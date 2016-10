Mersu, Bemari vai Audi – automuotoilijat panivat uudet perheautot järjestykseen

Automaailmassa eräällä kolmikolla on erityinen asema. Puhutaan Audista, BMW:stä ja Mercedes-Benzistä.

Niissä on paljon yhteistä.

Ne ovat kaikki saksalaisia. Ne ovat kaikki ylemmän keskiluokan niin sanottuja premium-automerkkejä. Ne ovat kaikki enemmän kliinisiä insinööritaidonnäytteitä kuin vaikkapa tunteikkaat italialaiset autot.

Niillä kaikilla on automalli, joka on jokaiselle merkille erityisen merkityksellinen. Puhutaan D-segmentistä, eli isosta, neli- tai viisiovisesta, perinteisestä perheautosta.

Kuten automuotoilija Timo Suomala asian muotoilee:

”Nämä ovat pikkulimusiineja. Vallan merkkejä. Nämä ovat menestyksen merkkejä ja yritysautojen peruspilareita. Jos haet tällaisella lapset päiväkodista, naapuri ei enää moikkaa. Jos haet tällaisella anopin himasta, saat arvostusta.”

Kaikilta näiltä merkeiltä on juuri tullut tai pian tulossa uusi, tärkeä automalli.

Mercedes esitteli hiljattain E-sarjansa, BMW:n uusi 5-sarja on aivan uunituore. Piakkoin Audikin esittelee uuden A6-autonsa – ja konseptikuvia siitä on jo saatavalla.

Saksalaiskolmikon uusiutumisen kunniaksi kutsuimme kaksi automuotoilijaa juttelemaan siitä, mikä merkki on onnistunut uudistuksissaan muotoilullisesti parhaiten. Lisäksi pohdimme, mistä näissä saksalaisissa on kyse.

Keitä kommentaattorit ovat?

Timo Suomala (jutussa lyhenne TS), 42. Freelance-automuotoilija ja autotoimittaja. Suomalalla on erityinen paikka sydämessään etenkin ranskalaisille autoille ja Jaguar-automerkille.

Juha Tuomola (jutussa lyhenne JT), 33. Automuotoilija Metropolia-ammattikorkeakoulussa. Rakastaa italialaisia autoja. Ei rakasta saksalaisia autoja.

BMW 5-sarja: evoluutiota, ei revoluutiota

Myynnissä: Helmikuussa 2017

Hinta: alkaen 49 397

BMW

TS: ”Ei yllätyksiä, mutta se ei tarkoita, että tässä ei olisi käytetty rautaista ammattitaitoa. Superautot ovat tavallaan helpompia, niiden muodoissa voi tehdä mitä vaan. Mutta tämän segmentin auton muotoilu on se kaikista vaikein homma. ”

JT: ”Minulle tulee ensimmäisenä mieleen taksi. Istun tämän kyydissä todennäköisesti ensimmäisen kerran lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tässä on sellaista harmaata henkeä. Elämänilo puuttuu.”

TS: ”Niin, eihän tämä mikään brassailuauto ole. Mutta tämä on silti sellainen, että naapuri katsoo, että mistä tuo on saanut uuden vitosbemarin. Tällainen auto maksaa kuitenkin helposti 70 000–100 000 euroa Suomessa.”

JT: ”Mutta jos on 100 000 euroa, niin onko tämä se, missä sillä rahalla saa eniten vastinetta? Onko tämä sitä kiinnostavinta? Minun mielestäni ei. 50–60-vuotiaan auto. Monihan ostaa eläkkeelle jäädessään sen firman 5-sarjalaisen viimeiseksi autokseen.”

TS: ”Ei tätä 25-vuotias osta. 40–60-vuotias ennemminkin. Täytyy kuitenkin muistaa, että auto näyttää luonnossa usein ihan erilaiselta kuin kuvissa, ja tätä en ole luonnossa vielä nähnyt. Edellinen sukupolvi oli törkeän hieno, ja tämä on aika samanlainen. Hyvät pokkaukset ja hauskoja yksityiskohtia. Luokassaan tämä on ihan kiinnostava.”

JT: ”No ei ole. Katso takapäätä. Se näyttää siltä, että sinne on ahdettu pieneen tilaan väkisin kaikkea. Tässä on kikkailun makua. Vähän sama, kuin aikoinaan BMW:n kylkeen ilmestyi se ’sport’-teksti. Ei BMW:n tarvitse sitä alleviivata, se on noloa ja turhaa. Mutta ei tämä kokonaisuudessa pahan näköinen ole. Massat ovat tasapainossa, ja pitkä auto antaa mahdollisuuden pitkään linjaan. Auto näyttää sen takia aika matalalta, vaikka ei itse asiassa ole erityisen matala. Ryhdikäs. Maskin liika suuruus harmittaa, tosin se nyt on kaikissa autoissa nykyään ihan yli iso.”

TS: ”Minä olen toiveikkaalla päällä kuvien perusteella. Edellinen oli niin hieno. Ei kai tämä nyt voi huonompi olla?”

