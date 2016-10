Renkaiden nettikaupassa kannattaa olla tarkkana – saksalaiskaupan hintavirhe aiheutti valituspiikin

Uudet nastarenkaat pitää ajaa sisään Fakta Kaasutuksia, äkkijarrutuksia ja kaarroksia kovassa vauhdissa kannattaa välttää, kun lähtee liikkeelle juuri autoon asennetuilla uusilla nastarenkailla. Sisäänajoa tarvitaan, jotta nastat asettuvat paikoilleen nastanreikiin. Lisäksi renkaan ja vanteen väliin asennuksessa käytetty rengasrasva kuivuu. Hyvä rengasliike antaa asiakkaalle neuvot sisäänajoon. Valmistajan suositus sisäänajosta voi olla esimerkiksi 500 kilometriä noin 80 kilometrin tuntinopeudella. Pulttien jälkikiristys tehdään momenttiavaimella noin 200 kilometrin ajon jälkeen talvirenkaiden vaihdosta. Varmista rengasliikkeestä oikea kiristysmomentti (esimerkiksi 120 newtonmetriä). Talvirenkaissa kannattaa pitää kesärenkaisiin verrattuna 0,2 baria korkeampia ilmanpaineita, Näin autoa on helpompi hallita.

Saksalaisen Rengas-online-verkkokaupan hintavirhe on työllistänyt suomalaisia kuluttajaviranomaisia tänä vuonna. Toistakymmentä hintavirhettä koskevaa valitusta on otettu soviteltavaksi tilanteessa, jossa verkkokauppa ilmoitti tilauksen saatuaan, että hinta oli yrityksen sivuilla virheellinen eikä kauppa toteutuisi.

Kuluttajat protestoivat ja jutuissa neuvoteltiin sovintoratkaisu, jossa asiakkaat saivat tilaamansa ja maksamansa tuotteen alun perin ilmoitettuun hintaan, kertoo Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena Lindström.

Suomalaisautoilijat tilaavat renkaita ulkomailta eniten juuri Saksasta. Sieltä Suomeen ostettujen renkaiden kauppaa koskevat valitukset eivät ole kovin yleisiä, mutta Rengas-onlinen hintavirhe toi piikin valitusmäärään.

Kuluttajaneuvontaan on tänä vuonna tullut toista sataa renkaita koskevaa yhteydenottoa. Näistä kolmisenkymmentä on ollut verkkokauppaostoksia ja niistä valtaosa on koskenut tämän saksalaisyrityksen hintavirhettä.

”Asiakas on saanut verkkokaupan sivuilta käsityksen, että renkaat voi ostaa huomattavan halvalla. Tilauksen tehtyään asiakas saa kauppiaalta ilmoituksen, että kyseessä on ollut hinnoitteluvirhe ja luottokortilta veloitettu summa onkin suurempi. Sitten asiakkaat haluavat tietää, onko heillä oikeus saada renkaat ilmoitetulla hinnalla”, kertoo kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala Uudenmaan maistraatista.

Nämä asiakkaat on ohjattu Kuluttajaneuvonnasta Euroopan kuluttajakeskukseen, elleivät he ole päässeet sopuun myyjän kanssa.

Muualta kuin verkkokaupasta ostettuja renkaita koskevissa valituksissa on usein ollut kyse esimerkiksi renkaan liian nopeasta kulumisesta, Marttala kertoo.

Verkkokaupassa ilmoitettu hinta ja tilausvahvistus sitovat myyjää. ”Myyjällä on velvollisuus toimittaa renkaat ilmoitettuun hintaan. Siitä voi vapautua vain tilanteissa, joissa hinta ei ole uskottava, vaan niin halpa, että asiakkaan pitää ymmärtää, että se on virheellinen”, Marttala sanoo.

Verkkokaupoissa kannattaa kuitenkin asioida vain luottokortilla. Silloin rahat voi saada takaisin luotonantajalta, jos tavaraa ei toimitetakaan tai jos yritys vaikkapa menee konkurssiin.

Ulkomaisten tai suomalaisten nettikauppojen hintoja vertailevan pitää muistaa, että ennen kuin uusilla renkailla pääsee huristelemaan, joutuu renkaiden lisäksi maksamaan nettiostoksen toimituskulut, rengastyöt ja mahdolliset asennuskulut.

