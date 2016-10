Penkit valaan peniksestä, ratti alligaattorista – onko tässä maailman röyhkein autonvalmistaja?

Muutama vapaasti käännetty lainaus latvialaisen Dartz-yhtiön verkkosivuilta, joilla yhtiö kertoo, millainen on heidän maailmansa:

”Luodinkestävän luksuksen maailma. Tsaarien ja diktaattorien maailma.”

Kyseessä on panssaroituja luksusajoneuvoja tekevä yhtiö, jonka asiakaskuntaan meidän tavallisten ihmisten naapurit eivät kuulu.

Dartzin autot näyttävät muun muassa tältä:

Dartz

Dartz saattaa olla maailman röyhkein autonvalmistaja. Eikä pelkästään siksi, miten se kuvailee itseään. Dartzin tuotteet nimittäin puhuvat puolestaan.

Jo vuonna 2009 Dartz pääsi julkisuuteen autolla, jonka sisustassa oli erikoista materiaalia.

Auton nimi oli Dartz Prombron Monaco Red Diamond Edition SUV, ja se oli ainakin tuohon aikaan maailman kallein katumaasturi 1 450 000 dollarin hinnalla. Auto kesti kuulemma raketinheitinhyökkäyksen.

Sen ikkunalasit oli esimerkiksi ympäröity kullalla ja mittaristot oli vuorattu rubiineilla ja timanteilla. Ehkäpä erikoisimpana yksityiskohtana auton penkit oli tehty valaan peniksen esinahasta.

Valaidenpyynti on johtanut useiden valaslajien supistumisen sukupuuton partaalle, ja valaita pyritään suojelemaan laajalti. Kansainvälinen valaidenpyyntikomissio IWC kielsi valaidenpyynnin kaupallisia tarkoituksia varten jo vuonna 1986.

Nyt Dartz on tehnyt tiettävästi maailman kalleimman ratin.

Ratti tulee olemaan kiinni autossa, joka on lyhennetty versio Prombron Black Shark SUV -nimisestä autosta, kertoo Motorauthority.com.

Tämän auton nimi tulee olemaan Prombron Black Alligator. Se on versio Mercedes-Benzin isoimmasta, ylellisimmästä ja tehokkaimmasta maasturista GLS AMG:stä.

Auton ratissa ja suuressa osassa muutakin sisustaa on käytetty alligaattorinnahkaa. Lisäksi mallistossa tulee kuulemma olemaan autoja, joiden sisustaksi on haalittu rustokaloihin kuuluvan rauskun nahkaa.

Mutta se ratti. Siinä on 292 mustaa timanttia, rubiineja ja kultaiset napit. Ratin keskellä on Z-logo, joka on tehty valkokullasta.

Hevosvoimia autossa tulee olemaan jopa 1500. Hinta tulee Dartzin mukaan olemaan ”numero ja kuusi nollaa”.

Kuka tällaisia autoja ostaa?

Todennäköisesti ainakin diktaattorit ja vaikkapa asekauppiaat, sillä näiden ammattien harjoittajat elävät usein sen verran vaarallisissa (ja ylellisissä) ympäristöissä, että tällainen panssaroitu luksusajoneuvo tulee kysymykseen.

Dartzilla on myös liuta tunnettuja julkkiksia asiakkainaan, se kertoo verkkosivuillaan.

Heihin kuuluvat ainakin Monacon prinssi Albert II, näyttelijä Roger Moore, koripalloilija Dennis Rodman, räppäri Xzibit, koomikko Sacha Baron Cohen, näyttelijä Pierce Brosnan ja tennistähti Yelena Isinbayeva.

Sivustolla ei kerrota, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin yhtiön asiakas, mutta Dartz on tehnyt presidentti Putinille ainakin kunniaa vuonna 2014.

Se valmisti silloin automallin nimeltään Red Russian, jota se mainosti hämmentävän näköisellä grafiikkakuvalla Putinista.

Dartz

Dartzilla on pitkät perinteet autonvalmistajana, sillä yhtiö jatkaa muun muassa Leninille autoja valmistaneen, vuonna 1869 perustetun Russobaltin jalanjäljissä. He valmistivat Tsaarille ensimmäisen kulkuneuvon.

Kuten Dartz asian muotoilee:

”Russobalt oli ainoa auto, jonka kyydistä Lenin (Ulayanov) shokeerasi ja värisytti tätä maailmaa lokakuussa 1917.”