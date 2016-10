Saksan viranomaiset lähettivät varoituskirjeen Tesla-autojen omistajille – ministeriö pitää autopilot-toimintoa vaarallisena

Sähköauto Teslan saksalaiset omistajat ovat saaneet maan liikenneviranomaiselta kirjeen, joka varoittaa sähköauton autopilot-toiminnosta. Asiasta kertoo Automotive News.

Varoituskirjeessä todetaan, että Teslan autopilot on vain kuljettajaa avustava järjestelmä eikä autopilotti, joka osaa huolehtia autolla ajosta itsenäisesti.

Saksan liikenneministeriö tutkii parhaillaan Teslan autopilot-toimintoa. Saksalaislehti Der Spiegelin haltuunsa saaman sisäisen raportin mukaan ministeriö pitää ominaisuutta ”huomattavana vaarana liikenteessä”.

Teslan autopilot-toiminnon luotettavuudesta on keskusteltu laajasti siitä asti kun kävi ilmi, että Yhdysvaltain Floridassa kuolonkolarin ajanut kuljettaja oli käyttänyt autopilottia kolarin hetkellä. Floridan kolarissa automaattiohjaus ei reagoinut eteen kääntyneeseen rekkaan, selvisi alustavassa onnettomuustutkinnassa.

Syyskuun lopussa Tesla törmäsi turistibussiin moottoritiellä Pohjois-Saksassa. Kuljettajan mukaan hän käytti tuolloin autopilottia. Autonvalmistajan mukaan autopilot ei ollut syyllinen kolariin.

Saksan liikenneministeriö antoi uutistoimisto Reutersille lausunnon, jonka mukaan ministeriön tutkimukset autopilotista ovat vielä kesken.

Teslan mukaan se on aina tehnyt asiakkailleen selväksi, että autopilot on vain kuljettajaa avustava toiminto, jonka toimintaa kuljettajan on jatkuvasti valvottava.

Tesla on korostanut, että kyseessä on vasta järjestelmän beta-versio, jota käyttäessä kuljettajan on aina pidettävä kädet ratilla. Tesla kuitenkin kutsuu ominaisuutta autopilotiksi, mikä on herättänyt arvostelua.

Esimerkiksi arvostetun kuluttajalehden Consumer Reportsin mukaan nimi on harhaanjohtava, sillä se antaa mielikuvan, että auto pystyisi ajamaan ilman kuljettajaa. Lehti vaati Teslaa vaihtamaan järjestelmän nimen ja päivittämään sen niin, että se kytkeytyy päälle vain silloin, kun kuljettajan kädet ovat ratilla.

Tesla vastasi lehdelle näin: ”Vaikka arvostamme hyvää tarkoittavia neuvoja kaikilta yksilöiltä ja ryhmiltä, perustamme päätöksemme todelliseen dataan emmekä median spekulaatioihin.”

Teslan mielestä olisi vastuutonta olla tarjoamatta autopilot-järjestelmää, sillä yhtiön laskelmien mukaan ihmiskuski on keskimäärin turvattomampi kuin Teslan tietokoneohjaus.

Teslan tiimi kirjoittaa autopilottia koskevassa lausunnossaan muun muassa näin:

”Maailmanlaajuisen datan perusteella autopilot-järjestelmää käyttävät ovat tilastollisesti enemmän turvassa kuin he, jotka eivät ensinkään käytä järjestelmää. Ottaen huomioon, että kyseessä on kuljettajaa avustava järjestelmä, oli tilastollisesti väistämätöntä, että jossain vaiheessa tulee törmäys järjestelmän ollessa päällä.”

Itsestään ajavat robottiautot ovat nyt kaikkien suurten autonvalmistajien tähtäimessä. Monet valmistajat ovat kertoneet tuovansa itsestään ajavia autoja markkinoille jo viiden vuoden päästä.

Esimerkiksi Ford on luvannut tuoda täysin itsestään ajavan ratittoman auton markkinoille vuonna 2021.

Fordin kaavailema itsestään ajava auto on niin sanottu nelostason autonominen auto. Nyt tien päällä on jo kakkostason autonomisia autoja. Alla olevasta taulukosta voit klikkailla lisätietoja autonomisten autojen luokittelusta.

HS haastatteli aiemmin suomalaisen tekoäly-yrityksen The Curious AI Companyn perustajia. Yritys kehittää muun muassa tekoälyä autoihin. Yrityksen operatiivinen johtaja Timo Haanpää suhtautui haastattelussa autonvalmistajien kaavailemiin aikatauluihin varauksella. Jotta autot ajaisivat jo viiden vuoden päästä ilman kuljettajaa, teknologian olisi kehityttävä paljon.

”En usko, että se onnistuu millään olemassa olevalla teknologialla. Jotta sinne päästäisiin, on tapahduttava paljon teknologista kehitystä”, hän sanoi.