Mercedes-Benz E-sarja: Iso harppaus

Myynnissä: Nyt

Hinta: Alkaen 49 168,84 euroa

Mercedes-Benz

TS: ”Mersulla on kova mylläys päällä. Mersun imagokin on muuttunut paljon, ja muotoilu on muuttunut todella rajusti. Jos joku olisi kymmenen vuotta sitten sanonut, että Mersut näyttävät tällaiselta, en olisi uskonut. Mutta tämä on hyvännäköinen. Pinnat ovat hirveän kliinisiä. Muotoilu on uudistunut paljon, mutta se on toisaalta hirveän klassista.”

JT: ”Tarkoitin BMW:n kohdalla juuri sitä, että siinä yksityiskohdilla on yritetty kikkailla. Mersussa pelataan puhtaasti muotoilulla, eikä yritetä kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Tämä on rajua ja silti kliinistä ja hillittyä. BMW:ssä oli paljon sellaista, mitä voisi sanoa melkein muotovirheiksi, tässä ei ole yhtäkään.”

TS: ”Tämä muotoilu on jäätävän loogista. Linja lähtee ajovalosta, pullistuu lokasuojassa kireäksi ja jatkuu nätisti takavaloon asti, ja pikkuisen siitä yli vielä. Tämä on hyvin rauhallinen.”

JT: ”Rohkeinta tässä on kliinisyys. Ei ole ollut tarvetta koristella.”

TS: ”Mersut ovat huomattavasti nuorekkaampia nykyään kuin ennen. Ei se ole enää mikään pappamerkki. Tämän auton ratissa ei tule harmaa fiilis. Tämä on myös sellaista muotoilua, joka kestää varmasti aikaa. Tässä ei ratsasteta tämän päivän trendeillä.”

JT: ”Joo, tämä on helkkarin hyvännäköinen vielä kymmenenkin vuoden päästä. Vaikken koskaan ostaisi Mersua, arvostan sitä brändinä. Tämä uusi E on Mersun maineen arvoinen.”

Audi A6: Samaa vanhaa isommalla maskilla

Myynnissä: Vuonna 2018

Hinta: ei tarkalleen tiedossa, todennäköisesti samaa luokkaa kuin Mercedes E- ja BMW 5 -sarja

Audi

JT: ”Mielenkiintoista nähdä, miten seuraavaan A6:seen saadaan mahdutettua vielä leveämpi maski kuin tähän nykyiseen. Joo, ei ole minun mielestäni hyvä asia tämä järjetön maskien suuruus. Tämä on juuri sitä mitä odotettiinkin: A5, josta on tehty sedan. Jokaisessa Audissa on sama keula, ja sitä sitten skaalataan eri segmenttiin.”

(Kuvia internetissä katsellessaan raati yhtäkkiä hämmentyy)

JT: ”Vai onko tämä nyt se uusi A6?”

TS: ”On se tämä.”

JT: ”Ei, kun tämä on nyt se, mikä on nyt kaupoissa, eikö?”

TS: ”Tämä on Audi A6 2017-malli.”

JT: ”Joo, mutta tämä ei siis ole se tuleva malli? Tämä on se, mitä on saanut jo jonkin aikaa kaupasta. Heh, aika paljon kertoo Audista se, että alaa seuraavat automuotoilijat joutuvat arvuuttelemaan sitä, että onko kyseessä uusi vai vanha Audi-malli. Sen verran minimaalisia ne uudistukset ovat viime aikoina olleet.”

TS: ”A7 oli hieno!”

JT: ”Joo, ensimmäiset A7 ja A5 olivat hienoja. Omalla tavallaan A1 oli myös hieno. Mutta näiden jälkeen kaikki Audin autot ovat alkaneet näyttää aika samoilta.”

TS: ”Audilla alkaa uuden A6:n konseptikuvien perusteella olla aika pahaa Škoda-syndroomaa, eli linjat alkavat olla aika suoria. Ehkä se menee kuitenkin vähän niin, että Mersu on omassa luokassaan, ja Audi ja BMW kilpailevat keskenään. Mersu on kaikista näistä vanhin, Audi taas hirveän nuori, sen todellinen nousu premium-luokkaan alkoi vasta 80-luvulla.”

Minkä auton Suomala ja Tuomola valitsisivat?

Juha Tuomola: ”Jos olisi ollut ydinsota ja kaikki autot näitä lukuun ottamatta olisivat hävinneet, niin kai näistä joku pitäisi valita. Nämä ovat kaikki vähän insinööriautoja. Mutta näistä ottaisin Mercedes-Benzin. Mersusta huokuu itseluottamus. Kakkosena tulisi BMW ja kolmantena Audi.”

Timo Suomala: ”Minäkin ottaisin Mersun, sitten BMW:n ja sitten Audin. Tosin Audi on tässä vähän epäreilussa asemassa, kun sitä lopullista uutta A6:sta ei ole vielä nähty. Mutta jos katsoo nykyistä uutta Audia ja sitä tulevaa Audia konseptikuvien perusteella, niin Audi on se kaikista eniten insinööriauto.”