Paketin kokonaishinta ei aina käy ilmi ostoa tehdessä. Juttu jatkuu kuvan alla.

Päivi Huotari / HS

Jos rengas osoittautuukin vialliseksi, saattaa olla helpompaa asioida kivijalkaliikkeen kuin verkkokaupan kanssa. Jos renkaat ostaa liikkeestä, jossa tehdään myös rengastyöt ja asennus, viallisen renkaan voi saada vaihdatettua tai korjautettua jopa yhdellä käynnillä.

Nettikaupassa osapuolia on enemmän: verkkokauppa ja kuljetusliike sekä useimmiten myös rengasliike, joka tekee rengastyöt ja asennuksen. Ja mitä useampi osapuoli kauppaan liittyy, sitä vaikeampaa ja hitaampaa reklamaation käsittely on.

Jos vika renkaassa paljastuu vasta sen jälkeen, kun se on jo käytössä, tilalle pitää hankkia ja asennuttaa väliaikainen rengas, jotta autolla voi ajaa.

Tällaisista virheestä aiheutuneista välittömistä kuluista voi hakea reklamaation yhteydessä korvausta myyjältä. Apua voi pyytää Euroopan Kuluttajakeskuksesta.

Menee siis rahaa ja aikaa.

”Ulkomaisen verkkokaupan kanssa asioidessa koko vyyhtiin voi mennä useita viikkoja”, Lindström kertoo.

Myyjällä on aina oikeus tarkistaa ja todentaa virhe, joten viallinen rengas on lähettävä verkkokauppaan. Asiakas voi halutessaan tutkituttaa renkaan muualla, mutta joutuu maksamaan kulut.

”Sitten se on kiinni siitä, mitä ulkomainen myyjä tarkastuksessaan toteaa. Jos osapuolten näkemykset virheestä ja vastuutahosta poikkeavat toisistaan, voi kuluttaja käytännössä olla heikoilla”, Lindström sanoo.

Myyjä voi väittää, että rengas on asennettu väärin, se on vioittunut kuljetuksessa tai kuluttaja on aiheuttanut virheen itse.

Saksalaisten verkkokauppojen sopimusehdoissa lukee usein, että tuote on tarkistettava vastaanotettaessa. ”Ehdon laiminlyövä menettää herkästi oikeudet myyjää kohtaan. Fiksu valokuvaa paketin jo ennen avaamista.”

Jos paketti ja sen sisältö ovat vioittuneet, kannattaa tehdä reklamaatio kuljetusfirmaan mahdollisimman pian.

Etämyynnissä kuluttaja voi perua kaupan 14 päivän aikana siitä, kun saa tuotteen. Myyjälle on ilmoitettava peruutuksesta ja sen jälkeen 14 päivän kuluessa palautettava tavara. Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei enää riitä peruutukseksi.

Palautettaessa renkaiden pitää olla käyttämättömät, jos haluaa myyjän palauttavan koko ostohinnan.

Nykyisten etämyyntisäännösten mukaan myyjä voi vaatia asiakasta maksamaan palautuskulut, kun hän käyttää lakisääteistä peruutusoikeuttaan.

Sama sääntö on toki voimassa myös virhetilanteessa, jossa ostajan on toimitettava tavara myyjälle tarkastettavaksi. Palautuskulut joutuu maksamaan itse, mutta kuluja voi vaatia hyvitettäväsi sitten, kun myyjä on todentanut virheen. Myyjän pitää palauttaa rahat asiakkaalle viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Päivi Huotari / HS

Apua verkkokaupan vaikeuksissa

Ulkomaisessa verkkokaupassa ilmenneihin vaikeuksiin saa apua ja reklamaatio-ohjeita Euroopan kuluttajakeskuksesta eli täältä.

Ennen ostoa kannattaa selvittää ulkomaisen nettikaupan taustoja Howard-verkkokauppa-apurin avulla. Se löytyy täältä.

Jos kotimaisesta nettikaupasta ostetussa tuotteessa on virhe, reklamaatioihin saa ohjeita Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Jos valituksesta ei ole apua, voi ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan, p. 029 553 6901 (ma–pe klo 9–15) tai sähköisesti täältä.