auton vakuutusmaksut halvemmiksi.

J.D. Powerin mukaan vielä tällä hetkellä autoja vakuuttavat yritykset ovat olleet hitaita alentamaan vakuutustaksojaan sen takia, että autoista on tullut turvallisempia, mutta asia on muuttumassa. Eräs yhdysvaltalainen yhtiö antaa jo nyt alennusta sellaisien autojen vakuutusmaksuista, joissa teini-ikäinen ajaa kattavilla turvallisuusvarusteilla varusteltua autoa.

Vaikka järjestelmät ovat kalliita ja tällä tavalla niiden voidaan perustella olevan vakuutusyhtiölle kuluerä mahdollisen kolarin yhteydessä, ne voivat parhaimmillaan vähentää kolareita merkittävästi. Se taas tarkoittaa, että vakuutuksen olisi oltava halvempi.

Mitä enemmän liikenne muuttuu autonomiseksi, sitä todennäköisemmin kolarit vähenevät. Tätä matematiikkaa vakuutusyhtiöissä joudutaan laskeskelemaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin.

Kaikkein tyytymättömimpiä oltiin navigaatiojärjestelmiin, ja se sai huonoimmat pisteet: 687.

Kaksi kolmesta vastanneista kertoi käyttävänsä ainakin silloin tällöin auton navigaatiojärjestelmän sijaan jotain muuta navigointijärjestelmää, kuten puhelintaan. Yli puolet ei käytä auton omaa navigaattoria koskaan.

Yksi kolmesta sanoi, että käytti auton navigointijärjestelmää vähemmän kuin kaksi viikkoa, kunnes pitkästyi sen hankaluuteen ja vaihtoi johonkin muuhun navigointilaitteeseen.

Navigointijärjestelmien käyttöliittymät olivat kuljettajien mielestä työläitä ja vaikeaselkoisia täynnä tylsämieleisiä valikoita. Myös äänellä ohjattavat navigaattorit koettiin huonoiksi.

Erityisesti ärsytystä aiheutti se, että navigaattori ei usein anna syöttää osoitetta ajon aikana. Kyse on tietenkin turvallisuudesta, mutta se estää myös pelkääjän paikalla istuvaa syöttämästä osoitetta auton ollessa liikkeessä, ja siinä ei ole järkeä.

Navigaattori on hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää helppous ja intuitio ovat mitä tahansa laitetta tai palvelua käytettäessä ja toisaalta miten laiskoja ihmiset ovat ottamaan selvää hieman hankalammin käytettävistä latteista.

Tutkimusta johtanut Kristin Kolodge esitti huolensa tutkimustulosten suhteen.

”On hälyttävää, että kuluttajilla on autoissaan paljon erilaisia teknologioita, joita he eivät joko osaa käyttää tai eivät edes tiedä, että heillä on niitä”, Kolodge sanoi.

Onhan se hassua: monet autojen hienoista lisävarusteista maksavat tuhansia euroa, ja sitten niitä ei edes käytetä.

Jos kyselytutkimukseen on luottaminen, syyttävän sormen voisi osoittaa ihmisten laiskuuden lisäksi myös valmistajiin ja autonmyyjiin: ei kukaan huvikseen anna tuhansien eurojen laitteiden pölyttyä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun autojen erilaiset teknologiset laitteet aiheuttavat keskustelua.

Viime vuonna autoalan SAE-kongressin asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että autonvalmistajat yrittävät turhanpäiten tehdä autoista samanlaisia kuin älypuhelimet. Niihin asennetaan liikaa erilaisia toimintoja, joita autoilija ei kuitenkaan edes käytä.

”Nykyajan autoissa on liikaa toimintoja. Tänä päivänä autoissa olevat järjestelmät pyrkivät olemaan samannäköisiä kuin Applen iPhone. Ei se toimi”, entinen General Motorsin suunnittelija David Lyon sanoi.