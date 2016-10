”Se ei törrötä, se seisoo” – Hämeenlinna kaatoi Sunny Car Centerin mainostornin

”Nyt se lähtee!”, julisti Hämeenlinnan kaupunki Twitterissä torstaina.

Hämeenlinnan kaupunki kertoi purkavansa kuuluisan maamerkkinsä, Kirstulan pellolla törröttäneen Sunny Car Centerin mainostornin.

Ja nyt se on mennyttä.

Sunny Car Centeristä piti tulla Euroopan suurin autoliike, kahdeksankerroksinen monitoimikeskus, jonka piti avautua jo vuonna 2013.

Jättimäisen hankkeen puuhamiehenä oli yrittäjä Markku Ritaluoma, joka kertoi julkisuudessa laajasti jättihankkeestaan: yli 100 000 neliön kauppa, budjetti 160 miljoonaa, 4 000 työpaikkaa.

Rahoittajiksi Ritaluoma oli löytänyt muun muassa ”arabimiljonäärin” ja ”Sambian entisen presidentin lesken”, HS kertoi laajassa jutussaan, joka käsitteli hanketta.

Luvattuja rahoittajia ei kuitenkaan koskaan kuulunut, ja hanke kaatui. Vain Sunny Car Centerin mainostolppa on törröttänyt pellolla sitkeästi tähän päivään saakka.

Tai jos Ritaluomalta kysytään, torni ei ole koskaan törröttänyt.

”Se ei törrötä”, Ritaluoma sanoi HS:n haastattelussa lähes tasan kaksi vuotta sitten.

”Se seisoo. Siinä on saatana viisikymmentä tonnia betonia. Se on niin paljon, että sinä et sitä kaada. Pelkästään sen tornin betonijalka maksoi 25 000 euroa.”

Twitterissä kuuluisalle tornille jätetään nyt jäähyväisiä:

Ovat vain jättäneet sen lojumaan tien varteen. Kaadettuna, yksinäisenä, lohduttomana. Täällä Lindgren, Hämeenlinnanväylä. #SunnyCarCenter pic.twitter.com/nPXtzTs2Cf — Tommy Lindgren (@fathermetro) 27. lokakuuta 2016

Sunny Car Center asetettiin konkurssiin syyskuussa 2015.

Lue Sunny Car Centeristä kertonut laaja artikkeli tästä: HS selvitti: Tällaisilla tarinoilla poliitikot käännytettiin Sunny Car Centerin puolelle