Tämä 1970-luvun Aston Martin osaa myös puhua

Aston Martin on brittiläinen autonvalmistaja. Yrityksen perustivat vuonna 1913 Lionel Martin ja Robert Bamford. Yhtiön virallinen nimi on nykyisin Aston Martin Ladonga Limited. Yhtiö tunnetaan lähinnä useissa James Bond -elokuvissa esiintyneistä autoistaan.

Myös Lagonda oli saarivaltakunnassa vaikuttanut autonvalmistaja. Luksusautoihin erikoistunut yritys perustettiin vuonna 1906.

Brittiläinen traktorimerkki David Brown liittyy sekin Aston Martinin historiaan. David Brown osti 1940-luvun puolenvälin jälkeen sekä Aston Martinin että Lagondan.

Automalli Aston Martin Lagonda esiteltiin 1976. Sitä valmistettiin vain 645 kappaletta.

Brittikummajainen on maailman ensimmäinen tuotantoauto, joka on tietokoneohjattu ja jossa on digitaalinen mittaristo. Tietokoneiden suunnittelu Lagondaan maksoi neljä kertaa auton budjetin verran.

Yksi auton erikoisuuksista onkin sen kyky puhua. Auto ilmoittaa useilla eri kielillä muun muassa tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Yksi autoharvinaisuus on päätynyt Suomeen ja Olavi Tupamäen omistukseen.

Tupamäen ensimmäinen muistikuva Lagondasta on vuodelta 1977. Autoharrastaja selaili Tekniikan maailma -lehteä ja silmiin osui juttu Aston Martin Lagondasta.

"Ajattelin, että olisi hienoa jos tuollaisen joskus saisi", Tupamäki muistelee.

Lagonda olikin ilmestyessään yksi maailman kalleimmista autoista, joten ihan helppoa sen saaminen ei ollut.

Monia vuosia myöhemmin unelma kävi toteen ja autoaarre löysi tiensä Tupamäen talliin.

Kulkupeli ei tyydy pelkästään tallissa majailuun, vaan arvoauton omistaja ulkoiluttaa aarrettaan ahkerasti. Vaikka Aston Martin Lagonda on todellinen harvinaisuus, on se kuitenkin tehty liikkumaan.