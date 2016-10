Selviääkö kitkarenkailla pääkaupunkiseudun talvesta? Rengastestaaja vastaa

Kun pakkanen kiristyy, moni autoilija pohtii, valitsisiko kitka- vai nastarenkaat.

Jos lukee autolehtien rengastestejä, valinta on selvä. Kitkarenkaat saavat niissä säännönmukaisesti huomattavasti alhaisemmat arvosanat kuin nastarenkaat.

Tuoreessa Tekniikan Maailman talvirengasvertailussa parhaat nastarenkaat saivat neljän tähden luokituksen ja parhaat kitkarenkaat ylsivät vain kahteen tähteen.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että kitkarenkaat ovat kelvottomia. Heikommat arvosanat kertovat enemmän autolehtien arviointikriteereistä, joissa suurimman painoarvon saavat usein renkaan ominaisuudet jäällä.

”Siinä kitkarenkaat ottavat takkiin ja pärjäävät sen takia testeissä heikommin”, sanoo rengastestejä tekevän yrityksen Test Worldin tekninen johtaja Jukka Antila.

Antilan mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kitkarenkailla selviää talvesta varsin hyvin.

”Jos normiliikenne on Kehä ykköstä edestakaisin, ei ole väliä, onko kitka- vai nastarengas. Mutta sitten, kun on oikein liukasta, mustaa jäätä, niin pito ei ole niin hyvä. Silloin on ajettava varovasti, jos alla ei ole nastarenkaita.”

Moni harkitsee kitkarenkaita, koska nastarenkailla polttoaineen kulutus on usein kovempi, niin kuin myös rengasmelu.

”Onhan ne mukavat ajella”, Antila sanoo.

Jos ostaa talvirenkaansa nettikaupoista, kannattaa olla tarkkana, Antila neuvoo.

”Silloin kannattaa varmistaa, että renkaat ovat varmasti Suomen oloihin tarkoitetut. Jos nettikauppaan kirjoittaa winter tyres, sieltä tulee kyllä talvirenkaita, mutta ne saattavat olla tarkoitettuja esimerkiksi Saksan talveen. Ne eivät Suomessa riitä.”