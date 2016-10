Näistä pysäköintivirhemaksuista valitetaan eniten – ja suurin osa valituksista hylätään

Kun helsinkiläinen saa parkkisakot, hän maksaa ne yleensä mukisematta, selviää Helsingin kaupungin rakennusviraston tuoreista tilastoista.

HS pyysi rakennusvirastolta tiedot pysäköintivirhemaksuista, joista virasto saa eniten oikaisupyyntöjä.

Eniten oikaisuvaatimuksia on tehty sen jälkeen, kun pysäköinninvalvoja on antanut rapsut siitä, että kuski ei ole käyttänyt pysäköintilaitetta tai pysäköintilippua.

Näitä rapsuja on annettu tämän vuoden tammi-kesäkuussa Helsingissä 14 800 kappaletta, ja niistä oli valitettu 786 kertaa.

Toiseksi eniten valituksia on tullut pysäköintikieltoalue-liikennemerkin noudattamatta jättämisestä: 785 oikaisuvaatimusta.

Verrattain eniten oikaisupyyntöjä tulee sakosta, joka on määrätty yksityisalueelle pysäköinnistä.

Luvattomasta pysäköinnistä yksityisalueelle on annettu tämän vuoden kesäkuuhun mennessä 10 112 pysäköintivirhemaksua, ja niistä on valitettu 670 kertaa.

”Kaupunki voi valvoa yksityisiä alueita valtuutuksen perusteella. Suurimpia kunnallisen pysäköinninvalvonnan piirissä olevia yksityisiä alueita taitavat olla Helsingin sataman ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueet”, kertoo rakennusviraston lakimies Jussi Puutio.

Kovimpiin sakkorysiin on pitkään kuulunut esimerkiksi Länsisatama.

Oikaisuvaatimuksista hylätään noin 62 prosenttia, kertoo Puutio.

”Vuonna 2015 oikaisuvaatimuksista on hyväksytty noin 21 prosenttia ja muutettu huomautukseksi 17 prosenttia. Usein taustalla on se, että esitetään yksityisalueen lupa tai maksu on maksettu tavalla, jota tarkastuksessa ei voitu havaita.”

Kaupungin valvoma yksityisalueiden valvonta tulee erottaa yksityisistä pysäköinninvalvojista, jotka valvovat niin ikään joitain yksityisalueita.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on herättänyt paljon keskustelua, ja sakkoja on saatu jopa omista parkkiruuduista.

Nämä asiat eivät kuulu rakennusvirastolle, Puutio kertoo.

”Minulla ei ole tietoa lukumääristä, paljonko yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista tulee yhteydenottoja. Jonkin verran yhteydenottoja kuitenkin tulee. Kaupunki ei käsittele yksityisen pysäköinninvalvonnan asioita.”

Eniten palautetta asiakaspalveluun tulee rakennusviraston Puution mukaan alueellisesta pysäköintikiellosta.

HS kirjoitti jo aikaisemmin, kuinka juuri alueellinen pysäköintikieltomerkki on unohtunut monilta.

Esimerkiksi Pasilan alueella on alueellinen pysäköintikielto. Se tarkoittaa, että pysäköintikiellosta ei kerrota katukohtaisesti erikseen, vaan autoilijan täytyy hoksata merkki ja pitää se mielessä alueella ollessaan.

Kun kielto loppuu, siitä ilmoitetaan omalla merkillä.

Rakennusviraston lakimies Jussi Puutio ei usko, että valituksissa olisi kysymys siitä, että pysäköintisäännöt olisivat epäselvät.

”Mielestäni pysäköintivirheissä ei yleensä ole tulkinnanvaraa. Säännöt ovat aika selkeät, ja lisäksi pysäköinnintarkastajat usein opastavat autoilijoita”, hän kertoo.

Sen lisäksi, että pysäköinnintarkastajat opastavat autoilijoita, moni kansalainenkin on ottanut valvojan toimen hoitaakseen.

Rakennusviraston asiakaspalveluun tulee nimittäin 9 000–10 000 valvontapyyntöä vuodessa.

Keskimäärin siis vuorokauden aikana asiakaspalveluun soitetaan väärinpysäköidystä autosta 26 kertaa.