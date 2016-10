Auto käynnistyy kännykällä – autonavaimet ovat pian historiaa

Autonavaimen evoluutio Kanki: Aikoinaan auton käynnistäminen vaati voimaa, sillä autot kierrettiin kangella käyntiin. Menetelmä oli vaarallinen ja moni loukkaantui, kun moottori teki tenän ja viskoi kammen käsille. Ongelma oli myös vaihteelle jäänyt auto, joka ajoi käynnistyessään kammenkääntäjän päälle. Starttimoottori: Sähköisesti toimiva käynnistysmoottori eli starttimoottori nähtiin ensimmäisen kerran Cadillacissa vuonna 1912. Edelleenkin autoissa on starttimoottorit, joiden avulla autojen polttomoottorit saadaan käyntiin. Ensin starttimoottori pyörittää polttomoottoria, kunnes polttomoottori pääsee vauhtiin ja pyörii itsekseen. Avain: Chrysler oli ensimmäinen, joka esitteli auton käynnistyksen avaimella vuonna 1949. Avaimet olivat aluksi tavallisten kotiavainten näköisiä, metallisia avaimia, kunnes autonvalmistaja alkoivat lisätä niihin muovia ja brändiensä logoja ja esimerkiksi mahdollisuuden kääntää avaimen metalliosa suojaan avaimen rungon sisään. Pitkään aikaan uusissa autoissa ei ole myöskään tarvinnut avata auton ovia avainta kääntämällä, vaan tämä tapahtuu kaukosäätöisesti. Avaimettomuus: Avaimesta muotoutui pikkuhiljaa silkka avaimenperä, jossa oli mikrosiru. Tämä siru asennettiin virtalukkoon, minkä jälkeen auto käynnistyi nappia painaessa. Nykyään itse sirua ei tarvitse tökätä mihinkään, vaan auton ovet saa auki ja moottorin käyntiin napista, kunhan avaimenperä – joka näyttää monesti enemmän kaukosäätimeltä – on vaikkapa taskussa. Ensimmäinen nappikäynnisteinen auton esitteli Mercedes-Benz 1990-luvun lopussa. Täyttä digitaalisuutta: Ainakin BMW:llä on käytössään teknologia, jossa lukitus ja jopa kaukosääteinen parkkeeraus onnistuvat digitaalisen ”kosketusnäyttöavaimen” avulla. Teknologia tuli ensimmäisen kerran käyttöön i8-autoon 2015.

Autonavaimilla on merkillinen tapa olla kadoksissa aina silloin, kun on erityisen kiire.

Tai sitten ne unohtuvat kotiin tai jäävät ravintolaan, jossa ne ovat pudonneet taskusta lompakkoa kaivellessa.

Muutamien vuosien päästä ihmisillä saattaa olla yksi asia vähemmän muistettavanaan, sillä autonavaimet tekevät nopeaa kuolemaa.

Piakkoin autot lukitaan, avataan ja käynnistetään mahdollisesti älypuhelimella, kertoo Autonews.

Yritys nimeltään Continental AG on kehittänyt teknologian, jonka avulla älypuhelin hoitaa avaimen tointa.

Lukitus, avaus, käynnistys, kaikki onnistuu älypuhelimellasi, yhtiö lupaa. Continental markkinoi teknologiaansa tällä hetkellä autonvuokrausyrityksille, yritysautoja paljon käyttäville firmoille ja autonjakopalveluille.

Näin se toimii:

Asiakas varaa auton verkossa ja saa sovelluksen, jonka voi ladata älypuhelimelleen. Autoilijoille jaetaan verkon kautta virtuaalinen avain, jonka vuokrauspalvelu toimittaa asiakkaan älypuhelimeen.

Kun asiakas menee hakemaan auton, puhelimen avulla auton saa auki ja lukkoon. Kun vuokraus päättyy, sovellus ottaa virtuaalisen avaimen pois käytöstä asiakkaan puhelimesta.

Puhelimen bluetoothin avulla auto myös käynnistetään. Puhelin on yhteydessä adapteriin, joka on kytketty auton OBD II -väylään. Adapteri taas käyttää radiotaajuuksia välittääkseen käynnistyskäskyn autolle.

Jos haluaisi vaikkapa lainata autoaan jollekulle toiselle, tälle voisi antaa käyttöoikeudet sovelluksen avulla.

Jos systeemi toimii, se saattaa tulla käyttöön yksityisten ihmistenkin omistamiin autoihin, ennustaa Continental AG -yhtiön varapääjohtaja Mike Crane.

”Lähitulevaisuudessa eli ehkä seuraavan 7–10 vuoden aikana virtuaalinen avain tulee olemaan fyysisen avaimen rinnalla”, hän kertoi Autonewsin mukaan.

Yhtiö on jo myynyt teknologiaansa eurooppalaisille yrityksille, joilla on käytössään suuri ajoneuvokanta, kertoo Autonews.

Lisäksi vuonna 2018 markkinoille tulee Cranen mukaan auto, johon virtuaaliavain-teknologia on mahdollista saada varusteena. Hän ei paljastanut, mistä autosta on kyse.

Järjestelmässä on etuja. Avainta ei tietenkään voisi hävittää, ja esimerkiksi vuokraamot säästyisivät paljolta byrokratialta ja jonotuksilta.

Kaikki eivät eduista huolimatta ole silti todennäköisesti innoissaan mahdollisesta tulevaisuudesta, jossa autonavainta korvaa älypuhelin.

Mitä enemmän auto miettii kuljettajan puolesta, sitä vähemmän kuljettajalla on mahdollisuuksia vaikuttaa mahdollisten ongelmien ilmetessä.

Hyvänä esimerkkinä on dieselmoottorin hehkuttaminen. Nykyään moni auto päättää, kuinka kauan se hehkuttaa moottoria, eikä kuskilla ole tähän sananvaltaa, sillä auto käynnistetään napista. Avaimella virtalukosta käännettäessähän voi hehkuttaa vaikka kaksi kertaa, jos on oikein kylmä keli.

Lisäksi avaimesta käännettäessä on mahdollisuus tietynlaiseen ”perstuntumaan”: jos auto ei meinaa käynnistyä, sitä voi vaan kääntää ja kääntää avaimesta ja kuunnella, josko se auto lähtisi sittenkin käyntiin – ja joskus se lähtee (tosin kannattaa lopettaa, ennen kuin akku tyhjenee).

Jos käynnistys tapahtuu bluetoothin avulla, ongelmia voi toki tulla myös yhteyksissä.

Autot alkavat olla itse ajattelevia, huipputeknologisia kapistuksia. Kuski on omalla tavallaan yhä enenevissä määrin autonsa armoilla, sillä huipputeknologisiin ongelmiin kuskin on hyvin hankalaa tarttua.

Tämän virtuaaliavainteknologian ongelma on tietenkin myös se, että kaikilla ei ole älypuhelinta. Ne, joilla sellainen on, tuskailevat usein, kuinka siitä on akku jatkuvasti loppu.

Akun loppuminen voitaisiin Autonewsin mukaan kiertää vanhalla kunnon keinolla: akun loppumisen varalle kuskilla olisi mukanaan pieni vara-avain.