Apple ja Google kääntävät autoprojektiensa kurssia – Fordin johtaja hykertelee

Vielä kuukausia sitten useilla uutissivustoilla kerrottiin, kuinka teknologiayhtiö Apple tulee käytännössä varmasti tekemään oman auton.

Hanketta kutsuttiin Project Titaniksi. Sitä ei koskaan vahvistettu virallisesti, mutta esimerkiksi Applen erinäiset autoalan rekrytoinnit viittasivat siihen vahvasti.

Sitä paitsi, miksi Apple ei olisi lähtenyt tähän maailman suurimpaan bisnekseen? Sillä on suuret kassavarat ja paljon huippuosaamista teknologia-alalta, joka tulee itse ajavien autojen myötä olemaan yhä tärkeämpää autonvalmistajille.

Nyt useat uutissivustot kertovat nimettömien lähteiden mukaan, että Apple ei ole enää valmistamassa autoa.

Useat Applen väitetyssä autoprojektissa mukana olleet ovat myös saaneet myös potkut.

Eikä tässä vielä kaikki.

Googlen itse ajavien autojen projekti on ollut käynnissä vuodesta 2009. Hiljattain myös Google on ilmoittanut, että se ei aio ryhtyä rakentamaan autoja, vaan ”kuljettajia”.

Tällä Google tarkoittaa nimenomaan sitä, että se keskittyy itse ajavaan teknologiaan, ei öljyiseen autoteollisuuteen.

Autonewsin lähteiden mukaan Googlen toinen perustaja Larry Pagen ”sydän särkyi”, kun hän huomasi, miten hidasta itse ajavan auton projektin eteenpäinvieminen oli. Bisnesmallin suhteen oli paljon epäselvyyksiä, ja johtajia tuli ja meni.

Ikävää heille, mukavaa joillekin muille. Ainakin yksi mies nimittäin vaikuttaa tyytyväiseltä teknologiayhtiöiden hankalaan asiantilaan.

Rivien välistä voi lukea, että mies nimeltä Bill Ford hykertelee tyytyväisenä katsellessaan teknologiayhtiöiden kujanjuoksua autonvalmistusalalla.

Autonvalmistaja Fordin hallituksen puheenjohtaja Bill Ford sanoi Autonewsin mukaan:

“Autojen tulevaisuus on Detroitissa, ei Piilaaksossa.”

Ford on Autonewsin mukaan kyllästynyt kuulemaan mantraa, joka kertoo, kuinka autonvalmistuksen tulevaisuus olisi Piilaaksossa eli teknologiayhtiöiden kodissa, ja kuinka perinteinen, polttomoottorisavuja puhiseva ja metallia taivuttava autonvalmistuskaupunki Detroit olisi menneen talven lumia.

”On ollut sellainen oletus, että me olisimme liian tyhmiä siihen (itse ajavien autojen teknologian valmistamiseen). Nyt keskustelu on muuttunut”, Ford sanoi Autonewsin mukaan.

Autonvalmistus on poikkeuksellisen monimutkainen ala, joka vaatii hirvittävän suuria investointeja, todella monen alan osaamista ja pitkäjänteisyyttä sekä valmistajalta että sijoittajilta.

Jo kehityskustannukset uuden automallin kohdalla saattavat olla miljardi euroa. Tuotantolinjaston käyntiin saaminen laitteineen on massiivinen urakka, ja sitten se pitää saada pysymään käynnissä, mikä vaatii sujuvaa ja kattavaa tavarantoimittajaketjua, jota täytyy niin ikään hallinnoida.

Esimerkiksi Tesla on huomannut tämän.

Tesla on tehnyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa voittoa, vaikka Tesla on valmistanut ja myynyt autoja verrattain menestyksekkäästi jo kauan.

Sen Model S -malli tuli pitkän ja kalliin kehitystyön jälkeen myyntiin jo vuonna 2012, ja siitä lähtien Musk on tehnyt kaikkensa pitääkseen sijoittajat rauhallisina sen suhteen, että rahaa alkaa joskus tulla.

Googlen robotiikkaosaston entinen johtaja ja nykyinen Toyotan teknologiajohtaja James Kuffner sanoi Autonewsin mukaan, että teknologiayhtiöt alkavat vasta nyt ymmärtää, miten monimutkainen prosessi autonvalmistaminen on.

”Sanoivat pääomasijoittajat mitä tahansa, auton tekeminen on hankalaa”, hän sanoi.

Nämä käänteet ovat saaneet ainakin Bill Fordin uhmakkaaksi.

”Ennen meille sanottiin, että me tulemme olemaan pienellä voittomarginaalilla operoivia kokoojia muiden yhtiöiden tyylikkäälle teknologialle. Me emme halua olla sitä, emmekä me tule olemaan sitä”, Ford sanoi.

Autonewsin mukaan ainakin Volkswagen, Toyota ja General Motors ovat käyneet keskusteluja Googlen ja Applen kanssa siitä, miten valta pitäisi jakaa tulevaisuudessa itse ajavien autojen suhteen, mutta yhteisymmärrykseen ei ole päästy.

Kyse on valtavasta bisneksestä. Mitä isommista voitoista puhutaan, sitä ahneemmiksi ja epäluuloisemmaksi kilpailun osapuolet tuntuvat käyvän.

Mutta onko nyt oikea hetki kaivautua poteroihin?

Perinteisten autonvalmistajien ja teknologiayhtiöiden saattaisi olla hedelmällistä tehdä yhteistyötä eikä käydä kukkotappeluun, sanoi teknologiayhtiöitä ja autonvalmistajia konsultoiva Scott Corwin Autonewsin mukaan.

”Millään yrityksellä ei ole resursseja tai tietotaitoa koota tätä (itse ajavien autojen) palapeliä itsekseen kasaan.”

Tämän ovat huomanneet jo muutamat yhtiöt. Sillä aikaa, kun Bill Ford lakeijoineen pörhistelee kilpaa rintaansa teknologiayhtiöiden kanssa, muun muassa Volvo ja Uber sekä Fiat Chrysler ja Google tekevät tiivistä yhteistyötä.

Ehkä nämä yhtiöt ovat ajatelleet, että laiha sopu on verrattomasti tuottavampaa kuin lihava riita.