Yhdysvaltalaislehti listasi parhaat autot lapsiperheille – nämä autot vakuuttivat myös HS:n koeajoissa

Yhdysvaltalainen arvostettu kuluttajalehti Consumer Reports (CR) on laittanut erilaiset perheautot paremmuusjärjestykseen.

Tärkeimpiä seikkoja autojen arvottamisessa olivat muun muassa turvallisuus, suorituskyky ja käytännöllisyys.

Huomioon otettiin myös kuluttajakokemukset autojen käytöstä ja esimerkiksi lastenistuimen asentamisen helppous.

Kuten CR testissään kertoo, perheautojen paremmuusjärjestykseen laittaminen on haastavaa, sillä perheet ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi lehti on valinnut eri perhetyypeille erilaiset autot.

CR on yhdysvaltalainen julkaisu, joten aivan kaikki mainitut autot eivät ole Suomessa saatavilla. Suuri osa CR:n mukaan parhaista kuitenkin on myös Suomen markkinoilla, ja HS on myös koeajanut niistä valtaosan.

Poimimme listalta ne suositellut autot, jotka ovat meilläkin saatavalla uusina.

Parhaat autot heille, joilla on pieniä lapsia

Pienten lasten perheiden kriteereissä korostui etenkin tilavuus, sillä pikkulapset ja vauvat perheessä tarkoittavat usein sitä, että tavaraa on paljon: lastenvaunuja, vaatteita, vaippoja, leluja ja paljon muuta.

Tärkeää on myös se, kuinka helposti lastenistuimen saa asennettua autoon. Tämä oli kriittinen asia autojen paremmuusjärjestykseen asettamisessa.

Suositeltava auto on CR:n mukaan ainakin luksusmaasturi Audi Q7, jonka hybridimallin HS on koeajanut hiljattain (Lue koeajo tästä).

Myös HS:n koeajossa suurikokoinen Audi vakuutti. Se on mukava, jämäkkä ja tilava – ja niin sen pitää tällä hinnalla ollakin. Auto maksaa karvalakkimallinakin lähes 100 000 euroa.

Toinen Suomen markkinoilla oleva CR:n suosittelema auto on Subaru Imprezan hatchback-korimallinen auto.

Monen suomalaisen pikkulapsiperheen valinnan näiden välillä ratkaissee lompakon paksuus, sillä Subaru on noin neljä kertaa Audia halvempi.

Parhaat autot heille, joilla on kouluikäisiä lapsia

Kun lapset kasvavat, turvaistuimista voi alkaa pikkuhiljaa luopua.

Koska lapsi alkaa olla entistä itsenäisempi, hän ei ehkä halua, että isi tai äiti istuttaa ison pojan tai tytön autoon. Lapsi haluaa toimia oman elämänsä herrana. Siksi CR:n kriteereissä korostuu tässä luokassa helppo autoon astuminen.

Lisäksi lehti otti huomioon sen, että ilman lastenistuinta istuva lapsi pystyy olemaan näissä autoissa vöissä turvallisesti ja näkemään lyhyydestään huolimatta ulos ikkunoista. Niin ikään auton tavaratilat olivat tärkeä seikka, kun lapsi alkaa harrastaa asioita. Lapsen kavereidenkin kuskaamiseen olisi hyvä olla tilaa.

CR suosittelee Suomessa verrattain suosittua katumaasturia Kia Sorentoa, jonka HS:kin on koeajanut (Lue koeajo tästä).

HS:n koeajossa ei tosin ole kyseessä vuoden 2016 uusin Sorento, mutta jos uusi malli on pysynyt vähintään yhtä hyvänä, se voi olla fiksu ostos. Ainakin aiempi mallisukupolvi antoi koeajossa itsestään hyvän kuvan. Kia Sorento tarjoaa kokoa, näköä, mukavuutta ja tilaa kilpailukykyisellä hinnalla, sillä auton lähtöhinta on noin 43 000 euroa.

Muita CR:n suosittelemia autoja ei ole uusina myynnissä Suomen markkinoilla, mutta käytettyinä löytyy ainakin Honda Accordeja ja Toyota Highlandereita.

Parhaat autot heille, joilla on teini-ikäisiä lapsia

Vaikka lapset ovat tässä vaiheessa jo aika isoja, ainakin perhelomalla he istuvat todennäköisesti edelleen takapenkillä. Ja koska teini-ikä ei aina ole helppo, kaikkien hermojen säästämiseksi on hyvä, jos nuorella on riittävästi tilaa. Niin matka ei muutu hankalaksi ainakaan epämukavuuden takia.

Siksi CR tarkasteli tässä luokassa takapenkin pää- ja jalkatiloja sekä tavaratilaa teinin harrastuksia varten.

Tässä vaiheessa voi katsoa myös tulevaisuuteen: millä autolla haluaisit, että teinisi opettelee ajamaan itse liikenteessä? Moni ajokortin omistava varmasti muistaa, miten huteraa ajaminen oli itse kullakin silloin ensimmäisenä vuotena.

Ainoa Suomen markkinoilla uutena myytävä CR:n suosittelema auto on Subaru Outback, jonka HS on koeajanut (Lue koeajo tästä). Outbackin hinnat alkavat noin 44 000 eurosta.

Huomionarvoista oli muun muassa se, että Subaru osaa jarruttaa itsestään silloin, kun ajoa harjoitteleva teini ei osaa. Auto on tietynlainen maasturin ja farmarin risteytys, eli siitä on monenlaiseen käyttöön.

Parhaat autot heille, joilla on vähän kaikkea

Kaikki eivät halua vaihtaa autoa jatkuvasti lasten iän mukaan.

Nämä autot soveltuvat lehden selvityksen mukaan niin pienten kuin vanhempienkin lasten kuljettajille ja ovat hyvin muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin.

Esimerkiksi katumaasturi Subaru Forester on CR:n mukaan monikäyttöinen auto. HS on koeajanut Foresterin vuonna 2013 (Lue koeajo tästä). Uusi Forester maksaa noin 35 000 euroa.

Toinen suositeltava joka paikan höylä on CR:n mukaan Lexus RX, jonka HS on niin ikään koeajanut (Lue koeajo tästä). Se on maukas katumaasturi niille, joilla on varaa laittaa 100 000 euroa autoon.

Myös luksussedan Lexus LS on CR:n mukaan erinomainen perheelle, jolla on monia tarpeita ja syvät taskut. LS maksaa uutena lähemmäs 180 000 euroa.