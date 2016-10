Leasingfirma kauppaa nyt avaimetonta autoa, jonka työntekijät jakavat keskenään – ovet avataan kännykällä

Kiinnostaisiko avaimeton auto, jonka voi tilata käyttöön kännykkäsovelluksella? Auton hinta on 13,90 euroa päivässä, bensat on maksettava itse.

Tällaisia autoja on nyt tarjolla, sillä leasingalan yhtiö ALD Automotive on avannut yrityksille uudenlaisen autojen yhteiskäyttöpalvelun.

Palvelu pyrkii tarjoamaan yrityksille entistä joustavampia tapoja käyttää autoja.

”Nämä eivät ole kenenkään omia työsuhdeautoja, vaan työntekijöiden yhteiskäytössä. Jossain yrityksessä viisi työntekijää voi jakaa yhtä autoa, jossain sata henkeä”, ALD Automotiven myyntiryhmän päällikkö Aki-Aleksi Pesonen sanoi palvelun julkistamistilaisuudessa tiistaina.

Auton jakaminen tapahtuu kännykkäsovelluksella, jonka avulla työntekijä voi varata auton tietyksi ajaksi. Sovelluksella onnistuu myös auton paikantaminen, ovien avaaminen ja lukitseminen. Sovellus näyttää reaaliajassa, missä autot kulkevat ja mitkä autot ovat vapaina.

ALD tarjoaa yrityksille nyt viittä erilaista autoa, joista halvin on Škoda Fabia (13,90 euroa/päivä) ja kallein täyssähköauto Nissan Leaf (25,20 euroa/päivä). Hintaan sisältyvät auton huollot ja korjaukset, ja ALD lupaa noutaa ja palauttaa autot korjaamokäyntien yhteydessä. Polttoaine ei kuulu pakettihintaan.

ALD markkinoi autoja päivähinnoilla, mutta yritysten on kuitenkin tehtävä yhteiskäyttöautosta vähintään kuuden kuukauden sopimus. Kuukausihinnaksi tulee näin halvimmillaan siis 417 euroa per auto.

Suomen suurin huoltoleasingalan yritys ALD iskee kansainväliseen trendiin, jonka ajatus on juuri tarjota ihmisille erilaisia palveluja paikasta toiseen liikkumiseen. Trendi liittyy autoilun murrokseen. Sen myötä autojen omistamisesta on tulossa harvinaisempaa, kun kuluttajan on helpompaa ja halvempaa käyttää erilaisia liikkumispalveluita, kuten yhteiskäyttöautoja.

Tähän myös Suomen hallitus tähtää liikennekaariuudistuksellaan. Liikennekaaressa on visioitu muun muassa kuukausimaksullisia palveluita, joita käyttämällä voisi matkustaa esimerkiksi yhteiskäyttöautolla, junalla ja julkisilla liikennevälineillä.

”Liikenteessä on nyt kolme trendiä”, sanoo Marko Forsblom, joka toimii ITS Finlandin toiminnanjohtajana. ITS Finland on Suomessa toimiva yhdistys, joka puhuu älykkään liikenteen puolesta.

”Trendit ovat automaatio, sähköistyminen ja palveluistuminen, mikä kuvaa hyvin tätä teemaa”, Forsblom sanoi ALD:n palvelun julkistamistilaisuudessa.

”Myös globaalisti on näkyvissä selkeä muutos, että liikkuminen siirtyy kohti palveluja”, sanoo ALD Automotiven toimitusjohtaja Pekka Kivinen.

Hän siteeraa markkinaennusteita, joiden mukaan vuonna 2020 yhteiskäyttöautoja olisi maailmanlaajuisesti jopa 26 miljoonaa.

”Me murramme tässä omaa perinteistä liiketoimintaamme, koska jos me emme sitä tee, joku muu tekee. Toki voi tuntua hölmöltä, että sanomme asiakkaalle, että hän tarvitsee 50 auton sijaan vain 35–40 yhteiskäyttöautoa, mutta pidemmällä aikavälillä tämä palvelu on varmasti tarpeen”, Kivinen sanoo.

ALD:n yhteiskäyttöpalvelu on vasta pilottivaiheessa, mutta Kivinen uskoo, että palvelu voisi laajentua tulevaisuudessa yrityksistä myös kuluttajille.

Samoille apajille on tullut jo palvelu nimeltä Gonow!, joka tarjoaa pääkaupunkiseudulla yhteiskäyttöautoja minuuttihinnoittelulla. Niiden ovet avautuvat niin ikään kännykkäsovelluksella.

Myös autokaupat, kuten Länsiauto ja Laakkonen, ovat alkaneet tarjota kuluttajille niin sanottua yksityisleasingia. Siinä auto vuokrataan asiakkaalle muutamaksi vuodeksi kuukausimaksulla, joka kattaa tietyn määrän ajokilometrejä, huollot ja renkaidenvaihdot.