Vertailimme kaupan halvinta ja kalleinta talvirengasta: Kallein rengassetti on 300 euroa kalliimpi kuin halvin – miksi?

Rengasliikkeen päällikkö Tom Huldin asettelee kaksi talvirengasta vierekkäin: kaupan kalleimman ja halvimman.

Huldin on nostanut renkaat Helsingin Kallion Vianor-rengasliikkeen lattialle. Kallein rengas on Nokian Hakkapeliitta 8. Halvin rengas on singaporelaisvalmistajan GT Radial.

”Onhan näillä valtavan suuret erot, mutta kyllä näillä halvoillakin nastarenkailla Stadissa pärjää”, hän sanoo.

Kun renkaat tasapainottelevat rengasliikkeen lattialla vierekkäin, niiden välillä on vaikea nähdä mitään eroja. Ensimmäisen eron huomaa kuitenkin, kun tiedustelee hintaa. Nokialainen rengassetti maksaa asennuksineen 688 euroa, GT Radial 391 euroa.

Mikä tekee Nokiasta niin paljon kalliimman?

Ainakin se, että Nokian renkaat on tehty laadukkaammista materiaaleista, aidosta raakakumista synteettisen kumin sijaan. Lisäksi Hakkapeliitassa on enemmän nastoja eli parempi pito jäällä: Nokian renkaassa on noin 200 nastaa, kun GT Radialissa niitä on noin 150.

Vaikka suomalaisrenkaassa on enemmän nastoja, se kuluttaa silti tien pintaa vähemmän kuin halparengas, ja pöllyttää näin ilmoille pienemmän määrän haitallisia pienhiukkasia.

”Hyvillä renkailla myös auton kulutus pienenee. Se säästää noin tankillisen polttoainetta talvessa verrattuna huonompiin renkaisiin. Niistä lähtee myös vähemmän ääntä, niiden pito on parempi, ja ovathan ne turvallisemmat”, Tom Huldin sanoo.

Lisäksi Nokian renkaat ovat käyneet läpi suuren testimyllytyksen Suomen talvessa, GT Radialin renkaat eivät.

Huldin kertoo, että Hakkapeliitta on ollut hinnastaan huolimatta liikkeen suosituin rengas tänä syksynä. Rengas on saanut markkinointiapua myös autolehtien testeistä, sillä se oli testivoittaja esimerkiksi Tekniikan Maailman ja Tuulilasin tuoreissa talvirengasvertailuissa.

GT Radial ei ole autolehtien rengastesteissä menestynyt, mutta ei se silti ole huono rengas, Huldin sanoo. Hän ymmärrettävästi kehuu vuolaasti Nokian renkaita, sillä Vianor on osa Nokian Renkaita. Myös halpisrenkaiden nykytaso saa kuitenkin kiitosta.

”Halpisrenkaiden laatu on parantunut viime vuosina”, sanoo 12 vuotta rengasliikkeessä työskennellyt Huldin.

Samaa sanoo myös Jukka Antila, joka työskentelee teknisenä johtajana Test Worldissa.

Ivalossa sijaitseva Test World testaa autoja ja renkaita. Sen asiakkaina on suuria auto- ja rengasvalmistajia sekä rengasvertailuja julkaisevia autolehtiä.

Antilan mukaan halvat renkaat ovat nyt parempia kuin aiemmin. ”Sutta ja sekundaa on nyt vähemmän kuin vielä joitakin vuosia sitten.”

Mistä tunnistaa huonon renkaan?

”Jos ummikkokuluttaja menee rengaskaupoille ostamaan nastarenkaita, kannattaa varmistaa, että nastan kärki tuntuu sormella”, Antila sanoo.

Hänen mukaansa renkaiden halpatuottajat saattavat nastoittaa renkaansa niin, että nastat painuvat liian syvälle renkaaseen. Näin ne eivät välttämättä osu tiehen lainkaan.

”Se on melkein sama kuin jos nastoja ei olisi ollenkaan. Nastan kärjen pitää selkeästi tulla ylös, noin millin verran. Sitten se puree liukkaaseen tiehen.”

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota talvirenkaan leveyteen, Antila sanoo. Kesällä autoon voi panna leveämmätkin renkaat, mutta talvella kapeammat ovat paremmat.

”Mitä leveämpi rengas, sen heikommin se pitää. Kapea rengas pureutuu tien pintaan paremmin.”

