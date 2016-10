Porschen ensimmäinen sähköauto oli ladossa piilossa sata vuotta, seuraava valmistuu 2019 – HS tapasi suunnittelijan

Tehtävä: Kehitä kaikkien aikojen paras urheiluauto.

Budjetti: Miljardi euroa.

Lisähuomiot: Autossa ei saa olla polttomoottoria, vaan sen pitää toimia sähköllä.

Tällaisilla reunaehdoilla saksalainen Stefan Weckbach rakentaa autoyhtiö Porschen seuraavaa urheiluautoa, sähköllä kulkevaa Mission E:tä.

Kimmo Taskinen HS

Nyt Weckbach istuu pienessä neuvotteluhuoneessa Pariisin messukeskuksessa, ja hän on luvannut kertoa HS:n lukijoille, miten seuraavan sukupolven urheiluauto syntyy.

”Meidän on otettava suuri loikka eteenpäin”, Weckbach sanoo.

Sellaisia loikkia Porschen autosuunnittelijat ovat ottaneet ennenkin. Weckbachin täytyy vain toivoa, että hänen sähköautolleen ei käy samalla tavalla kuin Porschen ensimmäiselle sähköautolle.

Sen rakensi autoyhtiön perustaja jo 118 vuotta sitten.

Kesäkuu oli lopuillaan, kun Ferdinand Porsche sai valmiiksi ensimmäisen autonsa. 22-vuotias Porsche vei sen ajelulle Wienin kaduille, jossa hän testasi autonsa tehoja: viitisen hevosvoimaa, huippunopeus 35 kilometriä tunnissa, toimintasäde 80 kilometriä.

Porsche antoi sähköllä kulkevalle autolleen nimen P1, Porsche numero 1. Oli vuosi 1898. Tuolloin nuori Porsche työskenteli vaunuyhtiö Jakob Lohner & Companylle, joka valmisti kulkupelejä kuninkaallisille.

Porschen sähköautosta ei tullut menestystä. Sitä valmistettiin vain neljä autoa, joista yksi löytyi kaksi vuotta sitten itävaltalaisesta vajasta. Auto oli seisonut siellä koskemattomana yli sata vuotta.

Se näytti löytämisensä jälkeen tältä:

Porsche Cars

Porsche kehitteli 1900-luvun alussa myös maailman ensimmäisen hybridiauton, joka kulki sekä petrolin että sähkön voimin.

Sähköautojen aika ei kuitenkaan ollut vielä. Porsche perusti myöhemmin omaa nimeään kantavan autoyhtiön, joka on tullut tunnetuksi juuri voimakkaista polttomoottoreistaan. Välissä hän ehti suunnitella myös Volkswagenin ensimmäisen automallin, Kuplan.

Sähköautoja Porsche ei enää tuonut myyntiin. Onkohan aika vieläkään kypsä?

Ei ihan vielä, mutta kohta on, sanoo Stefan Weckbach.

Artikkeliin liittyvät HS koeajoi unelmien auton – näin kulkee turbolla varustettu Porsche Boxster S 8.8.2016

”Olemme vakuuttuneita, että automarkkinat ovat valmiita sähköautoille vuosikymmenen lopussa. Silloin teknologia on kyllin kehittynyttä”, hän sanoo.

Porschen suunnitelma on tuoda sähköauto Mission E myyntiin vuonna 2019. Se on Porschen tärkein auto, jonka rakentamista varten yhtiö on tehnyt suuria panostuksia muun muassa palkkaamalla 1 400 uutta työntekijää.

Heitä Stefan Weckbach johtaa. Weckbach on yksi autoyhtiö Porschen tähdistä. Hän johti aiemmin muun muassa Porsche Boxsterin kehitystyötä, ja hän on kehittänyt Saksan hallituksen tuella Boxsterista myös sähköisen version.

”Olemme työskennelleet puhtaan sähköauton rakentamisen parissa jo kymmenen vuotta.”

Mission E:n konseptiversio esiteltiin vuosi sitten Frankfurtin autonäyttelyssä, jossa auto sai innostuneen vastaanoton.

Julkistamisen yhteydessä Porschen johto kehuskeli, kuinka autosta tulee paljon parempi kuin Teslan sähköautoista. Ja niin voi hyvinkin olla.