Millaiset renkaat rengastestaaja itse valitsisi?

”Itse otan autooni niin kapean talvirenkaan kuin mahdollista. Sillä on mukavampi ajaa uraisella tiellä. Kesärenkaat voivat sitten olla leveän sporttiset”, Antila sanoo.

Talvirenkaiden vaihtoaika alkaa olla nyt. Pohjois-Suomessa lämpötila on laskenut jo nollan alapuolelle, ja autoilijat ovat alkaneet vaihtaa autoihinsa talvirenkaita jo etelässäkin, kertoo Tom Huldin.

Talvi ei enää yllätä autoilijoita kuten ennen.

”Se vanhan ajan myytti, että kaikki tulevat vaihtamaan renkaita samana päivänä, ei enää pidä paikkaansa.”

Tulevan talven talvirenkaita ostetaan nyt erilaisessa tilanteessa kuin vuosi sitten.

Keväällä Nokian Renkaat nousi otsikoihin, kun se jäi kiinni testimanipulaatiosta. Kauppalehti kertoi, että Nokian Renkaat oli lähettänyt autolehtien testeihin paranneltuja renkaita, joita ei kaupan hyllyiltä löytynyt.

Kohu aiheutti suuren lommon Nokian Renkaiden brändille, kävi ilmi Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen Brändien arvostus 2016 -tutkimuksessa.

Viime vuonna Nokian Renkaat oli brändilistalla sijalla 29, mutta nyt se oli pudonnut kokonaan 200 arvostetuimman brändin listalta.

”Tämä oli täysin odotettu juttu. Jos brändin sijoitus olisi laskenut vain vähän, olisin epäillyt, voiko bränditutkimuksiin luottaa”, kommentoi Nokian Renkaiden markkinointi- ja viestintäjohtaja Antti-Jussi Tähtinen Markkinointi & Mainonnalle.

Tosin samassa tutkimuksessa myös muiden rengasvalmistajien brändien arvostus oli laskenut, ja Nokian Renkaat oli mainelistauksessa yhä rengasvalmistajien ykkönen.

Rengaskohu ei ole ollut asiakkaiden mielissä, sanoo Vianorin Tom Huldin.

”Ei sillä vaikutusta ole ollut. Vanha juttu jo.”

Kitkarenkaat eivät juhli testeissä jääajon takia

Kun pakkanen kiristyy, moni autoilija pohtii, valitsisiko kitka- vai nastarenkaat.

Jos lukee autolehtien rengastestejä, valinta on selvä. Kitkarenkaat saavat niissä säännönmukaisesti huomattavasti alhaisemmat arvosanat kuin nastarenkaat.

Tuoreessa Tekniikan Maailman talvirengasvertailussa parhaat nastarenkaat saivat neljän tähden luokituksen ja parhaat kitkarenkaat ylsivät vain kahteen tähteen.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kitkarenkaat ovat kelvottomia. Heikommat arvosanat kertovat enemmän autolehtien arviointikriteereistä, joissa suurimman painoarvon saavat usein renkaan ominaisuudet jäällä.

”Siinä kitkarenkaat ottavat takkiin ja pärjäävät sen takia testeissä heikommin”, sanoo rengastestejä tekevän yrityksen Test Worldin tekninen johtaja Jukka Antila.

Antilan mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kitkarenkailla selviää talvesta varsin hyvin.

”Jos normiliikenne on Kehä ykköstä edestakaisin, ei ole väliä, onko kitka- vai nastarengas. Mutta sitten, kun on oikein liukasta, mustaa jäätä, niin pito ei ole niin hyvä. Silloin on ajettava varovasti, jos alla ei ole nastarenkaita.”

Moni harkitsee kitkarenkaita, koska nastarenkailla polttoaineen kulutus on usein kovempi, niin kuin myös rengasmelu.

”Onhan ne mukavat ajella”, Antila sanoo.

Jos ostaa talvirenkaansa nettikaupoista, kannattaa olla tarkkana, Antila neuvoo.

”Silloin kannattaa varmistaa, että renkaat ovat varmasti Suomen oloihin tarkoitetut. Jos nettikauppaan kirjoittaa winter tyres, sieltä tulee kyllä talvirenkaita, mutta ne saattavat olla tarkoitettuja esimerkiksi Saksan talveen. Ne eivät Suomessa riitä.”