Mission E:n toimintasäteeksi on kerrottu 500 kilometriä, ja nollasta sataan auto kiihtyy 3,5 sekunnissa. Huippunopeus on 250 kilometriä tunnissa, ja auton kaksi moottoria tuottavat voimaa noin 600 hevosvoiman verran.

Teslan autojen tehot ovat tosin vielä kovempaa luokkaa, mutta Porsche saattaa saada etulyöntiaseman auton latausteknologiassa.

Auton akku sijaitsee auton pohjalla, ja sen teknologia mahdollistaa langattoman latauksen. Näin auton voisi vain ajaa latausalustan päälle, eikä sitä tarvitsisi kytkeä sähköjohdoilla seinään.

Lisäksi auton käyttöliittymä viritellään täyteen uudenlaista teknologiaa.

Porschen järjestelmä seuraa kuljettajan silmien ja käsien liikkeitä, ja kuljettaja voi antaa autolle ja holografiselle näytölle ohjeita käsiensä eleillä, ilman kosketusta.

Autossa ei ole sivupeilejä. Niiden sijaan kuljettaja saa kameroiden välittämää tietoa ympäristöstä virtuaalisille näytöille suoraan auton sisään.

Weckbachin mukaan Mission E:n lopullinen versio muistuttaa hyvin paljon Frankfurtissa nähtyä konseptiautoa.

”Sen on oltava segmenttinsä urheilullisin auto suorituskyvyn suhteen. Se ei saa olla yhden hitin ihme, joka kiihtyy kerran nollasta sataan kolmessa sekunnissa. Sen on kiihdyttävä nollasta sataan kolmessa sekunnissa 5–10 kertaa peräkkäin, jotta se olisi aito Porsche”, Weckbach sanoo.

Suorituskyky on yksi ongelmista, joka Weckbachin on ratkaistava. Siihen liittyy olennaisesti eräs sähköautojen heikkouksista: auton lataaminen.

”Menestyksen salaisuus ei ole välttämättä suorituskyvyssä, vaan latauksen nopeudessa”, hän sanoo.

Weckbachin mukaan autoilijat eivät voi odottaa tuntikaupalla sähköautojensa latausta. 45 minuuttiakin on liikaa. Siksi Porsche kehittää 800 voltin järjestelmää, joka voisi ladata auton akun 80-prosenttiselle tasolle 15 minuutissa. Teslalta vastaavan temppuun kuluu 40 minuuttia.

”Latauksellamme saa vartissa 400 kilometrin toimintamatkan. Työskentelemme nyt sen eteen, että tällainen akkuteknologia olisi valmis ennen vuosikymmenen loppua. Vielä se ei ole sillä tasolla”, Weckbach sanoo.

Myös käyttöjärjestelmän teknologia vaatii vielä kehitystä. Siksi Porsche suunnitteleekin uusien teknologiayksiköiden perustamista Kalifornian Piilaaksoon ja Kiinaan.

”Mission E:n on vietävä käyttäjäkokemus uudelle tasolle. Kontrollit tulevat muistuttamaan filosofialtaan älypuhelimen käyttöä”, Weckbach sanoo.

Porsche on osa saksalaista autoalan jättikonsernia Volkswagenia, joka jäi vuosi sitten kiinni päästöhuijauksesta. Sen jälkeen yhtiö päätti panostaa voimakkaammin sähköautoihin.

Porschen Weckbach ei halua emokonsernin asioita juuri kommentoida. Hän kuitenkin sanoo, että sekä Porsche että Volkswagen ovat linjanneet strategiassaan, että uuden sukupolven sähköautot tulisi saada myyntiin vuosikymmenen vaihteen tienoilla.

Porschelle siirtyminen sähköön on merkittävä strategianmuutos.

Perinteinen urheiluautovalmistaja on ollut tunnettu järeistä ja voimakkaista moottoreistaan, joiden murina on monelle Porsche-fanaatikolle sydämen asia. Äänetön sähkömoottori ei välttämättä kaikkiin iske.

Mutta voi käydä myös toisin: ”Olemme tehneet varhaisen vaiheen markkinatutkimusta, ja sen perusteella auton vastaanotto on ollut ylitsevuotainen”, Weckbach sanoo.

”Mutta toki tämä on todellinen haaste sekä minulle että koko yhtiölle”, hän jatkaa.

Tämän hetken aikataulujen mukaan ensimmäinen Mission E ajaisi ulos yhtiön Zuffenhausenin-tehtaan linjastolta vuonna 2019.

Kimmo Taskinen / HS

Porsche